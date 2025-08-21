Datenschutzlösungen

Unternehmen, die mehr tun, als nur die behördlichen Auflagen zu erfüllen, bauen Vertrauen bei ihren Kunden auf und heben sich von Mitbewerbern ab. Mit Lösungen von IBM Security können Sie vertrauenswürdige Kundenerlebnisse bereitstellen und Ihren Umsatz steigern – mit einem ganzheitlichen, adaptiven Ansatz für den Datenschutz, der auf Zero-Trust-Prinzipien und erprobten Datenschutzmaßnahmen beruht.
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter und Daten vor Cyberangriffen schützen können. Holen Sie sich bessere Erkenntnisse zu den Taktiken der Angreifer und Empfehlungen für den proaktiven Schutz Ihres Unternehmens.
Bewerten Sie Datennutzung und -risiken vor dem Hintergrund Ihrer Verantwortung gegenüber Kunden und gesetzlichen Verpflichtungen.
Schützen Sie personenbezogene Daten mit Sicherheitskontrollen, um vertrauenswürdige Erfahrungen bereitzustellen.
Reagieren Sie effizient, um Risiken und Konformitätsprobleme abzuwehren sowie einfacher zu skalieren.
IBM Security bietet Ihnen zusammen mit 1touch.io Datenschutz und -sicherheit durch Datenerkennung. Nutzen Sie die Vorteile einer präzisen, skalierbaren und integrierten Erkennung und Klassifizierung strukturierter und unstrukturierter Daten in allen Umgebungen.
Die IBM Guardium-Software liefert hochmoderne integrierte und skalierbare Datensicherheit.
IBM Verify bietet datenschutzfähiges Identitäts- und Zugriffsmanagement für Verbraucher.
IBM QRadar SOAR beschleunigt die Cyber-Resilienz und ermöglicht die Automatisierung sich wiederholender Aufgaben.
Flash-Speicherlösungen zum Schutz von Speicherdaten und zur Cyber-Resilienz tragen zu Betriebskontinuität, Leistungsverbesserung und Verringerung der Infrastrukturkosten bei.
IBM Cloud Pak for Data bietet Tools zur Schaffung einer geregelten Datengrundlage, um Datenergebnisse zu beschleunigen sowie Datenschutz- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.
Automatisieren Sie die Berichterstellung im Bezug auf private Daten mit IBM OpenPages Data Privacy Management, um die Compliance-Genauigkeit zu verbessern, den Zeitaufwand für Prüfungen zu reduzieren und Initiativen zu beschleunigen.
Diese Datenschutzservices unterstützen Sie beim Einrichten von Regeln zur Handhabung und Nutzung von geschützten Informationen.
Arbeiten Sie beim Schutz Ihrer sensibelsten Daten mit Datensicherheitsexperten zusammen.
Bewältigen Sie Sicherheitsrisiken und Compliance durch die Zusammenarbeit mit Datenschutzberatern.