Verbessern Sie die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität von Sicherheitsteams mit KI-gestützten Lösungen
Moderne Sicherheitsteams stehen vor vielen Herausforderungen – raffinierte Hacker, eine wachsende Angriffsfläche, ein explosionsartiger Anstieg der Datenmenge und eine zunehmende Komplexität der Infrastruktur –, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Daten zu schützen, den Benutzerzugriff zu verwalten sowie KI-Sicherheitsbedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.
IBM Security® bietet transformative, KI-gestützte Lösungen, mittels derer die Zeit von Analysten optimal genutzt wird, indem sie die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen sowie die Reaktion darauf beschleunigen und die Identität sowie die Daten von Benutzern schützen. Die jeweiligen Teams für Cybersicherheit bleiben dabei stets auf dem Laufenden und behalten die Kontrolle.
KI-Tools können Schattendaten identifizieren, den Datenzugriff auf Anomalien überwachen und Cybersicherheitsexperten vor potenziellen Bedrohungen durch böswillige Akteure warnen, die auf die Daten oder sensible Informationen zugreifen. So lässt sich wertvolle Zeit bei der Erkennung und Behebung von Problemen in Echtzeit sparen.
Die KI-gestützte Risikoanalyse kann Zusammenfassungen von Vorfällen für aussagekräftige Warnmeldungen erstellen und die Reaktion auf Vorfälle automatisieren, wodurch die Untersuchung von Warnmeldungen und die Triage um durchschnittlich 55 % beschleunigt werden. Darüber hinaus trägt die KI-Technologie zur Identifizierung von Schwachstellen in der gesamten Bedrohungslandschaft und zur Abwehr von Cyberkriminalität bei.
KI-Modelle können dabei helfen, Sicherheit und Benutzererlebnis in Einklang zu bringen, indem sie das Risiko eines jeden Anmeldeversuchs analysiert und Benutzer anhand von Verhaltensdaten verifiziert, den Zugang für verifizierte Benutzer vereinfacht und die Kosten im Zusammenhang mit Betrugsfällen um bis zu 90 % reduziert. Außerdem helfen KI-Systeme dabei, Phishing, Malware und andere böswillige Aktivitäten zu verhindern und einen hohen Sicherheitsstatus in den Sicherheitssystemen zu gewährleisten.
Sichere KI-Modelle und KI-Agenten. Entdecken Sie Schatten-KI automatisch. Vereinen Sie Teams für eine vertrauenswürdige KI.
Verschaffen Sie sich einen Überblick über Ihre kryptografische Sicherheitslage. Bewerten und priorisieren Sie kryptografische Schwachstellen, um Ihre kritischen Daten zu schützen.
Die modernisierte, modulare IBM Verify-Lösung bietet umfassenden, KI-gestützten Kontext für das Identitäts- und Zugriffsmanagement (IAM) von Verbrauchern und Mitarbeitern. Schützen Sie Ihre Benutzer und Anwendungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens mit einem reibungsarmen, cloudnativen Software-as-a-Service (SaaS)-Ansatz.
Moderne Unternehmen mit Remote-Mitarbeitern haben Schwierigkeiten, ihre ausgegebenen Geräte zu verwalten und zu schützen. MaaS360 unterstützt Sie bei der Verwaltung dieser Geräte, überwacht sie auf schädliche Aktivitäten und ergreift Sicherheitsmaßnahmen. Finden Sie heraus, wie Sie mithilfe von MaaS360 Sicherheit und Produktivität vereinen können.
In unserer Demo zeigen wir Ihnen, wie die QRadar-Suite die Reaktionszeit beschleunigen kann, indem sie eine einheitliche Analystenerfahrung, fortschrittliche KI und Automatisierung auf einer offenen Plattform zur Verbindung mit vorhandenen Tools bietet.
IBM hat verstanden, dass sich die Probleme der Kunden von der Fokussierung auf Betrug zu der Notwendigkeit einer Balance zwischen der Bereitstellung eines nahtlosen Benutzererlebnisses und der Gewährleistung der Sicherheit dieser digitalen Interaktionen verschoben haben. Trusteer hilft dabei, nahtlos Vertrauen in Identitäten während der gesamten Kundenbeziehung über alle Kanäle hinweg aufzubauen. Durch cloudbasierte Erkenntnisse, unterstützt durch KI und patentiertes maschinelles Lernen, bietet Trusteer einen ganzheitlichen Ansatz, um neue und bestehende Kunden zu identifizieren, ohne das Benutzererlebnis negativ zu beeinflussen.
Vereinbaren Sie einen Termin für ein Gespräch mit einem IBM Ansprechpartner, um die speziellen Cybersicherheitsanforderungen Ihres Unternehmens zu besprechen und zu erörtern, wie KI-gestützte Lösungen Ihnen weiterhelfen können.