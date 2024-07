„Wir sind zuversichtlich, dass wir große Workloads und die Komplexität von Kubernetes, die weit über die Bereitstellung auf Google Compute Engine-Instanzen hinausgeht, bewältigen können“, so Baumgart. „Wir haben eine gute Lösung für Leistungstests, und dank GCP haben wir viel Flexibilität, um Kubernetes in die Produktion einzubringen.“

Als es noch keine dedizierte Observability-Lösung gab, war die Überwachung bei Conrad Electronic auf bestimmte Komponenten wie CPU-, RAM- oder JVM-Metriken beschränkt. Nachdem Conrad Electronic DevOps-Praktiken implementierte und auf eine Microservice-basierte Architektur migrierte, war klar, dass eine voll integrierte Beobachtbarkeitsplattform als einzige Quelle der Wahrheit erforderlich war.

„Da sich unsere Teams und Strategien änderten, brauchten wir eine Lösung, die alle Teile kombinieren und so Transparenz für eine erfolgreiche digitale Transformation schaffen konnte“, erklärt Baumgart.

Als Conrad Electronic von On-Premises auf GCP migrierte, nutzte das Unternehmen die Instana® Observability-Lösung, um integrierte Erkenntnisse über das Verhalten der Anwendungen und Services zu gewinnen. Die Instrumentierung von Instana in Google-Diensten einen umfassenden Überblick über die gesamte Plattform: So konnte etwa der Instana-Bearbeiter in der Google App Engine bereitgestellt und Google Cloud Functions verwendet werden.