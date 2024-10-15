Was ist VM Sprawl?

Virtual Machine (VM) Sprawl bezeichnet eine übermäßige und unkontrollierte Ausweitung virtuellen Maschinen innerhalb einer virtuellen Infrastruktur.
Virtuelle Maschinen sind einfach zu erstellen und zu implementieren, was leicht zu einer übermäßigen Anzahl von VMs führen kann, die mit der Zeit und durch Nichtgebrauch ihren Nutzen verlieren. VM Sprawl verschwendet oft sowohl Arbeitskraft als auch Ressourcen.
Virtuelle Maschinen funktionieren als digitalisierte Versionen eines physischen Computers. In den meisten Aspekten kann eine VM dieselben Computerfunktionen wie ein physischer Computer ausführen. Dazu gehört das Ausführen von Betriebssystemen (OSs) und verschiedenen Programmen, die Pflege Datenspeicher und die Verbindung zu Computernetzwerken. Eine virtuelle Maschine stützt sich bei der Erledigung dieser Aufgaben auf virtuelle Komponenten, im Gegensatz zu „tatsächlichen“ Ressourcen wie physischen Servern.
VM-Dienste werden entweder als „verwaltet“ oder als „Self-Service“ betrachtet, je nachdem, wie aktiv der Benutzer in die Verwaltung der VM-Erstellung und -Nutzung einbezogen werden möchte. Die Nachahmung von VMs ist so meisterhaft, dass VMs sogar synchronisiert werden können, sodass sie mit derselben chronologischen Präzision wie Echtzeit-Anwendungen arbeiten.
Virtuelle Maschinen wurden erstmals in der äußerst fruchtbaren Computerzeit zwischen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre eingeführt. VMs wurden als Ergebnis von Virtualisierungsexperimenten entwickelt, die hauptsächlich von International Business Machines (IBM) durchgeführt wurden.
Mithilfe der Virtualisierungstechnologie kann virtuelle Software die Funktionalität physischer Hardware – wie Server, Speicher und Netzwerke – erfolgreich nachahmen. Die virtuellen Darstellungen können auf einem einzigen physischen Computer ausgeführt werden, was das Dienstprogramm, das ein Unternehmen von einem einzigen Computersystem ziehen kann, erheblich vervielfacht.
Das Hauptziel von IBM in dieser Zeit war es, Wege zu finden, die Leistung seiner historisch prägenden Mainframe-Computer zu verbessern. Zu diesen Bemühungen gehörte auch die Entwicklung von Time-Sharing-Lösungen. IBM zeigte erstmals, dass Virtualisierung funktionieren kann, indem es 1967 sein Forschungssystem CP-40 vorstellte. Zu seinen Funktionen gehörten benutzerfreundliche Befehle, Dateisystembefehle, die Abbildung von Datensätzen auf einheitlich große Blöcke und Dateien, die einfach durch Schreiben in diese Dateien erstellt werden konnten.
Weitere Verbesserungen wurden in den folgenden fünf Jahren vorgenommen, die schließlich 1972 in der bahnbrechenden Einführung dessen gipfelten, was heute als die weltweit erste virtuelle Maschine gilt. Die VM/370 markierte den Beginn der IBM System/370-Mainframe und war die erste, die die Nutzung von virtuellem Speicher unterstützte. Das Zeitalter der virtuellen Maschinen, die die volle Funktionalität eines Computers innerhalb einer virtuellen Umgebung bieten konnten, hatte begonnen.
Da sie nicht denselben Investitionsaufwand erfordern, führt die Arbeit mit VMs oft zu erheblichen finanziellen Einsparungen. Durch die Verwendung von VMs entfällt oft die Anschaffung teurer physischer Server und anderer Equipment, was die Preisgestaltung für VMs niedrig hält. Darüber hinaus können VMs Workloads kompetent verwalten – insbesondere, wenn sie traditionellen, Altlast- und monolithischen Workload-Typen folgen.
Um ihre Aktivitäten zu koordinieren, arbeiten VMs eng mit Hypervisoren zusammen. Während VMs Dateien sind, die Aspekte der physischen Datenverarbeitung duplizieren, sind Hypervisoren die Software, die ihre Funktionalität ausführt und verwaltet. Hypervisoren ermöglichen die gleichzeitige Ausführung verschiedener Betriebssysteme auf verschiedenen virtuellen Maschinen. VMs arbeiten auch effektiv mit Rechenzentren zusammen und unterstützen sie, indem sie cloudbasierte Dienste über virtualisierte Server übertragen, die physische Hardware nutzen.
Virtual Machine Sprawl läuft – wie viele unglückliche Situationen – aus dem Ruder, nachdem man mit den besten Absichten begonnen hatte. Die IT-Abteilung eines Unternehmens hat die Aufgabe, eine virtuelle Maschine für einen ganz bestimmten Anwendungsfall zu entwickeln, der in der Regel zeitkritisch ist und eine gewisse Dringlichkeit mit sich bringt. Diese VM wird gebaut und in Betrieb genommen. Alles ist gut.
Doch die Zeit vergeht. Die geschäftliche Situation, die die Einrichtung der VM erforderlich machte, mag noch immer bestehen, aber die Dringlichkeit, die diese VM einst umgab, hat sich definitiv abgekühlt. Ungeachtet der Gründe für ihre Nichtnutzung werden ungenutzte VMs, sobald sie anfangen, Staub anzusetzen, zu Relikten (und sind dann so überflüssig wie ein Werkzeug, das für ein einzelnes Haushaltsprojekt angeschafft und nie wieder verwendet wird). Letztendlich werden solche VMs schnell zu nichts anderem als unnötigem Ballast.
Im Folgenden sind weitere Gründe aufgeführt, warum VM Sprawl auftritt:
Manche mögen sich fragen, was an VM Sprawl so schlimm sein soll. Sicher, einige VMs bleiben ungenutzt, aber ist das ein Grund zur Panik? Es stellt sich heraus, dass es in der Tat genügend Gründe gibt, warum VM Sprawl Anlass zur Sorge gibt:
Es gibt einfache Managementtechniken, die dazu beitragen können, die Anzahl der von einem Unternehmen verwalteten VMs auf ein überschaubares Niveau zu begrenzen.
Intelligente Unternehmen überwachen und regulieren die Erstellung und Verwaltung ihrer VMs. Eine effektive VM-Governance-Richtlinie behandelt Themen wie Kapazitätsplanung (die die maximale Anzahl neuer VMs regelt), VM-Leistungsoptimierung und VM-Lebenszyklusmanagement.
Sobald eine VM zur Eliminierung identifiziert wurde, beginnt der Stilllegungsprozess. Die ausgehende VM wird außer Betrieb genommen. Anschließend werden die in dieser VM enthaltenen Daten gesichert. Schließlich werden die Hardware und Software der VM entfernt.
Unternehmen müssen Datenschutzmaßnahmen beachten, um diejenigen VMs zu sichern, die eine dauerhafte Speicherung verdienen. Dazu gehören Überwachungstools, die die Auslastung des Festplattenspeichers ermitteln, sowie Sicherheitsvorkehrungen, die eine ordnungsgemäße Zugriffskontrolle gewährleisten.
Selbst der sorgfältigste Computerbetrieb ist im neomodernen Zeitalter Notfallsituationen ausgesetzt. Das erfordert einen effektiven Notfallwiederherstellung Plan für VMs, der im schlimmsten Fall umgesetzt werden kann.
Sobald die Governance-Richtlinien eingeführt sind, müssen Unternehmen sicherstellen, dass alle relevanten Mitarbeiter in der vereinbarten IT-Infrastruktur und den Backup-Plänen geschult sind. Die Governance-Richtlinie sollte für alle IT-Teams und Administratoren klar formuliert werden.
Eine weitere Möglichkeit, VM Sprawl zu bekämpfen, ist der direkte Einsatz von Virtualisierungstools und -Technologien, die bei der Verwaltung der VM-Nutzung helfen und die Auswirkungen von VM Sprawl verringern sollen. Zu den Managementtools gehören:
