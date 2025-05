Schalten Sie höchste Kubernetes-Leistung und Kosteneffizienz mit IBM Instana powered by IBM Kubecost frei

Kubernetes hat sich zum Rückgrat für Anwendungsänderungen und -bereitstellungen entwickelt. Unternehmen investieren in Kubernetes, um skalierbare Anwendungen mit hoher Bereitstellungsfrequenz zu entwickeln, die den dynamischen Anforderungen des Unternehmens gerecht werden.

Laut IDC1 werden die Verbreitung und das Ausmaß der Akzeptanz von Kubernetes weiterhin exponentiell zunehmen, insbesondere aufgrund von Trends wie der zunehmenden Bereitstellung von KI/ML-Workloads in Containern, wodurch die Anzahl der Anwendungen, die das typische Unternehmen mit Kubernetes hostet, steigen wird. Allerdings ist die Komplexität der Nachverfolgung der Ausgaben bei der Kubernetes-Nutzung unglaublich schwierig.

Um diese Komplexität zu bewältigen, benötigen IT- und FinOps-Teams Lösungen, die Kubernetes-Cluster überwachen können, um die Betriebszeit, die Ressourcen und die Interaktion zwischen den Komponenten zu verfolgen. Die ideale Lösung bietet eine einheitliche Ansicht von Kubernetes-Clustern, zugehörigen Diensten sowie des Infrastrukturzustands und den Kosten über eine einzige Observability-Lösung.

Als Reaktion auf die Lösung dieses komplexen Ausgaben- und Observability-Problems kündigen wir eine neue Kostenüberwachungsfunktion in IBM Instana auf Basis von IBM Kubecost an, die Anwendungsleistungs- und Kubernetes-Kostendaten an einem Ort bereitstellt.