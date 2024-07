Alles begann mit der Installation eines Agenten, danach lief alles.

„Während des Machbarkeitsnachweises konnten wir wertvolle Einblicke sofort nach dem Einsatz gewinnen“, sagt Arvonen. „Ich konnte alle Aufrufketten auf einer Zeitachse dargestellt sehen, was erstaunlich war.“

Das Enento-Team war begeistert, vollständigen Einblick in seine Container zu erhalten, aber auch darüber, so viel Zeit zurückzugewinnen.

„Innerhalb der ersten zwei Tage fand ich heraus, dass wir einen Mangel an Ressourcen an einer von mir unbemerkten Stelle hatten“, sagt Jenni Huovinen, System Architect bei Enento. „Das beeindruckte mich sehr.“

Um Teams dabei zu helfen, sich auf ihre wichtigsten Metriken zu konzentrieren, erstellte Enento angepasste Ansichten bestimmter Services mithilfe der Instana-Lösung Application Perspectives. Für mehr Betriebszeit und fehlerfreie Services sendet Enento die Smart Alerts der Lösung an seine Teams und hilft ihnen dabei, auf Probleme zu reagieren, sobald diese auftreten.

„Ich muss nicht mehr so viel nach Problemen suchen und mir den Kopf zerbrechen“, sagt Huovinen. „Ich bekomme einen Alert und es ist einfach herauszufinden, worum es geht, da man den Stack sehen und Schritte nachverfolgen kann und Einblick in den Cluster erhält, um zu wissen, was darin passiert. Das war bisher der größte Nutzen.“