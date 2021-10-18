Die Zuweisung bezieht sich auf die Planung, Organisation und Zuweisung von Aufgaben, während sich die Nutzung auf die strategische Messung der gesamten Ressourcenleistung bezieht.

Ressourcenzuweisung bedeutet, dass Unternehmen effektive Ressourcen für ihre gewünschten Ziele zuweisen. Dabei weisen Projektmanager in der Regel bestimmten Aufgaben Teammitgliedern oder einer Ressourcen zu, um die für die Unternehmen und Projektplanung erforderliche Workload zuzuweisen. Die effektive Verwaltung eines Projektzeitplans und der internen oder externen Abhängigkeiten eines Projekts kann eine schleichende Ausweitung des Umfangs verhindern und die Rentabilität steigern.

Obwohl viele Unternehmen immer noch traditionelle Tools zur Ressourcenzuweisung für Prognosen verwenden (z. B. Excel-Tabellen), benötigen Sie ein fortschrittliches Ressourcenmanagement-Tool und eine Projektmanagement-Software (PMS), um schneller Entscheidungen zu treffen, Erkenntnisse über die beste Reihenfolge der Aufgaben zu gewinnen und Ressourcen effektiv zuzuweisen den Umfang eines Projekts.

Die Ressourcennutzung unterscheidet sich von der Ressourcenzuweisung dadurch, dass es sich um einen KPI handelt, der die Effizienz eines Teams in Bezug auf die Nutzung der verfügbaren Ressourcen misst. Mit anderen Worten: Bei der Nutzung von Ressourcen werden KPIs erstellt, die die Leistung und den Aufwand über eine verfügbare Zeit oder Kapazität messen.

Dank optimaler Ressourcennutzung und intelligenter Ressourcenzuweisung können Projektmanager die Verfügbarkeit von Ressourcen in mehreren Kategorien vorhersehen. Dieses Bewusstsein ermöglicht es den Teams, ihre Personalpläne strategisch zu planen und in Echtzeit Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, um den optimalen Zustand neuer Projekte sicherzustellen.

Sowohl die Ressourcenzuweisung als auch die Ressourcennutzung sind Bereiche des Projektmanagements, die – wenn sie gemeinsam genutzt und durch Ressourcenmanagement-Software ergänzt werden – das Wachstum fördern, die Gewinne steigern, die Produktivität verbessern und das Unternehmensergebnis optimieren können.