Was ist Threat Detection and Response (TDR)?

Die Erkennung und Abwehr von Bedrohungen (Threat Detection and Response, TDR) bezieht sich auf die Tools und Prozesse, die Unternehmen zur Erkennung, Untersuchung und Abwehr von Cybersicherheitsbedrohungen einsetzen. Sie kombinieren fortschrittliche Erkennungsmethoden, automatisierte Reaktionsmöglichkeiten und integrierte Sicherheitslösungen, um Unternehmen bei der Risikominderung und der Anpassung an eine sich entwickelnde Bedrohungslandschaft zu unterstützen.
TDR hilft Sicherheitsteams, Vorfälle schnell einzudämmen und Systeme mit minimaler Unterbrechung wiederherzustellen. Da Bedrohungen wie Ransomware, Phishing und Zero-Day-Exploits immer häufiger und ausgefeilter werden, benötigen Unternehmen proaktive Strategien zur Identifizierung bösartiger Aktivitäten, bevor sie Schaden anrichten.
Es steht viel auf dem Spiel und Dringlichkeit ist geboten: Microsoft entdeckt jeden Tag etwa 600 Millionen Cyberangriffe in seinem gesamten Ökosystem, im Durchschnitt mehr als 6.900 pro Sekunde. Für Unternehmen bedeutet dies eine nahezu konstante Flut an versuchten Data Breaches.
Branchen-Newsletter
Bleiben Sie mit dem Think-Newsletter über die wichtigsten – und faszinierendsten – Branchentrends in den Bereichen KI, Automatisierung, Daten und darüber hinaus auf dem Laufenden. Weitere Informationen finden Sie in der IBM Datenschutzerklärung.
Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.
Die digitale Transformation und neue Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) haben die Angriffsfläche für moderne Unternehmen drastisch vergrößert.
Insbesondere die generative KI hat der Bedrohungslandschaft eine neue Dimension verliehen und wird durch Methoden wie Prompt Injection ausgenutzt. Und dennoch sind laut einer Studie des IBM Institute for Business Value nur 24 % der Initiativen für generative KI gesichert.
Die Endpoint Security hat sich verbessert, aber die Bedrohungsakteure entwickeln sich weiter. Moderne Angreifer nehmen vertrauliche Daten auf immer komplexere und verdecktere Weise ins Visier – von subtilen Anomalien im Netzwerktraffic bis hin zum Start von DDoS-Kampagnen (Distributed Denial of Service) .
Viele Bedrohungsakteure nutzen jetzt KI, um Angriffe zu automatisieren, die Erkennung zu umgehen und Schwachstellen in großem Umfang auszunutzen. Sogar Insider Threats durch Mitarbeiter und Auftragnehmer nehmen zu. 83 % der Unternehmen werden 2024 mindestens einen Insider-Angriff erleben.
Sicherheitsteams benötigen einen mehrschichtigen Ansatz, der Tools zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen neben IDS-Systemen (Intrusion Detection Systems) und Threat-Intelligence-Plattformen integriert, um eine kontinuierliche Überwachung und schnelle Reaktion zu ermöglichen. Abgesehen von den technischen Vorteilen liegt der Geschäftsnutzen auf der Hand: Bessere Erkennung bedeutet weniger Fehlalarme, schnellere Eingrenzung und kürzere Wiederherstellungszeiten, wenn es doch einmal zu einem Zwischenfall kommt.
Lösungen zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen schützen vor einem breiten Spektrum von Sicherheitsvorfällen, darunter:
Um Cyber-Bedrohungen zu bekämpfen, können sich Unternehmen auf eine mehrschichtige TDR-Strategie verlassen, die auf vier Kernkomponenten aufbaut:
Threat-Intelligence liefert detaillierte, verwertbare Informationen über bekannte und neue Bedrohungen. Durch die Integration von Threat-Intelligence-Feeds (Datenströme, die aktuelle und potenzielle Cyberangriffe aufzeigen) können Unternehmen die Taktiken von Angreifern erkennen. Mit Frameworks wie MITRE ATT&CK, einer ständig aktualisierten Informationsquelle zur Bekämpfung von Cybersecurity-Bedrohungen, die auf dem bekannten Angriffsverhalten von Cyberkriminellen basiert, können sie außerdem Fehlalarme reduzieren.
Dank kontinuierlicher Überwachung können Teams im Security Operations Center (SOC) verdächtige Aktivitäten in Echtzeit erkennen. Tools wie Threat-Intelligence-Plattformen können dabei helfen, Daten wie Muster im Netzwerktraffic und Analysen des Benutzerverhaltens (User Behaviour Analytics, UBA) zu aggregieren und zu korrelieren, um Indikatoren für eine Gefährdung (Indicators of Compromise, IOC) und potenzielle Bedrohungen aufzudecken.
Bei der proaktiven Bedrohungsjagd wird mithilfe von Telemetrie, Aufklärung und Anomalieerkennung nach versteckten oder unbekannten Bedrohungen gesucht. Mit der Analyse des Benutzerverhaltens können verdächtige Aktivitäten aufgedeckt werden, indem Abweichungen vom Normalverhalten identifiziert werden, z. B. der Zugriff auf sensible Daten zu ungewöhnlichen Zeiten.
Wenn eine Bedrohung erkannt wird, isolieren automatisierte Reaktionstools die Endpunkte und deaktivieren kompromittierte Konten. Effektive Notfallpläne umfassen Playbooks, integrierte Sicherheitstools, die Koordination der Beteiligten und die Analyse nach einem Vorfall, um eine Wiederholung zu verhindern.
Während die Kernkomponenten erklären, was zu tun ist, legen spezifische Tools und Technologien fest, wie diese Aktionen in großem Umfang durchgeführt werden. Die Fähigkeiten lassen sich im Allgemeinen in zwei Kategorien einteilen: Erkennungstechnologien, die potenzielle Sicherheitsbedrohungen aufdecken, und Reaktionstechnologien, die sie eindämmen und beseitigen.
Erkennungstechnologien und -plattformen basieren in der Regel auf einem von vier Ansätzen:
Die signaturbasierte Erkennung verwendet bekannte IOCs wie Datei-Hashes und IP-Adressen. Sie ist schnell und zuverlässig bei bekannten Bedrohungen, aber ineffektiv bei neuartigen Angriffen.
Die auf Anomalien basierende Erkennung kennzeichnet Abweichungen von erwarteten Mustern im Netzwerktraffic, in der Systemleistung oder in den Benutzeraktivitäten. Wenn es um das Aufspüren von verdeckten, neuartigen oder Zero-Day-Bedrohungen geht, ist dies oft sehr effektiv.
Die verhaltensbasierte Erkennung überwacht das typische Benutzer- oder Systemverhalten im Laufe der Zeit, um verdächtige Veränderungen zu erkennen, wie z. B. ungewöhnliche Zugriffe auf sensible Daten oder systemübergreifende Lateralbewegungen.
Die erkenntnisgestützte Erkennung integriert externe Bedrohungsdaten, um neue Taktiken, Techniken und Verfahren (TTPs) zu identifizieren und hilft Teams, fortgeschrittene Angriffe früher zu erkennen.
Die meisten modernen Erkennungsplattformen kombinieren diese Ansätze, um die Sichtbarkeit zu verbessern und Fehlalarme zu reduzieren. Zu den Erkennungstools, die diese Ansätze zum Leben erwecken, gehören:
Diese Tools sind am effektivsten, wenn sie mit fortschrittlichen Technologien wie KI und maschinellem Lernen (ML) kombiniert werden. Zusammen helfen sie den Sicherheitsteams, Bedrohungen zu priorisieren, IOCs zu untersuchen und die Reaktion in verschiedenen Anwendungsfällen zu optimieren. Außerdem ermöglichen sie fortschrittliche TDR-Funktionen wie Identitätsbedrohungserkennung und -reaktion (Identity Threat Detection and Response, ITDR) und Verwaltung des Datensicherheitsstatus (Data Security Posture Management, DSPM):
Identity Threat Detection and Response (ITDR): ITDR konzentriert sich auf den Schutz von Identitätssystemen durch die kontinuierliche Überwachung von Anmeldeaktivitäten, Zugriffsverhalten und Privilegieneskalation. Es hilft bei der Erkennung von Angriffen wie dem Ausfüllen von Anmeldedaten und der Übernahme von Konten und löst in Echtzeit Eindämmungsmaßnahmen wie die Sperrung von Konten oder die Beendigung von Sitzungen aus.
Data security posture management (DSPM): DSPM hilft bei der Erkennung, Klassifizierung und Bewertung sensibler Daten in Cloud- und Hybrid-Umgebungen. Durch die Eingabe des Datenkontextes in TDR-Workflows können Teams mit DSPM risikoreiche Bedrohungen effektiver priorisieren und beseitigen.
Sobald eine Bedrohung bestätigt ist, konzentrieren sich die Reaktionsmaßnahmen in der Regel auf Eindämmung, Sanierung und Wiederherstellung. Diese Bemühungen umfassen eine Reihe von Aktivitäten (von Echtzeitmaßnahmen bis hin zu langfristigen Untersuchungen und Prozessverbesserungen) und beinhalten:
Die automatisierte Eindämmung und Playbook-Ausführung umfasst die Isolierung von Endpunkten, die Deaktivierung kompromittierter Konten oder die Blockierung bösartiger IPs in Echtzeit – oft orchestriert durch SOAR-Plattformen oder XDR-Richtlinien.
Die Playbook-gesteuerte Reaktion umfasst vordefinierte Workflows, die Analysten durch Triage, Eskalation, Benachrichtigung und Abhilfe leiten. Diese können je nach Reifegrad manuell, automatisiert oder hybrid sein.
Das integrierte Fallmanagement verbindet Erkennungsplattformen mit IT-Servicetools und hilft bei der Rationalisierung von Übergaben, Dokumentation und Compliance-Berichten.
Die Analyse nach einem Vorfall umfasst forensische Untersuchungen, Ursachenanalysen und die Verfeinerung von Erkennungsregeln oder Reaktionsabläufen.
Diese Methoden werden von einer Reihe von Technologien unterstützt, darunter:
Erkennung und Reaktion sind nicht statisch: Sie entwickeln sich weiter. Als Reaktion auf diese sich schnell verändernden Bedrohungen hat sich ein Ansatz herausgebildet, der als „Advanced Threat Detection and Response“ bezeichnet wird und in der Regel KI, Verhaltensanalyse, bereichsübergreifende Korrelation und automatische Reaktion umfasst. Das Ziel besteht nicht nur in der schnelleren Erkennung von Bedrohungen, sondern auch in der Überlistung von Gegnern.
Fortschrittliche Strategien verbessern die Genauigkeit und helfen den Sicherheitsteams, sich an neue Bedrohungen anzupassen, sensible Daten zu schützen und die allgemeine Sicherheit zu stärken. Wenn die grundlegenden Technologien vorhanden sind, können Unternehmen ihre Erkennungs- und Reaktionsfähigkeiten durch Ansätze wie diese erweitern:
Ein effektiver Prozess zur Erkennung von und Reaktion auf Bedrohungen umfasst automatisierte Maßnahmen, um aktive Bedrohungen zu stoppen. Die effektivsten Teams berücksichtigen jedoch auch die menschliche Seite der Reaktion: Verringerung der Alarmermüdung (Alarm Fatigue), Anpassung der Warnungen im Laufe der Zeit und Dokumentation der gewonnenen Erkenntnisse. Mit diesen Sicherheitsmaßnahmen, kombiniert mit einer kontinuierlichen Bewertung des Sicherheitsstatus, können Teams den sich entwickelnden Bedrohungen einen Schritt voraus sein.
Gewinnen Sie mit dem Index „IBM X-Force Threat Intelligence“ Erkenntnisse, um Vorbereitung und Reaktion auf Cyberangriffe schneller und effektiver zu machen.
Erfahren Sie, warum IBM als „Major Player“ eingestuft wurde, und gewinnen Sie Einblicke in die Auswahl des Anbieters von Cybersecurity Consulting Services, der am besten zu den Anforderungen Ihres Unternehmens passt.
Erfahren Sie, wie sich die heutige Sicherheitslandschaft verändert und wie Sie die Herausforderungen meistern und die Leistungsfähigkeit der generativen KI nutzen können.
Verstehen Sie die neuesten Bedrohungen und stärken Sie Ihre Cloud-Abwehr mit dem IBM X-Force Cloud Threat Landscape Report.
Erfahren Sie, wie Datensicherheit dazu beiträgt, digitale Informationen während ihres gesamten Lebenszyklus vor unbefugtem Zugriff, Beschädigung oder Diebstahl zu schützen.
Transformieren Sie Ihr Sicherheitsprogramm mit Lösungen vom größten Anbieter von Unternehmenssicherheit.
Transformieren Sie Ihr Unternehmen und verwalten Sie Risiken mit Beratungsleistungen im Bereich Cybersicherheit sowie Cloud- und Managed-Security-Services.
Verbessern Sie die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Produktivität von Sicherheitsteams mit KI-gestützten Cybersicherheits-Lösungen.
Ganz gleich, ob Sie nach Lösungen für Datensicherheit, Endpunktmanagement oder Identitäts- und Zugriffsverwaltung (IAM) suchen – unsere Experten helfen Ihnen bei der Etablierung eines hohen Sicherheitsstatus. Transformieren Sie Ihr Unternehmen und managen Sie Risiken mit einem globalen Branchenführer für Beratungsleistungen im Bereich Cybersicherheit sowie Cloud- und Managed-Security-Services.