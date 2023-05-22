Was ist OpenTelemetry?

Die OpenTelemetry-Technologie kann Telemetriedaten generieren, sammeln, exportieren und instrumentieren, um das Verhalten und die Leistung Ihrer Plattform zu analysieren. Entwickler und SREs können OpenTelemetry nutzen, um Geschäftsziele zu erreichen, indem der Prozess der Erfassung von Telemetriedaten standardisiert und ein besseres Verständnis des Systemverhaltens ermöglicht wird.

IT-Gruppen und DevOps-Experten müssen die Instrumentierung nutzen, um in cloudnativen Anwendungen ein beobachtbares System zu schaffen. Der Instrumentierungscode war bislang sehr vielfältig, sodass es für Unternehmen schwierig war, Backends zu wechseln. Es war schwierig, die Tools zu wechseln, da sie ihren Code neu instrumentieren und neue Agenten konfigurieren mussten, um Telemetriedaten an ihre neuen Geräte zu senden.