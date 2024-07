Was ist quantensichere Kryptografie?

Im Jahr 2016 hat das US National Institute of Standards and Technology (NIST) einen Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen veröffentlicht, um die besten quantensicheren Verfahren zu finden, die als neue kryptografische Standards gelten sollen. Insgesamt 69 Organisationen aus der ganzen Welt reichten daraufhin Vorschläge ein.

Die Herausforderung besteht darin, dass die Aufrüstung der Cybersicherheitsinfrastruktur in der Regel sehr lange dauert und keine Zeit zu verlieren ist.

Die Entwicklung von Quantencomputern schreitet schnell voran. Wir erwarten, dass die ersten Demonstrationen des Quantenvorteils innerhalb der nächsten fünf Jahre erfolgen werden. In einer Umfrage stimmten die meisten Experten darin überein, dass ein Quantencomputer, der eine 2048-Bit-Verschlüsselung knacken kann, in den späten 2030er Jahren wahrscheinlich ist. In einem Bericht erklärte die deutsche Bundesregierung, dass sie für ihre sensibelsten Daten davon ausgeht, dass die ersten Verstöße gegen die 2048-Bit-Verschlüsselung nur zehn Jahre entfernt sind.

Zehn Jahre sind keine lange Zeit. Viele wichtige Teile der Cybersicherheitsinfrastruktur in Regierung und Industrie sind seit Jahrzehnten unverändert. Viele Computer, die bereits im Einsatz sind oder bald zum Einsatz kommen werden, müssen die nächsten Jahrzehnte mit minimalen Änderungen funktionieren (denken Sie nur an den Mikrochip in Ihrem Auto oder die Verschlüsselungssysteme, die in Reisepässen verwendet werden). Außerdem gab es bereits Beispiele dafür, dass große Mengen verschlüsselter Daten von unbekannten Akteuren gestohlen wurden, um sie möglicherweise zu horten und später mit Hilfe zukünftiger Technologien zu entschlüsseln.

Nicht jede Datenschutzverletzung wird aufgedeckt. Alle Daten, die heute nicht mit quantensicheren Standards verschlüsselt sind, sollten als bereits verloren betrachtet werden.

IBM ist seit Jahrzehnten im Bereich der Kryptographie führend und nimmt heute eine weltweite Führungsposition sowohl bei der quantensicheren Kryptographie als auch beim verantwortungsvollen Quantencomputing ein. Wir stützen uns auf unser tiefgreifendes Fachwissen in den Bereichen Kryptographie und Quantum, damit unsere Kunden von der Zukunft der Quantenphysik profitieren und diese sicher gestalten können.

Das individualisierte IBM® Quantum Safe Programm unterstützt Kunden dabei, ihre bestehende Cybersicherheit zu erfassen und für das Zeitalter des Quantencomputers aufzurüsten. Allein diese Bestandsaufnahme ist eine wichtige Aufgabe: Die meisten Unternehmen haben keinen vollständigen Überblick darüber, welche Daten sie besitzen, wo sie am anfälligsten sind und wie sie geschützt werden. Unternehmen, die diesen Prozess durchlaufen, gewinnen eine bessere Kontrolle über ihre Cybersicherheitssysteme und sehen, dass ihre Cybersicherheitssysteme flexibler werden. Dadurch sind sie in der Lage, sich schneller an zukünftige Ereignisse anzupassen.