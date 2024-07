Credico (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist darauf spezialisiert, externe Direktmarketing- und Vertriebsteams mit Unternehmen zu verbinden, die Kunden in neuen Märkten gewinnen möchten. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Chicago, Illinois, USA, beschäftigt mehr als 75 Mitarbeiter und arbeitet mit 200 ISOs in den USA zusammen. Die Tochtergesellschaften von Credico sind auch in Kanada, dem Vereinigten Königreich und Südafrika tätig. Diese ISOs beschäftigen insgesamt 2.000–3.000 Vertriebsmitarbeiter.