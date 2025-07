In der schnelllebigen digitalen Geschäftswelt von heute stehen Anwendungseigentümer und Site Reliability Engineers (SREs) vor der immer größeren Herausforderung, Komplexität zu verwalten, die Leistung aufrechtzuerhalten und Schwachstellen in hybriden Multi-Cloud-Umgebungen zu beseitigen. Wir freuen uns, Ihnen die neue Integration von IBM Concert und IBM Instana vorstellen zu können. Dabei handelt es sich um eine kombinierte Lösung, die kritische Lücken in Observability und Anwendungsmanagement schließt und automatisierte Erkenntnisse und optimierte Prozesse bereitstellt, die Ihre Bemühungen zur Minimierung des Risikos von Anwendungsschwachstellen priorisieren.