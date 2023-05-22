Was ist OpenTelemetry?

OpenTelemetry (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), auch bekannt als OTel, ist ein Open Source Observability Framework mit einer Sammlung von Software Development Kits (SDKs), herstellerneutralen oder herstellerunabhängigen APIs und Tools für die Instrumentierung.
Die OpenTelemetry-Technologie kann Telemetriedaten generieren, sammeln, exportieren und instrumentieren, um das Verhalten und die Leistung Ihrer Plattform zu analysieren. Entwickler und SREs können OpenTelemetry nutzen, um Geschäftsziele zu erreichen, indem der Prozess der Erfassung von Telemetriedaten standardisiert und ein besseres Verständnis des Systemverhaltens ermöglicht wird.
IT-Gruppen und DevOps-Experten müssen die Instrumentierung nutzen, um in cloudnativen Anwendungen ein beobachtbares System zu schaffen. Der Instrumentierungscode war bislang sehr vielfältig, sodass es für Unternehmen schwierig war, Backends zu wechseln. Es war schwierig, die Tools zu wechseln, da sie ihren Code neu instrumentieren und neue Agenten konfigurieren mussten, um Telemetriedaten an ihre neuen Geräte zu senden.
Nachdem die Cloud Native Computing Foundation (CNCF) (Link befindet sich außerhalb ibm.com) den Bedarf an einem standardisierten System erkannt hatte, sponserte sie das OpenTelemetry-Projekt, um eine standardisierte Methode zum Senden, Sammeln und Übertragen von Telemetriedaten an Backend-Observability-Plattformen zu schaffen. OpenTelemetry entstand aus der Kombination der verteilten Tracing-Technologie von OpenCensus (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und OpenTracing (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) in einem Tool.
IBM Instana® Observability bietet unternehmensweit einen benutzerfreundlichen Zugriff auf die gewünschten Daten mit dem nötigen Kontext, um eine schnelle Problemvermeidung und -behebung zu ermöglichen.
Um ein tieferes Verständnis von OpenTelemetry zu erlangen, lassen Sie uns im Detail untersuchen, was Telemetriedaten sind und wie Ihr Unternehmen sie nutzen kann.
Ein wesentlicher Aspekt einer erfolgreichen Anwendungsleistung ist Observability durch Datenzugriff. IT-Experten verwenden Telemetriedaten, um den Zustand und die Leistung Ihrer Anwendung zu bestimmen.
OpenTelemetry schafft einen Standard für die Erfassung und Übertragung von Telemetriedaten in cloudnativen Anwendungen. Diese Metriken können dann von Ihrem Unternehmen analysiert und überwacht werden, um Ihre Plattformen zu verbessern.
Telemetriedaten bestehen hauptsächlich aus Ausgaben, die aus Protokollen, Metriken und Traces gesammelt werden. Diese werden oft als die drei Säulen der Observability bezeichnet.
Metriken: Metriken sind in der Regel der Ort, an dem Sie die ersten Anzeichen eines Problems in Ihrem System erkennen. Diese liefern Ihnen numerische Werte oder Messwerte, die Ihre Ressourcennutzung und Anwendungsleistung anzeigen. Die drei wichtigsten Arten von Metriken sind Delta, Gauge und Kumulativ.
Traces: Traces bewerten, wie Anfragen in verteilten Cloud-Umgebungen einen Server durchlaufen. Dabei wird überwacht, wie eine Operation von Knoten zu Knoten übertragen wird. Traces bieten nur einen begrenzten Einblick in den Zustand der Anwendungen, da sie sich ausschließlich auf die Anwendungsschichten konzentrieren. Um ein vollständiges Bild davon zu erhalten, was in Ihrem System vor sich geht, ist es außerdem wichtig, Ihre Metriken und Protokolle zu überwachen.
Das Sammeln von Telemetriedaten ist ein wichtiger Schritt im OpenTelemetry- und Observability-Prozess. Als nächstes besprechen wir, wie OpenTelemetry in einer verteilten Cloud-Umgebung eingesetzt wird.
Das Hauptziel von OpenTelemetry ist das Sammeln und Exportieren von Telemetriedaten. Otel unterstützt DevOps-Experten beim Debuggen und Verwalten von Anwendungen. Sobald sie diese Daten haben, können sie fundierte Programmierentscheidungen treffen und sich anpassen, wenn sich ihr Unternehmen weiter verändert und wächst.
Es gibt drei Möglichkeiten, wie OpenTelemetry in DevOps zur Lösung von Anwendungsproblemen eingesetzt wird:
Priorisierung von Anfragen: OpenTelemetry bietet die einzigartige Möglichkeit, ein Stufensystem für Anfragen innerhalb Ihres Systems zu erstellen. Dies ist wichtig, da konkurrierende Anfragen korrekt priorisiert werden.
Ressourcennutzung verfolgen: Erfassen Sie Anfragen zwischen Microservern, um die Ressourcennutzung nach Gruppen zuzuordnen. IT-Experten können diese Ressourcennutzung zwischen gemeinsam genutzten Systemen verfolgen.
Observability von Microservices: Überwachen Sie den Zustand Ihrer Anwendung, indem Sie Telemetriedaten von Anwendungen in verteilten Systemen aufzeichnen. Diese Informationen helfen Ihrem Team, Ihre Anwendung zu optimieren und korrekt auszuführen.
Jede dieser Funktionen hilft Unternehmen, häufige Fehler beim Ausführen von Anwendungen in cloudnativen Systemen zu lösen.
Die Verwendung von OpenTelemetry für Ihre Open-Source-Projekte bietet viele Vorteile. Jeder dieser Vorteile trägt dazu bei, die Observability und Überwachung zu verbessern. Diese Vorteile erklären, warum OTel die Zukunft der Anwendungsleistungsüberwachung (Application Performance Monitoring, APM) ist.
Konsistenz: Der Hauptvorteil von OpenTelemetry ist die Konsistenz bei der Erfassung von OpenTelemetry-Daten über verschiedene Anwendungen hinweg. Das Fehlen eines einheitlichen Standards schafft Probleme für Dev-Ops-Experten und SREs. OTel spart Ihnen jetzt Zeit, bietet Ihnen mehr Observability-Möglichkeiten und sammelt Telemetriedaten, ohne dass Sie Ihren Code ändern müssen. Die breite Akzeptanz dieser Technologie in Unternehmen hat die Bereitstellung von Containern erleichtert. Dies ist vergleichbar mit der massiven Akzeptanz von Kubernetes als Standard für die Container-Orchestrierung.
Vereinfachte Observability: OTel vereinfacht die Observability, da es Telemetriedaten erfassen kann, ohne Code oder Metadaten zu ändern. Jetzt müssen sich Entwickler nicht mehr auf bestimmte Backends oder Anbieter festlegen.
Flexibilität: Entwickler können Leistungsmetriken und Nutzung von jedem Webbrowser oder Gerät aus überwachen. Die Möglichkeit, Ihre Anwendung von jedem beliebigen Standort aus zu beobachten, macht es einfacher, Ihre Analysen in Echtzeit zu verfolgen.
Insgesamt besteht der Hauptvorteil von OpenTelemetry darin, dass es Ihnen helfen kann, Ihre Geschäftsziele optimal zu erreichen. Diese Software ermöglicht es Ihrem Unternehmen, Probleme zu verstehen und zu beheben, die sich negativ auf Ihre Customer Experience auswirken könnten. OpenTelemetry liefert Ihnen die Daten, die Sie benötigen, um ein Problem im Keim zu ersticken, bevor Ihr Service unterbrochen wird.
Mehr erfahren: Erfahren Sie, wie Entwickler und SREs IBM Instana und OpenTelemetry nutzen können, um Geschäftsziele zu erreichen
Kurz gesagt: OpenTelemetry arbeitet mit einer Kombination aus API, SDK, Collector und automatischer Instrumentierung, um Daten abzurufen und sie an das Zielsystem zu senden. Um Ihr System agnostisch zu machen, müssen mehrere Schritte mit diesen Komponenten ausgeführt werden.
Eine API erstellt Spuren, indem sie Ihren Code instrumentiert und vorgibt, welche Metriken erfasst werden müssen. Ihr SDK erfasst dann diese Daten, übersetzt sie und sendet sie an die nächste Stufe. Der OpenTelemetry Collector verarbeitet die Daten, filtert sie und exportiert sie in ein unterstütztes Backend.
Es gibt viele bewegliche Teile, wenn es darum geht, die Datenerfassung von Otel erfolgreich zu gestalten. Hier finden Sie eine ausführliche Erklärung der vier Hauptkomponenten von OpenTelemetry:
API: Application Performance Interface (API) ermöglicht die Kommunikation verschiedener Softwarekomponenten untereinander. Es definiert Datenoperationen für Protokollierung, Metriken und Tracing-Daten. Im Wesentlichen entkoppeln die OpenTelemetry-APIs eine Anwendung von der Infrastruktur, so dass Entwickler die Flexibilität haben, die Server zu wechseln, auf denen Ihre Cloud läuft. APIs sind sprachspezifisch (Java, Ruby, JavaScript, Python und viele mehr).
SDK: DevOps-Profis können Sprach-SDKs verwenden, damit OTel APIs Telemetriedaten in der Sprache ihrer Wahl erzeugen können. Nachdem sie diese Daten generiert haben, können Sie die Informationen in Ihr gewünschtes Backend exportieren. OpenTelemetry SDKs ermöglichen es, die manuelle Instrumentierung von allgemeinen Bibliotheken mit der manuellen Instrumentierung von Anwendungen zu verbinden. SDKs sind die Brücke zwischen APIs und Collectors. Es steht für „Software Development Kit“.
Collector: Der OpenTelemetry Collector besteht aus Exportern, Prozessoren, Aggregaten und Empfängern für Telemetriedaten. Es unterstützt Prometheus, OpenTelemetry Protocol (OTLP), Jaeger, Zipkin und andere proprietäre Tools. Der Collector kann Telemetriedaten abrufen und an mehrere Observability-Backends senden. Schließlich kann es Ihrem Unternehmen als Verarbeitungspipeline und beim Filtern Ihrer Daten vor dem Export helfen. Dies hilft bei der schnelleren Behebung möglicher Probleme.
Automatische Instrumentierung: Es ist wichtig zu wissen, dass sich die automatische Instrumentierung je nach Programmiersprache unterscheidet. Die automatische Instrumentierung macht zahlreiche mühsame manuelle Codierungen überflüssig.
Jede dieser Komponenten bildet das Gerüst dafür, warum OpenTelemetry eine erfolgreiche Ergänzung zur Überwachung Ihrer Anwendung ist.
OpenTracing ist ein Open-Source-Projekt, das Entwickler bei der Instrumentierung von Code für verteiltes Tracing durch herstellerneutrale APIs unterstützt. Das hat den Vorteil, dass Sie sich nicht auf einen bestimmten Anbieter oder ein bestimmtes Produkt festlegen müssen.
Dieses Projekt ist in neun verschiedenen Sprachen verfügbar, darunter Ruby, Java und Python. DevOps- und IT-Experten können verteiltes Tracing nutzen, um den Code der Softwarearchitektur zu optimieren und zu debuggen. Dies ist besonders nützlich, wenn es um Microservices geht.
Die CNCF hat OpenTelemetry geschaffen, indem sie OpenTracing und OpenCensus in einer Plattform zusammengeführt hat. Seit der Bereitstellung des Projekts gab es über 10.000 Beiträge von 300 Unternehmen. Die Förderung einer breiten Zusammenarbeit und Ergänzungen hat den Zugang zu einer großen Auswahl an Instrumenten geschaffen, die in der Branche ihresgleichen sucht.
Wenn Sie sich zwischen den beiden Open-Source-Plattformen entscheiden müssen, sollten Sie sich für OpenTelemetry entscheiden, da es über mehr Funktionen verfügt.
OpenTelemetry verändert die Landschaft der Observability. Ähnlich wie Kubernetes zum Standard für die Container-Orchestrierung geworden ist, so verbreitet sich OpenTelemetry im Bereich der Observability. Die Akzeptanz und Beliebtheit von OpenTelemetry wird aufgrund der oben genannten Vorteile von OpenTelemetry weiter zunehmen.
Die OpenTelemetry-Projektteams arbeiten weiterhin an der Stabilisierung der Kernkomponenten der Software und der Entwicklung automatisierter Instrumente. Sobald es aus dem Beta-Stadium heraus ist, wird es voraussichtlich das Observability-Framework in cloudnativen Ökosystemen übernehmen.
Unterm Strich ist OpenTelemetry kein Observability-Backend, sondern ein Tool, das das Sammeln und Senden von Telemetriedaten vereinfacht. Instana ist das letzte Glied in dieser Gleichung, denn es ist das Observability-Tool. OpenTelemetry-Formate und SDKs können ein Migrationspfad für Altsysteme und nicht unterstützte Technologien sein.
Unser Unternehmen hat sich verpflichtet, OTel in vollem Umfang zu nutzen, damit Sie Ihre Geschäftsziele durch eine vereinfachte Datenerfassung erreichen können. Wir arbeiten daran, Endbenutzern durch unsere Integration mit OpenTelemetry die gleiche Transparenz zu bieten, die sie mit AutoTrace von Instana erhalten. Testen Sie unsere Sandbox noch heute kostenlos.
IBM Instana bietet Echtzeit-Observability, die wirklich jeder nutzen kann. Es sorgt für eine kurze Time-to-Value und stellt gleichzeitig sicher, dass Ihre Observability-Strategie mit der dynamischen Komplexität aktueller und zukünftiger Umgebungen mithalten kann. Von Mobilgeräten bis hin zu Mainframes unterstützt Instana über 250 Technologien und es kommen laufend weitere hinzu.