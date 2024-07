Was bedeutet ethisches Hacking?

Penetrationstests

Penetrationstests oder „Pen-Tests“ sind simulierte Sicherheitsverstöße. Pen-Tester imitieren böswillige Hacker, die sich unbefugt Zugang zu Unternehmenssystemen verschaffen. Natürlich richten die Pen-Tester keinen tatsächlichen Schaden an. Sie nutzen die Ergebnisse ihrer Tests, um das Unternehmen bei der Verteidigung gegen echte Cyberkriminelle zu unterstützen.

Penetrationstests erfolgen in drei Phasen:

1. Aufklärung

In der Aufklärungsphase sammeln Pen-Tester Informationen über Computer, Mobilgeräte, Webanwendungen, Webserver und andere Ressourcen im Netzwerk des Unternehmens. Diese Phase wird manchmal auch als „Footprinting“ bezeichnet, weil die Pen-Tester den gesamten Footprint des Netzwerks erfassen.

Pen-Tester verwenden manuelle und automatisierte Methoden für die Aufklärung. Sie können die Social-Media-Profile und GitHub-Seiten von Mitarbeitern nach Hinweisen durchsuchen. Sie können Tools wie Nmap verwenden, um nach offenen Ports zu suchen, und Tools wie Wireshark, um den Netzwerktraffic zu analysieren. Wenn das Unternehmen es erlaubt, können sie auch Social-Engineering-Taktiken anwenden, um Mitarbeiter zur Herausgabe sensibler Informationen zu bewegen.

2. Inszenierung des Angriffs

Sobald die Pen-Tester die Konturen des Netzwerks und die potenziellen Schwachstellen kennen, hacken sie das System. Je nach Umfang des Penetrationstests können die Pen-Tester eine Vielzahl von Angriffen ausprobieren. Einige der am häufigsten getesteten Angriffe sind:

– SQL-Injektionen: Pen-Tester versuchen, eine Webseite oder Anwendung dazu zu bringen, sensible Daten preiszugeben, indem sie bösartigen Code in Eingabefelder eingeben.

– Cross-Site-Scripting: Pen-Tester versuchen, schädlichen Code in die Website eines Unternehmens einzuschleusen.

– Denial-of-Service-Angriffe: Pen-Tester versuchen, Server, Anwendungen und andere Netzwerkressourcen durch Überflutung mit Datenverkehr offline zu nehmen.

– Social Engineering: Pen-Tester verwenden Phishing, Köder, Vortäuschung von Tatsachen oder andere Taktiken, um Mitarbeiter zur Gefährdung der Netzwerksicherheit zu verleiten.

Während des Angriffs untersuchen die Pen-Tester, wie böswillige Hacker bestehende Schwachstellen ausnutzen könnten und wie sie sich nach dem Eindringen in das Netzwerk fortbewegen könnten. Sie finden heraus, auf welche Arten von Daten und Werten Hacker zugreifen könnten. Außerdem testen sie, ob bestehende Sicherheitsmaßnahmen ihre Aktivitäten erkennen oder verhindern können.

Am Ende des Angriffs verwischen die Pen-Tester ihre Spuren. Dies dient zwei Zwecken. Erstens demonstriert es, wie sich Cyberkriminelle in einem Netzwerk verstecken können. Zweitens verhindert es, dass böswillige Hacker den ethischen Hackern heimlich in das System folgen.

3. Berichterstattung

Pen-Tester dokumentieren alle ihre Aktivitäten während des Hacks. Anschließend legen sie dem Team für Informationssicherheit einen Bericht vor, in dem die ausgenutzten Schwachstellen, die Assets und Daten, auf die sie zugegriffen haben, sowie die Art und Weise, wie sie die Sicherheitssysteme umgangen haben, aufgeführt sind. Ethische Hacker geben auch Empfehlungen für die Priorisierung und Behebung dieser Probleme ab.

Anfälligkeitsbewertung

Die Bewertung von Schwachstellen ist den Penetrationstests ähnlich, geht aber nicht so weit, die Schwachstellen auszunutzen. Stattdessen verwenden ethische Hacker manuelle und automatisierte Methoden, um Schwachstellen in einem System zu finden, zu kategorisieren und zu priorisieren. Anschließend geben sie ihre Erkenntnisse an das jeweilige Unternehmen weiter.

Malware-Analyse

Einige ethische Hacker haben sich auf die Analyse von Ransomware und Malware spezialisiert. Sie untersuchen neue Malware-Versionen, um zu verstehen, wie sie funktionieren, und teilen ihre Erkenntnisse mit Unternehmen und der Community für Informationssicherheit.

Risikomanagement

Ethische Hacker können auch beim strategischen Risikomanagement auf höchster Ebene helfen. Sie können neue und aufkommende Bedrohungen identifizieren, analysieren, wie sich diese Bedrohungen auf die Sicherheitslage des Unternehmens auswirken, und dem Unternehmen bei der Entwicklung von Gegenmaßnahmen helfen.