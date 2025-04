Was ist ein API-Schlüssel?

Ein API-Schlüssel ist eine zufällig generierte, eindeutige alphanumerische Zeichenkette, die APIs zur Authentifizierung der Anwendungen verwenden, die Aufrufe an eine API senden. Jeder Schlüssel, den ein API-Anbieter ausgibt, ist mit einem bestimmten API-Client verknüpft, z. B. einem Softwaremodul. Mit API-Schlüsseln kann ein API-Server erkennen, welche Software und Anwendungen einen Aufruf an die API senden. Der generierte Schlüssel wird für jede Anforderung verwendet, die von dieser Anwendung oder diesem Projekt an die zugehörige API gesendet wird (bis der Schlüssel aktualisiert oder gelöscht wird).