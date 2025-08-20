Die mittlere Reparaturzeit (MTTR) wird berechnet, indem die gesamte Reparaturzeit infolge von Störungen durch die Gesamtzahl der in einem bestimmten Zeitraum durchgeführten Reparaturen dividiert wird. Die Formel für die MTTR lautet:

MTTR = Gesamtzeit für Reparaturen / Anzahl der Reparaturen

Für eine genaue Messung der MTTR ist es wichtig, den Zeitaufwand zur Erkennung der Störung, zur Diagnose des Problems und zur Behebung des Problems zu verfolgen. Anhand dessen können Unternehmen erkennen, in welchen Bereichen sie ihre Prozesse verbessern und die Zeit für die Reparatur von Ausrüstungen oder Systemen verkürzen müssen, was letztendlich deren Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit erhöht.

Nehmen wir an, in der Fertigungslinie eines Unternehmens kam es zu mechanischen Störungen, die eine Reparaturzeit von drei Stunden in Anspruch nahmen, bis das Problem behoben war. Im selben Monat wurden aufgrund verschiedener Probleme insgesamt zwei Reparaturen an der Ausrüstung durchgeführt.

Die MTTR der Fertigungslinie in diesem Monat würden wir dann nach der folgenden Formel berechnen:

Denn die MTTR ist die „Gesamtzeit für Reparaturen“ dividiert durch die „Anzahl der Reparaturen“.

MTTR = 3 Stunden / 2 Reparaturen

MTTR = 1,5 Stunden

Die MTTR der Fertigungslinie für diesen Monat würde also 3 Stunden betragen. Wenn ein Unternehmen die MTTR über den normalen Betrieb hinweg verfolgt, kann es Trends erkennen, seine Reparaturprozesse verbessern und Ausfallzeiten reduzieren, wodurch sich unter dem Strich das Geschäftsergebnis verbessert.