Sutherland Global Services hilft seinen Kunden bei der Realisierung herausragender Customer Experiences. Ob Sutherland mit einem der weltweit beliebtesten Content-Streaming-Dienste zusammenarbeitet, um ein Echtzeit-Pilotprogramm für die Sprachübersetzung zu entwickeln, ob es einem globalen Logistikunternehmen hilft, seine Rentabilität durch eine bessere digitales Interaktion zu steigern, oder ob es eines der größten globalen Fintech-Unternehmen durch eine vollständige Prozessoptimierung begleitet, einschließlich der Implementierung von KI zur Verbesserung der Datensicherheit – Sutherland erreicht diese Ergebnisse durch eine Kombination aus Beratung, Dienstleistungen, Implementierung eigener und fremder Softwarelösungen sowie SaaS- und PaaS-Angeboten.

Das Unternehmen verarbeitet häufig sensible Kundendaten und führt kritische Geschäftsfunktionen für seine Kunden aus. So wie es Automatisierung und KI einsetzt, um Unternehmen bei der Bereitstellung optimaler Digital Experiences zu unterstützen, wollte Sutherland dieselben Technologien nutzen, um seine Prozesse zur Erkennung und Beseitigung von Cybersecurity-Bedrohungen zu beschleunigen.



Der bisherige manuelle Prozess zur Bedrohungserkennung basierte auf einer Kombination aus Tools, Techniken und menschlichem Fachwissen, um Vorfälle im Bereich der Cybersicherheit zu erkennen und darauf zu reagieren. Der manuelle Prozess zur Erkennung von Bedrohungen ermöglichte zwar ein gewisses Maß an Anpassung und menschlicher Intuition, wies jedoch Einschränkungen in Bezug auf Skalierbarkeit, Geschwindigkeit und Einheitlichkeit auf.