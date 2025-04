SIXT setzt in Sachen Transparenz und Einfachheit auf IBM® Instana Observability. Laut Andreas Klinger, Senior Director, Cloud Engineering, bei SIXT, hat die erhöhte Transparenz SIXT schon seit mehreren Jahren geholfen. „[IBM Instana Observability] ist für uns in vielerlei Hinsicht von Nutzen und unterstützt unsere Mission im Bereich der Plattformen, unseren Entwicklungsteams die Möglichkeit zu geben, ihre cloudnativen Produkte mit den Erkenntnissen zu erstellen und zu betreiben, um Probleme zu beheben und eine schnelle Wiederherstellung zu erreichen.” Klinger nennt drei wichtige Beispiele, bei denen der Fokus des Teams auf IBM Instana Observability liegt: die Migration in die Cloud, die Vereinfachung der Cloud-Umgebung und die Nutzung neuer Technologien, um das Wachstum des Unternehmens zu fördern.

Migrieren von Anwendungen und Services zu AWS

Im Jahr 2023 war IBM Instana Observability für das Cloud-Migrationsprojekt des Unternehmens sehr wichtig. Während der Migration wurden Leistungsprobleme aufgrund eines als schwarzes Loch bezeichneten Problems in der Konfiguration der Routing-Tabelle festgestellt. Mithilfe der IBM Instana-Funktionen konnte das Team das Problem schnell untersuchen und schließlich lösen.

Mithilfe der detaillierten Einblicke von IBM Instana in die Ausführung von Workloads entdeckte SIXT, dass das Problem in einer Availability Zone auftrat, und identifizierte schnell falsch konfigurierte Routing-Einstellungen. Infolgedessen wurde die rechtzeitige Korrektur und der Abschluss der Migration des Cloud-Services termingerecht durchgeführt. Es ermöglichte auch die schnelle Erkennung von Problemen mit der Dienstkonnektivität vor der Produktion und die effektive Nutzung der Funktionen, um Störungen des Datenverkehrs in Private Clouds (VPCs) zu lokalisieren.

Automatisierung der End-to-End-Infrastruktur

Derzeit nutzt SIXT die folgenden neuen Funktionen in IBM Instana Observability:

Automatische Erkennung zur mühelosen Zuordnung von Anwendungen und sofortiger Einblick in Dienste und ihre komplizierten Beziehungen





End-to-End-Tracing, um eine umfassende Analyse von Anfragen, die zahlreiche Dienste durchlaufen, zu ermöglichen und Bereiche hervorzuheben, die für Staus und Verzögerungen anfällig sind





Korrelation von Infrastrukturelementen, die von Services bis hin zu einzelnen Kubernetes-Pods und Containern reichen, wodurch die Hardware-Leistung eng mit der Softwareausführung verknüpft wird





Anpassbare Dashboards, die es Ingenieuren ermöglichen, Ansichten mit wichtigen Metriken und Indikatoren speziell für ihren Aufgabenbereich anzupassen, damit sie sich auf Innovationen statt auf das Vorfallmanagement konzentrieren können. Dank der neuen Funktionen in {IBM] Instana Observability können wir die Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und Wartungsfreundlichkeit unserer Produkte und Services erhöhen“, so Blader, „und unseren Kunden eine viel bessere Erfahrung bieten.“

„[IBM] Instana bietet uns eine End-to-End-Verfolgung, angefangen damit, dass ein Kunde auf eine Schaltfläche klickt, bis hin zu einem Microservice, der Anfragen asynchron verarbeitet“, fügte Christian Becker, Staff Engineer, Site Reliability Engineering bei SIXT, hinzu.

Integration mit der OpenTelemetry-Technologie

Für die Zukunft plant SIXT, OpenTelemetry-Standards über verschiedene Frameworks hinweg zu integrieren, um die Observability über seinen gesamten Technologie-Stack hinweg zu vereinheitlichen. „Mit der Einführung von OpenTelemetry wollen wir ein konsistentes Telemetrieformat schaffen, mit dem wir Trace- und Metrik-Daten über mehrere Plattformen und Services hinweg erfassen und die Transparenz und Kontrolle über unsere Serviceinteraktionen und Abhängigkeiten weiter verbessern können“, so Blader.