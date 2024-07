IBM Instana Observability lässt sich nahtlos in OpenTelemetry integrieren, um sicherzustellen, dass kein Service uninstrumentiert bleibt und eine vollständige Beobachtbarkeit in Echtzeit möglich ist. Die leistungsfähige Abhängigkeitszuordnung sowie die Korrelation von vorgelagerten und nachgeschalteten Services und die Full-Stack-Visualisierung von Instana bieten die umfassendste Palette an verfügbaren OTel-Mehrwertfunktionen.