Was ist Schwachstellen-Scanning?

Um potenzielle Schwachstellen zu finden, sammeln Scanner zunächst Informationen über IT-Assets. Einige Scanner verwenden Agents, die auf Endgeräten installiert sind, um Daten über Geräte und die darauf laufende Software zu erfassen. Andere Scanner untersuchen Systeme von außen, indem sie offene Ports sondieren, um Details über Gerätekonfigurationen und aktive Dienste zu ermitteln. Einige Scanner führen dynamischere Tests durch, z. B. den Versuch, sich mit den Standard-Anmeldedaten bei einem Gerät anzumelden.

Nachdem der Scanner die Assets gescannt hat, vergleicht er sie mit einer Schwachstellen-Datenbank. In dieser Datenbank werden häufige Schwachstellen und Gefährdungen (CVEs) für verschiedene Hardware- und Softwareversionen erfasst. Einige Scanner verlassen sich auf öffentliche Quellen wie die NIST- und CISA-Datenbanken; andere verwenden proprietäre Datenbanken.

Der Scanner prüft, ob die einzelnen Assets Anzeichen der ihnen zugeordneten Mängel aufweisen. Beispielsweise wird nach Problemen wie einem Fehler im Remote-Desktop-Protokoll eines Betriebssystems gesucht. Dieser Fehler könnte es Hackern ermöglichen, die Kontrolle über das Gerät zu übernehmen. Scanner können auch die Konfigurationen eines Assets mit einer Liste bewährter Sicherheitspraktiken abgleichen, z. B. ob für eine sensible Datenbank ausreichend strenge Authentifizierungskriterien gelten.