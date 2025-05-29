Was ist Alarmermüdung (Alarm Fatigue)?

Die Risiken einer Alarmermüdung (Alarm Fatigue) nicht nur theoretischer Natur. Sie äußern sich in Zwischenfällen bei der Patientensicherheit, Sicherheitsverletzungen, Betriebsstörungen und mangelnder Compliance. Fachleute fangen an, Alarmsystemen aufgrund der schieren Menge an Warnmeldungen, mit denen sie konfrontiert werden, zu misstrauen, und setzen Benachrichtigungen außer Kraft, verzögern sie oder weisen sie zurück.



In einem alarmierenden Fall aus dem Gesundheitswesen wurde einem Kind eine 39-fache Überdosis eines gängigen Antibiotikums verabreicht. Das System gab mehrere Warnungen aus, aber die überforderten Kliniker, die während ihres Bereitschaftsdienstes mit ständigen Warnungen überhäuft wurden, setzten sich darüber hinweg. Nicht die Daten waren das Problem, es handelte sich um Alarmmüdigkeit – eine Untergruppe der Alarmermüdung (Alarm Fatigue), die für klinische Umgebungen spezifisch ist.

In der Cybersicherheit wiederholt sich das Muster. SOCs erhalten täglich Tausende, wenn nicht Zehntausende von Alerts. Diese Überlastung kann zu verzögerten Reaktionen und einer erhöhten Anfälligkeit für Datenschutzverletzungen führen.

Böswillige Akteure haben sogar gelernt, die Alarmmüdigkeit als Waffe einzusetzen, indem sie eine große Anzahl von Ereignissen mit niedriger Priorität auslösen, um Analysten abzulenken und böswillige Aktivitäten zu verbergen – eine Taktik, die manchmal als „Alarmsturm“ (Alert Storming) bezeichnet wird.

Andere Branchen sind davon nicht ausgenommen. Im Energiebereich können ignorierte Sicherheitswarnungen zu Ausfallzeit des Stromnetzes führen. Im Finanzwesen können zu viele Warnmeldungen die Reaktion auf Vorfälle beeinträchtigen. Die Gefahr ist nicht auf eine vertikale Ebene beschränkt, sondern besteht überall dort, wo menschliches Eingreifen in Echtzeit erforderlich ist.

Und jetzt, da künstliche Intelligenz (KI) eine zentrale Rolle im Betrieb spielt, steht für uns noch mehr auf dem Spiel. Die Alarmermüdung (Alarm Fatigue) bedroht die Integrität dieser Systeme, indem sie mit irrelevanten Daten versorgt, die Priorisierungsabläufe überwältigt und ihre Fähigkeit zur Erkennung echter Bedrohungen in Umgebungen mit hohem Volumen untergräbt.

Unkontrolliert kann Alarmermüdung (Alarm Fatigue) schwerwiegende Folgen haben, darunter:

Burnout und Personalprobleme: Ständige Warnmeldungen führen zu kognitiver Erschöpfung, emotionaler Belastung, Fluktuation und verminderter Wachsamkeit der Teammitglieder. Eine anhaltende Belastung durch übermäßige Warnmeldungen kann auch die Arbeitsmoral und die allgemeine Arbeitszufriedenheit beeinträchtigen.





Verpasste Vorfälle und fehlende Reaktionen: Umsetzbare Warnmeldungen gehen im Rauschen unter, was die Reaktionszeiten verlängert und das Risiko von Sicherheitsverletzungen erhöht. Infolgedessen kann Alarmermüdung direkt dazu beitragen, dass entscheidende Bedrohungen übersehen werden.





Eingeschränkte KI-Leistung: Eine schlechte Qualität der Eingabedaten beeinträchtigt die Effektivität des maschinellen Lernens (ML) bei der Erkennung von Bedrohungen. Wenn KI-Modelle mit verrauschten, irrelevanten Daten trainieren, nimmt ihre Vorhersagegenauigkeit ab.