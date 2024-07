Was ist Red Teaming?

Red Teaming ist ein zentraler Treiber für die Resilienz, kann aber auch eine ernsthafte Herausforderung für Sicherheitsteams darstellen. Zwei der größten Herausforderungen sind die Kosten und der Zeitaufwand für die Durchführung einer Red-Team-Übung. Das bedeutet, dass in den meisten Unternehmen Red-Team-Übungen bestenfalls in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, was nur zu einem bestimmten Zeitpunkt Einblick in die Cybersicherheit des Unternehmens gibt. Das Problem ist, dass Ihre Sicherheitslage zum Zeitpunkt des Tests vielleicht gut ist, dies aber möglicherweise nicht so bleiben wird.

Die Durchführung kontinuierlicher, automatisierter Tests in Echtzeit ist die einzige Möglichkeit, Ihr Unternehmen wirklich aus der Perspektive eines Angreifers zu verstehen.