Innerhalb eines Jahres sparte Hyland Software mehr als 15 % der bestehenden Ausgaben für Computing-Kosten bei AWS und in den eigenen Rechenzentren, während die Servicequalität beibehalten wurde. Wie das möglich war? Das Unternehmen setzte IBM® Turbonomic ein, um die Kontrolle über seine hochkomplexe Hybrid-Cloud-Umgebung zu erlangen. Und was die Einsparungen anbelangt, könnte dies erst die Spitze des Eisbergs sein.

Als Anbieter von SaaS- und PaaS-Lösungen für Content-Management und Prozessautomatisierung für mehr als 14.000 Kunden weltweit ist der Ressourcen- und Verarbeitungsbedarf von Hyland enorm. Das Unternehmen stellt seine gehosteten Lösungen in einer Hybrid-Cloud-Umgebung bereit und nutzt dabei sowohl seine eigenen Rechenzentren als auch die Public Cloud von Amazon Web Services (AWS). Darüber hinaus unterstützt Hyland mehr als 2.000 Kunden, die dem Unternehmen Petabytes an Daten über alle Produkte hinweg anvertrauen, wobei die Public Cloud mit Tausenden von EC2-Instanzen (Elastic Compute Cloud) und EBS-Clustern (Elastic Block Store) in großem Umfang betrieben wird.

Die Optimierung all dieser Computing-Ressourcen, die Verringerung der Verschwendung und die Sicherstellung der Serviceleistung für die Kunden ist eine große Herausforderung. Genau das ist die Aufgabe von Joseph Quinto, Cloud Business Operations Manager bei Hyland, und seinem Team. „Wir müssen Ressourcen mit sehr unterschiedlichen Parametern verwalten“, sagt Quinto. „Jedes Produkt hat seinen eigenen Ressourcenbedarf, und innerhalb der Produktgruppen gibt es Kunden aus verschiedenen Branchen mit sehr unterschiedlichen Anforderungen. Es gibt viele Variablen, und jede davon macht die Maximierung Ihrer Ressourcen zu einer anderen Herausforderung.“

In der Vergangenheit versuchte Hyland, diese Herausforderung durch die Vergrößerung seiner Teams zu bewältigen. Aber der Überblick über so viele Ressourcen in einer so großen und komplexen Umgebung – ganz zu schweigen von der Ausgewogenheit ihrer Nutzung – überstieg die menschlichen Möglichkeiten. Also entschloss sich Hyland für den Einsatz der Turbonomic Plattform. „Wir hatten immer noch eine Menge Dinge, die über das hinausgingen, was wir wollten“, sagt Quinto. „Aber wir kamen an einen Punkt, an dem wir allein nicht mehr ausrichten konnten. Und an diesem Punkt hat uns die Leistungsfähigkeit von Turbonomic in Bezug auf KI und maschinelles Lernen wirklich geholfen.“