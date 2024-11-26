83 % der Unternehmen meldeten im Jahr 2024 Insiderangriffe

Laut dem kürzlich erschienenen 2024 Insider Threat Report von Cybersecurity Insiders haben 83 % der Unternehmen im vergangenen Jahr mindestens einen Insiderangriff gemeldet. Noch überraschender als diese Statistik ist die Tatsache, dass bei Unternehmen, die 11 bis 20 Insiderangriffe erlitten haben, die Anzahl der Angriffe im Vergleich zu 2023 um das Fünffache gestiegen ist – von lediglich 4 % auf 21 % in den letzten 12 Monaten.

Angesichts der zunehmenden Bedrohungen durch Insider ist es für Unternehmen von entscheidender Bedeutung, die realen Gefahren zu erkennen, die aus ihrem digitalen Ökosystem entstehen, und gleichzeitig wirksame Bedrohungsmanagementstrategien zu deren Bekämpfung anzuwenden.