PathMotion bietet eine neue Dimension der Personalbeschaffung, die Arbeitgebern hilft, die perfekten Mitarbeiter zu finden. Durch den Einsatz der Online-Diskussionsplattform PathMotion konnten die Kunden des Unternehmens die Zahl ihrer qualifizierten Bewerber um mehr als 200 % steigern und die Annahmequote von Stellenangeboten um 65 % verbessern. PathMotion hat Büros in Paris und London.

Über Instana, ein IBM Unternehmen

Instana ist ein IBM Unternehmen, das eine Plattform für Enterprise Observability zur automatisierten Überwachung der Anwendungsleistung anbietet. Instana richtet sich an Unternehmen, die komplexe, moderne cloudnative Anwendungen betreiben – unabhängig davon, ob diese lokal, in einer Public Cloud oder Private Cloud, auf mobilen Endgeräten oder IBM Z®-Mainframe-Computern ausgeführt werden.

Instanas KI-basierte Erkennung tiefer kontextueller Abhängigkeiten in Hybridanwendungen gibt Ihnen die Kontrolle über Ihre modernen Hybridanwendungen. Außerdem bietet Instana Einsicht in den gesamten Entwicklungsprozess und unterstützt so die Umsetzung geschlossener DevOps-Automatisierungszyklen.

Diese Funktionalität bietet Kunden das erforderliche Feedback, um die Leistung ihrer Anwendungen zu erhöhen, innovative Lösungen zu entwickeln und ihre Risiken zu minimieren. DevOps-Teams werden so dabei unterstützt, ihre Effizienz zu steigern und einen höheren Mehrwert innerhalb des Prozesses der Softwarebereitstellung zu schaffen, während sie gleichzeitig ihren Service- und geschäftlichen Zielen gerecht werden.

