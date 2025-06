Was ist Kapazitätsplanung?

Bei der Planung der Werkzeugkapazität geht es darum, sicherzustellen, dass ein Unternehmen über die Werkzeuge und das Equipment verfügt, die für die Bereitstellung von Produkten und Dienstleistungen erforderlich sind. Für Hersteller besteht die Planung der Werkzeugkapazität in der Regel in der Wartung der Maschinen. In anderen Branchen kann dies die Beschaffung und Wartung von Alltagswerkzeugen bedeuten, die Teammitglieder zur Erledigung ihrer Aufgaben verwenden. Hierbei handelt es sich um eine umfangreiche Kategorie, die Computer, Router, POS-Geräte, Baumaschinen, Fahrzeuge und mehr umfassen kann. Bei der Planung der Werkzeugkapazität geht es um den Kauf von Werkzeugen, die am effizientesten gewartet oder an spezifische Anforderungen angepasst werden können.

Für Unternehmen, die digitale Services bereitstellen, umfasst die Kapazitätsplanung die Beschaffung von Cloud-Ressourcen, physischen Servern, virtuellen Maschinen (VM) und der für die Servicebereitstellung erforderlichen IT-Infrastruktur. Die Kapazitätsplanung kann Cloud- und VM-Wildwuchs reduzieren, der aus der unkontrollierten Beschaffung virtueller Ressourcen resultieren und zu erhöhten Kosten führen kann.