Observability-Lösungen

Unterstützen Sie IT-Teams bei der Verwaltung von Anwendungsleistung, Risiko und Ausfallsicherheit in großem Maßstab. Concert identifiziert Sicherheitslücken in Echtzeit, ordnet sie nach ihrer Auswirkung auf den Geschäftsbetrieb ein und automatisiert die Abhilfemaßnahmen, um Unterbrechungen zu verhindern. Mit einheitlichen Metriken, nahtloser Integration, Resilienz-Scoring und intelligenten Workflows verwandelt Concert fragmentierte Daten in proaktive Maßnahmen und sorgt so dafür, dass Anwendungen sicher, widerstandsfähig und jederzeit einsatzbereit sind.