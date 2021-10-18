Zwei Schlüsselaspekte dieser strategischen Planung sind die Ressourcenzuweisung und Ressourcenauslastung. Die Unterscheidung zwischen Ressourcenzuweisung und Ressourcennutzung ist der Schlüssel für eine erfolgreiche Planung, die Beseitigung von Ressourcenproblemen und die Erzielung eines Wettbewerbsvorteils.
Die Zuweisung bezieht sich auf die Planung, Organisation und Zuweisung von Aufgaben, während sich die Nutzung auf die strategische Messung der gesamten Ressourcenleistung bezieht.
Ressourcenzuweisung bedeutet, dass Unternehmen effektive Ressourcen für ihre gewünschten Ziele zuweisen. Dabei weisen Projektmanager in der Regel bestimmten Aufgaben Teammitgliedern oder einer Ressourcen zu, um die für die Unternehmen und Projektplanung erforderliche Workload zuzuweisen. Die effektive Verwaltung eines Projektzeitplans und der internen oder externen Abhängigkeiten eines Projekts kann eine schleichende Ausweitung des Umfangs verhindern und die Rentabilität steigern.
Obwohl viele Unternehmen immer noch traditionelle Tools zur Ressourcenzuweisung für Prognosen verwenden (z. B. Excel-Tabellen), benötigen Sie ein fortschrittliches Ressourcenmanagement-Tool und eine Projektmanagement-Software (PMS), um schneller Entscheidungen zu treffen, Erkenntnisse über die beste Reihenfolge der Aufgaben zu gewinnen und Ressourcen effektiv zuzuweisen den Umfang eines Projekts.
Die Ressourcennutzung unterscheidet sich von der Ressourcenzuweisung dadurch, dass es sich um einen KPI handelt, der die Effizienz eines Teams in Bezug auf die Nutzung der verfügbaren Ressourcen misst. Mit anderen Worten: Bei der Nutzung von Ressourcen werden KPIs erstellt, die die Leistung und den Aufwand über eine verfügbare Zeit oder Kapazität messen.
Dank optimaler Ressourcennutzung und intelligenter Ressourcenzuweisung können Projektmanager die Verfügbarkeit von Ressourcen in mehreren Kategorien vorhersehen. Dieses Bewusstsein ermöglicht es den Teams, ihre Personalpläne strategisch zu planen und in Echtzeit Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um den optimalen Zustand neuer Projekte sicherzustellen.
Sowohl die Ressourcenzuweisung als auch die Ressourcennutzung sind Bereiche des Projektmanagements, die – wenn sie gemeinsam genutzt und durch Ressourcenmanagement-Software ergänzt werden – das Wachstum fördern, die Gewinne steigern, die Produktivität verbessern und das Unternehmensergebnis optimieren können.
Die Ressourcenzuweisung allein ist zwar für jedes neue Projekt notwendig, bietet aber nicht den vollständigen Überblick, den Projektmanager bei ihrer Entscheidungsfindung proaktiv und strategisch vorgehen müssen. Dies ist es, was die Ressourcennutzung auszeichnet und der Grund, warum sie für den Erfolg eines Projekts eine entscheidende Rolle spielt.
Lösungen zur Ressourcennutzung können die Auslastungsbemühungen eines Teams auf mehreren Ebenen verfolgen, um eine einheitliche, umfassende Sicht in Echtzeit zu bieten, die Effektivität der Ressourcen strategisch misst.
Die Gesamtressourcennutzung verfolgt die tatsächlich zur Verfügung stehende Zeit gegenüber den verfügbaren Gesamtstunden. Es können auch andere Nutzungskategorien berechnet werden – wie abrechenbare Stunden, nicht abrechenbare Stunden und strategische Ressourcennutzungszeit. Alle diese Kategorien werden gegen die gesamte verfügbare Ressourcenkapazität geteilt.
Die durch die Nutzung von Ressourcen gewonnene Klarheit über die tatsächlich geleisteten Arbeitsstunden im Vergleich zu den geplanten Arbeitsstunden in den verschiedenen Projekt- und Betriebskategorien ermöglicht eine strategische Kapazitätsplanung, die eine Belegschaft maximiert, die abrechnungsfähigen Ressourcen erhöht und die Auslastung eines Teams optimiert, um termingerechte und qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern.
Die Überwachung der Auslastung eines Teams und die Verfolgung der individuellen Leistung gibt Projektmanagern einen der wichtigsten KPI für ein effektives Ressourcenmanagement. Diese Berechnungen helfen dabei, eine Überzuordnung von Ressourcen zu vermeiden.
Eine übermäßige Zuweisung von Ressourcen kann zu einer Menge an Arbeitsstunden führen, die ein Burnout bei den Mitarbeitern verursachen, und wenn nicht die richtigen Ressourcen zur effektiven Nutzung der Projektzeit vorhanden sind, kann es zu ungeplanten Verzögerungen kommen. Deshalb ist es wichtig, in der Lage zu sein, die Nutzung und die Bereitstellung entsprechend genau zu messen.
Eine typische Formel für die Ressourcenauslastung wird berechnet, indem die tatsächliche oder zugewiesene Zeit durch die Ressourcenkapazität geteilt wird. Mithilfe einer Auslastungsrate können Projektmanager die Ressourcenleistung verfolgen und Berichte zur Ressourcenauslastung erstellen. Resource Manager können dann die abrechenbaren Aufgaben für neue Projekte berechnen und eine strategische Kapazitätsplanung durchführen.
Um die Anwendungsleistung zu optimieren und Engpässe sowie zukünftige Probleme zu vermeiden, müssen Unternehmen den Ressourcenbedarf korrekt einschätzen. Aufgrund der komplexen, mehrschichtigen Abstraktionen von Anwendungen ist es jedoch immer schwieriger zu verstehen, welche Netzwerkressourcen welche Anwendungen unterstützen oder verlangsamen.
Prognosen mit traditionellen Methoden in dynamischen Umgebungen können häufig zu einer Überkapazität führen. Darüber hinaus können herkömmliche Betriebstools zu einer ineffizienten Ressourcenbeschaffung führen, die den Prozess der digitalen Transformation verlangsamen kann.
Da flexible digitale Umgebungen immer komplexer werden und Infrastrukturen laufend Rekordmengen an neuen Daten produzieren, ist ein intelligentes Ressourcenmanagement erforderlich.
Ein AIOps-gesteuerterAnsatz – ein Ansatz, bei dem Unternehmen Ressourcen intelligent und mit vollständiger systemübergreifender Transparenz zuweisen – ermöglicht es Unternehmen, relevant zu bleiben. Der Einsatz von Lösungen, die systemübergreifend funktionieren, kann die Ausgaben senken, indem Probleme behoben werden, bevor sie auftreten. Künftige Probleme mit Anwendungsressourcen werden vermieden, da in der Lage ist, Muster zu interpretieren und Vorfälle zu isolieren. Darüber hinaus kann die Anwendungsleistung mit weniger Aufwand verbessert werden.
Turbonomic Application Resource Management bietet eine KI-gestützte Softwarelösung, die Zeit spart und die Produktivität erhöht, indem sie es Teams ermöglicht, ihre Anwendungsdaten zu nutzen und intelligente, automatisierte Ressourcenaktionen in einer Full-Stack-Hybrid-Cloud-Umgebung zu generieren.
Mit intelligenten Lösungen für die Application Resource Management kann ein Projektteam kontinuierlich Handlungsempfehlungen auf der Grundlage tatsächlicher Laufzeit- und Microservice-Metriken erhalten, diese vertrauenswürdigen Aktionen validieren und an Entscheidungsfindung-Automatisierungen teilnehmen, die kontinuierlich an einer erfolgreichen Nutzung der Ressourcen auf der Grundlage von Anwendungsdaten arbeiten.
Erfahren Sie, wie Turbonomic Application Resource Management for IBM Cloud Paks Anwendungen überwacht und optimiert, komplexe Infrastrukturen verwaltet, Echtzeitanalyse generiert und vertrauenswürdige Erkenntnis liefert, die für intelligente automatisierte Maßnahmen erforderlich sind.
Machen Sie sich auf den Weg, um die Leistung einer App zu den geringstmöglichen Kosten sicherzustellen. Fordern Sie noch heute Ihre IBM Turbonomic Demo an.
