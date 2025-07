Drei Säulen der Observability: Protokolle, Metriken und Traces

Observability erfordert eine sorgfältige Datenerfassung von jeder Komponente eines Netzwerks, um das „Was“, „Wo“ und „Warum“ von Systemereignissen zu bestimmen und zu klären, wie sich Ereignisse auf die Observability der gesamten Architektur auswirken können. Daher sind Ereignisse die Grundlage für Überwachung und Telemetrie.

Ereignisse sind eindeutige Vorkommnisse in einem Netz, die zu bestimmten Zeiten stattfinden und in der Regel wertvolle Daten für Protokolle, Metriken und Traces liefern, wodurch sie für die Observability ebenso wichtig sind wie die drei Säulen. Ereignisse existieren in einem breiteren Kontext.

Wenn zum Beispiel ein Client Ressourcen von einem Unternehmensserver anfordert, leitet der Client die Anfrage an den entsprechenden API-Endpunkt weiter, indem er die URL des API-Endpunkts verwendet. Der Server empfängt die Anfrage, prüft sie auf Zugangsdaten (z. B. einen API-Schlüssel) und Clientberechtigungen und verarbeitet sie, vorausgesetzt, diese sind gültig, gemäß den Spezifikationen der API(z. B. dass die Antwort richtig formatiert ist). Der Server sendet dann eine Antwort mit den angeforderten Daten an den Client zurück.

Ereignisse lösen zu bestimmten Zeitpunkten unterschiedliche Aktionen aus. Observability-Tools verlassen sich also darauf, dass sie die Tracking-, Analyse- und Korrelationsprozesse einleiten, die DevOps-Teams dabei helfen, ihre IT-Umgebungen zu visualisieren und ihre Netzwerke zu optimieren.