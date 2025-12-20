Wählen Sie die richtigen KI-gestützten Observability-Lösungen, um IT und Anwendungen proaktiv und vorausschauend zu verwalten
Bis 2028 werden fast eine Milliarde cloudnative Anwendungen entstehen – verteilt auf mehrere Clouds und Tausende physischer Assets1. Wenn Ihnen Ihre IT-Umgebung bereits jetzt komplex erscheint, wird der Aufstieg der generativen KI (Gen-AI) diese Komplexität nur noch verstärken.
Die Observability-Lösungen von IBM liefern die Echtzeit-Erkenntnisse, die Sie benötigen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Durchgängige Transparenz über Anwendungen und Netzwerke hinweg hilft Ihren Teams, den Entwicklungszyklus nach vorne zu verlagern, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken. Unser Leitfaden hilft Ihnen, die für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Lösungen zu finden, damit Sie einen ausfallsicheren und skalierbaren Betrieb gewährleisten können.
Verkürzung der Zeit für die Erkennung und Behebung von Problemen sowie eine um 50 % schnellere Erkennung von Anomalien mit IBM Instana.
Einsparungen bei den IT-Kosten in den Rechenzentren durch die Automatisierung von über 2.000 Ressourcenzuweisungsvorgängen mit IBM Turbonomic.
Schnellere Behebung von Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) dank IBM Concert.