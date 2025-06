Viele Unternehmen migrieren ihre Daten und Anwendungen auf Cloud-Plattformen, was zu neuen Risiken und Herausforderungen führt. Guardium Vulnerability Assessment kann eingesetzt werden, um potenzielle Schwachstellen in Sicherheitskonfigurationen in Cloud-Umgebungen zu identifizieren, die von böswilligen Akteuren ausgenutzt werden könnten, um auf vertrauliche Daten zuzugreifen.