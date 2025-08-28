Moderne Sicherheitsteams stehen vor vielen Herausforderungen – raffinierte Hacker, eine wachsende Angriffsfläche, ein explosionsartiger Anstieg der Datenmenge und eine zunehmende Komplexität der Infrastruktur –, die ihre Fähigkeit beeinträchtigen, Daten zu schützen, den Benutzerzugriff zu verwalten sowie KI-Sicherheitsbedrohungen schnell zu erkennen und darauf zu reagieren.



IBM Security® bietet transformative, KI-gestützte Lösungen, mittels derer die Zeit von Analysten optimal genutzt wird, indem sie die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen sowie die Reaktion darauf beschleunigen und die Identität sowie die Daten von Benutzern schützen. Die jeweiligen Teams für Cybersicherheit bleiben dabei stets auf dem Laufenden und behalten die Kontrolle.