Was ist Threat Detection and Response (TDR)?

Die digitale Transformation und neue Technologien wie das Internet der Dinge (IoT) und künstliche Intelligenz (KI) haben die Angriffsfläche für moderne Unternehmen drastisch vergrößert.

Insbesondere die generative KI hat der Bedrohungslandschaft eine neue Dimension verliehen und wird durch Methoden wie Prompt Injection ausgenutzt. Und dennoch sind laut einer Studie des IBM Institute for Business Value nur 24 % der Initiativen für generative KI gesichert.

Die Endpoint Security hat sich verbessert, aber die Bedrohungsakteure entwickeln sich weiter. Moderne Angreifer nehmen vertrauliche Daten auf immer komplexere und verdecktere Weise ins Visier – von subtilen Anomalien im Netzwerktraffic bis hin zum Start von DDoS-Kampagnen (Distributed Denial of Service) .

Viele Bedrohungsakteure nutzen jetzt KI, um Angriffe zu automatisieren, die Erkennung zu umgehen und Schwachstellen in großem Umfang auszunutzen. Sogar Insider Threats durch Mitarbeiter und Auftragnehmer nehmen zu. 83 % der Unternehmen werden 2024 mindestens einen Insider-Angriff erleben.

Sicherheitsteams benötigen einen mehrschichtigen Ansatz, der Tools zur Erkennung und Abwehr von Bedrohungen neben IDS-Systemen (Intrusion Detection Systems) und Threat-Intelligence-Plattformen integriert, um eine kontinuierliche Überwachung und schnelle Reaktion zu ermöglichen. Abgesehen von den technischen Vorteilen liegt der Geschäftsnutzen auf der Hand: Bessere Erkennung bedeutet weniger Fehlalarme, schnellere Eingrenzung und kürzere Wiederherstellungszeiten, wenn es doch einmal zu einem Zwischenfall kommt.