Ein Leitfaden zu IBM Observability-Lösungen

Wählen Sie die richtigen KI-gestützten Observability-Lösungen, um IT und Anwendungen proaktiv und vorausschauend zu verwalten

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IBM wird im Gartner Magic Quadrant 2025 für Observability-Plattformen als führend eingestuft
Finden Sie heraus, warum IBM für Instana, eine KI-gestützte, Full Stack Observability-Plattform, ausgezeichnet wurde.
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Warum Full Stack Observability?

Bis 2028 werden fast eine Milliarde cloudnative Anwendungen entstehen – verteilt auf mehrere Clouds und Tausende physischer Assets1. Wenn Ihnen Ihre IT-Umgebung bereits jetzt komplex erscheint, wird der Aufstieg der generativen KI (Gen-AI) diese Komplexität nur noch verstärken.

Die Observability-Lösungen von IBM liefern die Echtzeit-Erkenntnisse, die Sie benötigen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Durchgängige Transparenz über Anwendungen und Netzwerke hinweg hilft Ihren Teams, den Entwicklungszyklus nach vorne zu verlagern, Probleme schneller zu erkennen und zu beheben, bevor sie sich auf die Benutzer auswirken. Unser Leitfaden hilft Ihnen, die für Ihre Anforderungen am besten geeigneten Lösungen zu finden, damit Sie einen ausfallsicheren und skalierbaren Betrieb gewährleisten können.

Was Sie mit den Observability-Produkten von IBM erreichen können

IBM Instana: Software für die Full Stack Observability

IBM Instana nutzt KI-gestützte Full Stack Observability, um alle Dienste und Infrastrukturkomponenten automatisch zu erkennen, abzubilden und zu überwachen – und bietet DevOps- und Site Reliability Engineering (SRE)-Teams so einen umfassenden, kontextbezogenen Überblick über den gesamten Anwendungsstack. Diese Funktionen tragen zur Vereinfachung der Cloud-Komplexität bei und ermöglichen die proaktive Behebung von Problemen, um die Betriebszeit zu maximieren.

 IBM Instana erkunden
Application Management Software

Die IBM Concert-Software nutzt KI-gestützte Erkenntnisse, um die kontinuierliche Compliance in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen nachzuweisen. Concert wurde für SREs und Anwendungsverantwortliche entwickelt und führt isolierte Daten zusammen, wandelt Best Practices in automatisierte Workflows um und ordnet Kontrollmaßnahmen den regulatorischen Standards zu – und liefert so Audit-Informationen nahezu in Echtzeit sowie intelligentere und effizientere Betriebsabläufe.

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Application-Resource-Management-Software

Die IBM Turbonomic-Software ermöglicht es ITOps-, CloudOps- und SRE-Teams, Ressourcen kontinuierlich und automatisch zuzuweisen – und trägt so dazu bei, die Anwendungsleistung, Verfügbarkeit und Effizienz sicherzustellen. Durch automatisierte Maßnahmen nahezu in Echtzeit, wie z. B. Ressourcenoptimierung, Skalierung und Workload-Platzierung, trägt Turbonomic dazu bei, Infrastruktur- und Cloud-Kosten zu senken und gleichzeitig die Service-Levels in hybriden Multicloud-Umgebungen aufrechtzuerhalten.

 IBM Turbonomic erkunden
IBM Instana: Software für die Full Stack Observability

IBM Instana nutzt KI-gestützte Full Stack Observability, um alle Dienste und Infrastrukturkomponenten automatisch zu erkennen, abzubilden und zu überwachen – und bietet DevOps- und Site Reliability Engineering (SRE)-Teams so einen umfassenden, kontextbezogenen Überblick über den gesamten Anwendungsstack. Diese Funktionen tragen zur Vereinfachung der Cloud-Komplexität bei und ermöglichen die proaktive Behebung von Problemen, um die Betriebszeit zu maximieren.

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Application Management Software

Die IBM Concert-Software nutzt KI-gestützte Erkenntnisse, um die kontinuierliche Compliance in Hybrid- und Multicloud-Umgebungen nachzuweisen. Concert wurde für SREs und Anwendungsverantwortliche entwickelt und führt isolierte Daten zusammen, wandelt Best Practices in automatisierte Workflows um und ordnet Kontrollmaßnahmen den regulatorischen Standards zu – und liefert so Audit-Informationen nahezu in Echtzeit sowie intelligentere und effizientere Betriebsabläufe.

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Application-Resource-Management-Software

Die IBM Turbonomic-Software ermöglicht es ITOps-, CloudOps- und SRE-Teams, Ressourcen kontinuierlich und automatisch zuzuweisen – und trägt so dazu bei, die Anwendungsleistung, Verfügbarkeit und Effizienz sicherzustellen. Durch automatisierte Maßnahmen nahezu in Echtzeit, wie z. B. Ressourcenoptimierung, Skalierung und Workload-Platzierung, trägt Turbonomic dazu bei, Infrastruktur- und Cloud-Kosten zu senken und gleichzeitig die Service-Levels in hybriden Multicloud-Umgebungen aufrechtzuerhalten.

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Nachgewiesene Ergebnisse 70 %

Verkürzung der Zeit für die Erkennung und Behebung von Problemen sowie eine um 50 % schnellere Erkennung von Anomalien mit IBM Instana.

 SIXT-Story lesen 15 %

Einsparungen bei den IT-Kosten in den Rechenzentren durch die Automatisierung von über 2.000 Ressourcenzuweisungsvorgängen mit IBM Turbonomic.

 Die Geschichte von Hyland Software kennenlernen 70 %

Schnellere Behebung von Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) dank IBM Concert.

 CVE-Story erkunden
Maßnahmen ergreifen

Sind Sie bereit, Ihren IT-Betrieb voranzubringen? Beginnen Sie mit unserem Lösungsleitfaden. Identifizieren Sie die Angebote, die Ihren ITOps-Zielen am besten entsprechen, und finden Sie die effektivsten Strategien, um das Potenzial jedes Produkts voll auszuschöpfen.

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Fußnoten

1 1 Billion New Logical Applications: More Background, IDC Research, April 2024