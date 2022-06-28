Was ist eine Angriffsfläche?

Attack Surface Management (ASM) bezieht sich auf Prozesse und Technologien, die die Angriffsfläche eines Unternehmens aus der Sicht eines Hackers betrachten, d. h. die Assets und Schwachstellen aufdecken und kontinuierlich überwachen, die Hacker sehen und auszunutzen versuchen, wenn sie das Unternehmen angreifen. ASM umfasst typischerweise:

Kontinuierliche Erkennung, Bestand und Überwachung von potenziell gefährdeten Assets. Jede ASM-Initiative beginnt mit einer vollständigen und ständig aktualisierten Bestandsaufnahme der mit dem Internet verbundenen IT-Ressourcen eines Unternehmens, einschließlich der lokalen und der Cloud-Assets. Die Vorgehensweise eines Hackers stellt sicher, dass nicht nur bekannte Assets, sondern auch Schatten-IT-Anwendungen oder -Geräte entdeckt werden. Diese Anwendungen oder Geräte könnten aufgegeben, aber nicht gelöscht oder deaktiviert worden sein (verwaiste IT). Oder Assets, die von Hackern oder Malware platziert wurden (Rogue IT), und mehr – im Grunde jedes Asset, das von einem Hacker oder einer Cyber-Bedrohung ausgenutzt werden kann.

Einmal entdeckte Objekte werden kontinuierlich und in Echtzeit auf Veränderungen überwacht, die ihr Risiko als potenzieller Angriffsvektor erhöhen.

Analyse der Angriffsfläche, Risikobewertung und Prioritätensetzung. ASM-Technologien bewerten Assets nach ihren Schwachstellen und Sicherheitsrisiken und ordnen sie nach Prioritäten für die Reaktion auf die Bedrohungsreaktion und Sanierung.

Reduzierung und Sanierung der Angriffsfläche. Sicherheitsteams können ihre Erkenntnisse aus der Analyse der Angriffsfläche und dem Red Teaming nutzen, um verschiedene kurzfristige Maßnahmen zur Reduzierung der Angriffsfläche zu ergreifen. Dazu gehören beispielsweise das Erzwingen stärkerer Passwörter, das Deaktivieren von Anwendungen und Endgeräten, die nicht mehr verwendet werden, das Anwenden von Anwendungs- und Betriebssystem-Patches, das Trainieren von Benutzern im Erkennen von Phishing-Betrug, das Einrichten biometrischer Zugangskontrollen für den Bürozugang oder das Überarbeiten von Sicherheitskontrollen und Richtlinien für Software-Downloads und Wechselmedien.

Unternehmen können auch strukturelle oder längerfristige Sicherheitsmaßnahmen ergreifen, um ihre Angriffsfläche zu verringern, entweder als Teil einer Initiative zur Verwaltung der Angriffsfläche oder unabhängig davon. Beispielsweise kann die Implementierung einer Zwei-Faktor-Authentifizierung (2fa) oder einer Multi-Faktor-Authentifizierung potenzielle Sicherheitslücken reduzieren oder beseitigen, die mit schwachen Passwörtern oder schlechter Passworthygiene verbunden sind.

Auf breiterer Ebene kann ein Zero-Trust-Sicherheitsansatz die Angriffsfläche eines Unternehmens erheblich reduzieren. Ein Zero-Trust-Ansatz erfordert, dass alle Nutzer, egal ob sie sich außerhalb oder bereits innerhalb des Netzwerks befinden, authentifiziert, autorisiert und kontinuierlich überprüft werden, um Zugang zu Anwendungen und Daten zu erhalten und aufrechtzuerhalten. Zero-Trusts-Prinzipien und -Technologien – kontinuierliche Validierung, am wenigsten privilegierter Zugriff, kontinuierliche Überwachung, Mikrosegmentierung des Netzwerks – können viele Angriffsvektoren reduzieren oder eliminieren und wertvolle Daten für die laufende Analyse der Angriffsfläche liefern.

