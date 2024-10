Red Teaming ist eine der besten Methoden zum Testen der Sicherheit Ihres Unternehmens und seiner Fähigkeit, einem potenziellen Angriff standzuhalten. Warum entscheiden sich also nicht mehr Unternehmen dafür?

So vorteilhaft Red Teaming auch ist, in der heutigen schnelllebigen, sich ständig verändernden Umgebung kann es vorkommen, dass Red Team-Einsätze nicht ausreichen, um wichtige Änderungen sofort zu erkennen. Ein Sicherheitsprogramm ist nur so wirksam wie bei seiner letzten Validierung, was zu Lücken in der Sichtbarkeit und einer geschwächten Risikolage führt.

Der Aufbau interner Red-Team-Kapazitäten ist kostspielig und nur wenige Unternehmen sind in der Lage, die erforderlichen Ressourcen bereitzustellen. Um wirklich effektiv zu sein, benötigt ein rotes Team genügend Personal, um die anhaltende und gut ausgestattete Bedrohungslage moderner Cyberkriminalitätsbanden und Bedrohungen durch Nationalstaaten nachzuahmen. Ein rotes Team sollte engagierte Mitglieder für Sicherheitsoperationen (oder Unterteams für ethisches Hacken) für Ziel-, Forschungs- und Angriffsübungen umfassen.

Es gibt eine Vielzahl von Drittanbietern, die Unternehmen die Möglichkeit bieten, Red-Team-Services in Anspruch zu nehmen. Sie reichen von großen Firmen bis hin zu Boutique-Anbietern, die sich auf bestimmte Branchen oder IT-Umgebungen spezialisiert haben. Es ist zwar einfacher, die Dienste eines externen Red Teams in Anspruch zu nehmen, als Vollzeitpersonal einzustellen, aber es kann tatsächlich teurer sein, insbesondere wenn Sie dies regelmäßig tun. Daher nutzen nur wenige Unternehmen Red Teaming häufig genug, um echte Erkenntnisse zu gewinnen.