Bringen Sie Teams für KI-Sicherheit und KI-Governance zusammen. 

Der Gartner® Market Guide for AI TRiSM enthält Leitlinien für die Zusammenführung von Teams.

KI zur Beschleunigung Ihrer Sicherheitsmaßnahmen

Moderne Sicherheitsteams stehen vor vielen Herausforderungen – raffinierte Hacker, eine wachsende Angriffsfläche, ein explosionsartiger Anstieg der Datenmenge und eine zunehmende Komplexität der Infrastruktur –, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Daten zu schützen, den Benutzerzugriff zu verwalten sowie KI-Sicherheitsbedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.

IBM Security® bietet transformative, KI-gestützte Lösungen, mittels derer die Zeit von Analysten optimal genutzt wird, indem sie die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen sowie die Reaktion darauf beschleunigen und die Identität sowie die Daten von Benutzern schützen. Die jeweiligen Teams für Cybersicherheit bleiben dabei stets auf dem Laufenden und behalten die Kontrolle.
Lesen Sie den Bericht zur Sicherung generativer KI

Intelligente KI beginnt mit intelligenterer Sicherheit und Governance

Begleiten Sie uns bei diesem Gespräch mit einem Cybersicherheitsverantwortlichen in einem Fortune-20-Unternehmen des Gesundheitswesens und erfahren Sie mehr über Best Practices für sichere KI.

Vorteile
Schutz von Daten in Hybrid-Cloud-Umgebungen

KI-Tools können Schattendaten identifizieren, den Datenzugriff auf Anomalien überwachen und Cybersicherheitsexperten vor potenziellen Bedrohungen durch böswillige Akteure warnen, die auf die Daten oder sensible Informationen zugreifen. So lässt sich wertvolle Zeit bei der Erkennung und Behebung von Problemen in Echtzeit sparen.
Generieren genauerer und priorisierter Bedrohungen

Die KI-gestützte Risikoanalyse kann Zusammenfassungen von Vorfällen für aussagekräftige Warnmeldungen erstellen und die Reaktion auf Vorfälle automatisieren, wodurch die Untersuchung von Warnmeldungen und die Triage um durchschnittlich 55 % beschleunigt werden. Darüber hinaus trägt die KI-Technologie zur Identifizierung von Schwachstellen in der gesamten Bedrohungslandschaft und zur Abwehr von Cyberkriminalität bei. 

 
Benutzerzugriffsanforderungen und Sicherheit gleichermaßen Rechnung tragen

KI-Modelle können dabei helfen, Sicherheit und Benutzererlebnis in Einklang zu bringen, indem sie das Risiko eines jeden Anmeldeversuchs analysiert und Benutzer anhand von Verhaltensdaten verifiziert, den Zugang für verifizierte Benutzer vereinfacht und die Kosten im Zusammenhang mit Betrugsfällen um bis zu 90 % reduziert.  Außerdem helfen KI-Systeme dabei, Phishing, Malware und andere böswillige Aktivitäten zu verhindern und einen hohen Sicherheitsstatus in den Sicherheitssystemen zu gewährleisten.
Lösungen IBM Threat Detection and Response Services (TDR)
Diese Services nutzen KI-gestützte Lösungen, um Sicherheitsvorfälle schnell zu erkennen und darauf zu reagieren. Mithilfe fortschrittlicher KI-Algorithmen bieten sie eine proaktive Erkennung von Bedrohungen und Reaktion auf Vorfälle, koordinieren die Abwehr von Cyber-Bedrohungen und Hackern und schützen so sensible Daten.
IBM Guardium
IBM Guardium ist eine Datensicherheitsplattform, die vollständige Transparenz über den gesamten Datenlebenszyklus bietet und zum Erfüllen von Anforderungen an die Datencompliance beiträgt. Sie verfügt über eine integrierte KI-Sonderfallerkennung, die auf mehreren Risikofaktoren basiert und eine Funktionalität bietet, die Unternehmen eine bessere Datenüberwachung und eine schnellere Identifizierung von Datenbedrohungen ermöglicht.
IBM® QRADAR SIEM
IBM QRadar SIEM setzt KI ein, um erweiterte Technologien zur Bedrohungserkennung, -untersuchung und -reaktion bereitzustellen. Es basiert auf einer Open-Source-Grundlage und gibt Sicherheitsanalysten erweiterte Threat-Intelligence und Automatisierungsmöglichkeiten an die Hand, sodass sie mit ihren Sicherheitstools schneller, effizienter und präziser arbeiten können.
IBM Verify
IBM Verify nutzt KI-Fortschritte, um tiefgreifende Analysen für das Identitätszugriffsmanagement (IAM) von Verbrauchern und Belegschaft zu erstellen. Es schützt Ihre Benutzer und Anwendungen, die sowohl innerhalb als auch außerhalb des Unternehmens effizient funktionieren, durch eine nahtlose, cloudnative Software-as-a-Service (SaaS)-Methodik.
IBM MAAS360
MaaS360 macht sich die Möglichkeiten der KI zunutze und erleichtert die Verwaltung und Sicherheit von unternehmenseigenen Geräten. Es bietet umfassende Transparenz und Kontrolle über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg. Mithilfe von vorausschauendem Patching, risikobasierter Richtliniendurchsetzung und kontextabhängigen Geräteaktionen wird der allgemeine Sicherheitsstatus gestärkt.
IBM Managed Detection and Response Services
IBM Security Managed Detection and Response (MDR) Services nutzen automatisierte und von Menschen initiierte Aktionen, um für Transparenz zu sorgen sowie Bedrohungen in Netzwerken und an Endpunkten Einhalt zu gebieten. Mit einem einheitlichen, KI-gestützten Ansatz können Sicherheitsspezialisten für Cyberbedrohungen entscheidende Maßnahmen ergreifen und schneller auf Bedrohungen reagieren.
IBM Trusteer
Trusteer nutzt KI und maschinelles Lernen, um Vertrauen in digitale Identitäten aufzubauen. Durch die Analyse verschiedener Datenpunkte und des Nutzerverhaltens kann es akkurat zwischen legitimen Nutzern und potenziell böswilligen Akteuren unterscheiden und bietet so nahtlose Sicherheit, ohne das Benutzererlebnis zu beeinträchtigen.
watsonx.governance
Ein umfassendes Toolkit für die KI-Governance zur Verwaltung von Risiken, Compliance und des gesamten KI-Lebenszyklus. Es hilft beim Verstehen, Kategorisieren und Sichern sensibler Daten und gewährleistet die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften.

Aktuelle Produktdemos

Kundenreferenzen
Junge Leute, die in einem modernen Büro ihre Laptops benutzen und Pizza essen
Sutherland Global Services
Sutherland bietet seinen Kunden großartige Kundenerlebnisse durch eine Kombination aus Beratung, Dienstleistungen, Implementierung eigener und fremder Softwarelösungen sowie SaaS- und PaaS-Angeboten, einschließlich der Implementierung von KI zur Verbesserung der Datensicherheit.
Mitarbeiter mit Headset bei Telefonkonferenz am Schreibtisch mit Laptop
Credico
Credico, ein Unternehmen für professionelle Dienstleistungen, ermöglichte mit IBM MaaS360, einer KI-gestützten UEM-Lösung, eine 100-prozentige Einhaltung von Tablet-Richtlinien und eine verbesserte Endpunktsicherheit. Dadurch können sie 2.000 bis 3.000 Tablets für eine Vielzahl unabhängiger Vertriebsbüros (ISOs) in den USA, Kanada und darüber hinaus verwalten.
Patient bei virtuellem Beratungsgespräch mit Arzt am Laptop
United Family Healthcare
Um seine Patientendaten und -anwendungen besser zu schützen und die gesetzlichen Vorschriften einzuhalten, setzte United Family Healthcare eine KI-gestützte Sicherheitsplattform ein, die für mehr Transparenz sorgte und den Zeitbedarf für die Erkennung und Eindämmung von Ransomware-Angriffen sowie für die Reaktion darauf durch den Einsatz von KI verkürzte.
Ressourcen IBM X-Force 2025 Threat Intelligence Index
Erfahren Sie, wie Sie Ihre Mitarbeiter und Daten vor Cyberangriffen schützen können. Holen Sie sich bessere Erkenntnisse zu den Taktiken der Angreifer und Empfehlungen für den proaktiven Schutz Ihres Unternehmens.
Die Schlagkraft von KI: Sicherheit
Untersuchungen zeigen, dass Unternehmen, die KI und Automatisierung im Sicherheitsbereich umfassend einsetzen, im Durchschnitt 3 Mio. USD an Kosten für Datenschutzverletzungen einsparen konnten.
IBM AI Academy
Lernen Sie die Elemente der KI für Unternehmen kennen, darunter Vertrauen, Transparenz und Governance.
Machen Sie den nächsten Schritt

Vereinbaren Sie einen Termin für ein Gespräch mit einem IBM Ansprechpartner, um die speziellen Cybersicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens zu besprechen und zu erörtern, wie KI-gestützte Lösungen Ihnen weiterhelfen können.

