Was ist Alarmermüdung (Alarm Fatigue)?

Alarmermüdung (Alarm Fatigue) ist ein zunehmendes Problem in Branchen wie dem Gesundheitswesen, der Cybersicherheit und dem Finanzwesen, betrifft jedoch alle Unternehmen, die auf eine ständige Überwachung in Echtzeit angewiesen sind. Typischerweise tritt sie während langer Arbeitszeiten und in Situationen mit hohem Stress auf. Benachrichtigungen werden häufig von Überwachungssystemen, Sicherheitstools und Plattformen zur Unterstützung klinischer Entscheidungen generiert.
Alarmermüdung (Alarm Fatigue) ist nicht nur eine organisatorische Herausforderung, sondern auch eine psychologische. Untersuchungen zeigen, dass eine chronische Überreaktion (z. B. durch ständige Alerts) das Gehirn in einen reaktiven Zustand versetzen kann, in dem es schwieriger wird, Informationen ´bewusst zu verarbeiten.
Wenn Fachleute – wie Cybersicherheitsexperten oder Ärzte – wiederholt nicht dringenden Signalen ausgesetzt sind, beginnen sie, diese auszublenden.1 Diese kognitive Desensibilisierung kann auf einer Intensivstation (ICU) tödlich und in einem Security Operations Center (SOC) katastrophal sein.
Wenn Probleme mit hoher Priorität oder kritische Probleme unbemerkt bleiben, kann dies zu verzögerten Reaktionen führen und das Vertrauen in das Alarmmanagement und die Sicherheitssysteme untergraben. Ob es sich um Telemetriedaten von Patientenmonitoren oder um Threat-Intelligence von Firewalls handelt – zu viel Lärm führt unweigerlich zu Stille – mit potenziell katastrophalen Folgen.
Die Risiken einer Alarmermüdung (Alarm Fatigue) nicht nur theoretischer Natur. Sie äußern sich in Zwischenfällen bei der Patientensicherheit, Sicherheitsverletzungen, Betriebsstörungen und mangelnder Compliance. Fachleute fangen an, Alarmsystemen aufgrund der schieren Menge an Warnmeldungen, mit denen sie konfrontiert werden, zu misstrauen, und setzen Benachrichtigungen außer Kraft, verzögern sie oder weisen sie zurück.
In einem alarmierenden Fall aus dem Gesundheitswesen wurde einem Kind eine 39-fache Überdosis eines gängigen Antibiotikums verabreicht. Das System gab mehrere Warnungen aus, aber die überforderten Kliniker, die während ihres Bereitschaftsdienstes mit ständigen Warnungen überhäuft wurden, setzten sich darüber hinweg. Nicht die Daten waren das Problem, es handelte sich um Alarmmüdigkeit – eine Untergruppe der Alarmermüdung (Alarm Fatigue), die für klinische Umgebungen spezifisch ist.
In der Cybersicherheit wiederholt sich das Muster. SOCs erhalten täglich Tausende, wenn nicht Zehntausende von Alerts. Diese Überlastung kann zu verzögerten Reaktionen und einer erhöhten Anfälligkeit für Datenschutzverletzungen führen.
Böswillige Akteure haben sogar gelernt, die Alarmmüdigkeit als Waffe einzusetzen, indem sie eine große Anzahl von Ereignissen mit niedriger Priorität auslösen, um Analysten abzulenken und böswillige Aktivitäten zu verbergen – eine Taktik, die manchmal als „Alarmsturm“ (Alert Storming) bezeichnet wird.
Andere Branchen sind davon nicht ausgenommen. Im Energiebereich können ignorierte Sicherheitswarnungen zu Ausfallzeit des Stromnetzes führen. Im Finanzwesen können zu viele Warnmeldungen die Reaktion auf Vorfälle beeinträchtigen. Die Gefahr ist nicht auf eine vertikale Ebene beschränkt, sondern besteht überall dort, wo menschliches Eingreifen in Echtzeit erforderlich ist.
Und jetzt, da künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle im Betrieb spielt, steht für uns noch mehr auf dem Spiel. Die Alarmermüdung (Alarm Fatigue) bedroht die Integrität dieser Systeme, indem sie mit irrelevanten Daten versorgt, die Priorisierungsabläufe überwältigt und ihre Fähigkeit zur Erkennung echter Bedrohungen in Umgebungen mit hohem Volumen untergräbt.
Unkontrolliert kann Alarmermüdung (Alarm Fatigue) schwerwiegende Folgen haben, darunter:
Die Ursachen für Alarmermüdung (Alarm Fatigue) liegen in der Gestaltung der Infrastruktur, der Tool-Fragmentierung, kognitiven Einschränkungen und ineffizienten Workflow-Prozessen. Zu den häufigsten Ursachen für Alarmermüdung (Alarm Fatigue) gehören:
Umfangreiche Telemetriedaten, die häufig doppelt vorhanden oder irrelevant sind, überfordern Entscheidungsträger. Ohne die richtige Filterung und Kontextualisierung ertrinken die Teams in Daten, anstatt umsetzbare Erkenntnisse zu gewinnen.
SOCs, Krankenhäuser und Unternehmen verwenden häufig überlappende Sicherheitstools, wodurch redundante Warnungen generiert werden. Ohne ein einheitliches Alert-Managementsystem kann diese mangelnde Integration zu überflüssiger Arbeit, Verwirrung und Ineffizienz bei der Bearbeitung kritischer Alerts führen.
Wenn Sicherheitstools nicht in der Lage sind, die Ursache eines Alarms zu identifizieren, können mehrere Alarme für dasselbe zugrundeliegende Ereignis erzeugt werden. Die Teams untersuchen dann jeden Alarm einzeln, ohne zu wissen, dass sie zusammenhängen. Dies kann die Zahl der Fehlalarme in die Höhe treiben und zu Alarmermüdung (Alarm Fatigue) führen.
Wenn es Teams an Automatisierungs- oder Priorisierungstools mangelt, können sie bei der manuellen Durchsicht von Warnmeldungen an ihre Grenzen stoßen. Dieser langwierige Prozess verlangsamt die Antwortzeiten und erhöht die Wahrscheinlichkeit menschlicher Fehler.
Teams haben es schwer, wenn kritische Probleme und Probleme mit geringer Priorität identisch aussehen und die wahren Bedrohungen verschleiern. Eine falsche Einstufung des Schweregrads eines Alerts kann es den Respondern erschweren, ihre Aufmerksamkeit effektiv zuzuordnen.
Die voreingestellten Warnschwellen spiegeln selten das tatsächliche Risiko wider und überfluten die Dashboards unnötigerweise mit minderwertigen Warnmeldungen. Schlecht eingestellte Schwellenwerte können auch nicht zwischen normalen Schwankungen und echten Bedrohungen unterscheiden, was zu Alarmermüdung (Alarm Fatigue) führt.
Wenn Sie die verschiedenen Arten von Warnmeldungen und die damit verbundenen Risiken verstehen, können Sie die Reaktion rationalisieren und nach Prioritäten ordnen.
Routineprotokolle und -metriken, die keine sofortige Reaktion erfordern. Obwohl sie für Audits nützlich sind, können übermäßige informative Alerts die Dashboards überladen und wichtige Signale verdecken.
Nicht bedrohliche Ereignisse lösen Alarme aus und tragen stark zur Alarmermüdung bei. Häufige Fehlalarme untergraben das Vertrauen in Warnsysteme, sodass Benutzer selbst berechtigte Warnungen ignorieren.
Sie signalisieren potenzielle Probleme, die überwacht werden müssen, aber kein sofortiges Eingreifen erfordern. Ein effektives Management erfordert Kontext, um zu entscheiden, wann eine Eskalation erforderlich ist.
Signale von hoher Priorität werden aufgrund von Desensibilisierung verdrängt und ignoriert. Verpasste Alerts stellen ein erhebliches operatives Risiko dar, das zu schwerwiegenden Folgen führen kann.
Sie erfordern sofortige Aufmerksamkeit und weisen auf mögliche Datenschutzverletzungen, Bedenken hinsichtlich der Patientensicherheit oder aktive Bedrohungen wie Malware hin. Eine schnelle Identifizierung und ein schnelles Handeln sind entscheidend, um erhebliche Risiken zu mindern.
Die Art und Weise, wie Alerts generiert und gehandhabt werden, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle für die Alarmermüdungserscheinungen in Unternehmen.
Während Unternehmen versuchen, die Alarmermüdung (Alarm Fatigue) zu reduzieren, ist es wichtig, die unterschiedlichen Anforderungen zu verstehen, die manuelle und automatisierte Alerts an Teams stellen.
Manuelle Alerts hängen vom menschlichen Urteilsvermögen ab und sind in unklaren oder risikoreichen Situationen nützlich, aber unter Druck langsamer und fehleranfälliger. Automatisierte Alerts – gesteuert durch regelbasierte Logik oder maschinelles Lernen – ermöglichen eine schnellere, skalierbare Erkennung, können jedoch wichtigen Kontext übersehen oder falsch positive Ergebnisse erzeugen.
Die effektivsten Alarmstrategien kombinieren Mensch und Maschine: Routinemäßige Bedrohungserkennung wird automatisiert, während Fälle, die eine genauere Untersuchung erfordern, manuell überprüft werden.
Zur wirksamen Bekämpfung der Alarmermüdung (Alarm Fatigue) ist ein strategischer, technischer und menschlicher Ansatz erforderlich. Zu den möglichen Strategien gehören:
Beugen Sie Alarmermüdung (Alarm Fatigue) bereits in der Entwurfsphase vor, indem Sie Alarmtools und automatisierte Workflows in Echtzeit-Überwachungsumgebungen testen. Proaktives Design kann dabei helfen, Alarmschwellenwerte zu optimieren, Fehlalarme zu reduzieren und Alarmermüdung (Alarm Fatigue) zu verhindern, bevor sie sich auf die Reaktionsfähigkeit auswirkt.
Passen Sie die Alarmschwellen an die Umgebungsnormen an, um irrelevante Alerts zu reduzieren. Eine risikobasierte Bewertung – ein Ansatz, bei dem Warnmeldungen nach potenziellen Auswirkungen und Wahrscheinlichkeit eingestuft werden – kann dabei helfen, umsetzbare Alerts hervorzuheben und irrelevante zu unterdrücken. Dies unterstützt die Responder dabei, ihre Bemühungen effektiver zu konzentrieren.
KI-gestützte Alert-Triage-Systeme verwenden Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) und Ereigniskorrelation, um große Mengen an Warnmeldungen zu verarbeiten, was die Effizienz steigern und den Fokus optimieren kann. Die ML-gesteuerte Triage reduziert die manuelle Arbeit und die Fehlerquote erheblich, indem sie Muster identifiziert, Duplikate reduziert und verwandte Warnmeldungen korreliert, um die Workload zu verringern.
Intelligente Automatisierung ermöglicht es Analysten und Ärzten, sich auf wirklich kritische Probleme zu konzentrieren. Beispielsweise können Warnmeldungen direkt an SIEM-Plattformen (Security Information and Event Management) weitergeleitet werden, um Kontextwechsel zu minimieren, wenn Benutzer zwischen mehreren Systemen oder Schnittstellen wechseln müssen, um Informationen zu sammeln.
Die regelmäßige Überwachung wichtiger Metriken – wie Alarmvolumen, mittlere Reparaturzeit (MTTR) und Falsch-Positiv-Raten – kann helfen, die Strategien zur Alert-Verwaltung zu verfeinern. Durch die Verstärkung dieser Bemühungen mit fortlaufenden Schulungen und dem Austausch von Best Practices können die Erwartungen von Sicherheits- und Klinikteams aufeinander abgestimmt werden.
