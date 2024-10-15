Was ist VM Sprawl?

Virtuelle Maschinen wurden erstmals in der äußerst fruchtbaren Computerzeit zwischen Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahre eingeführt. VMs wurden als Ergebnis von Virtualisierungsexperimenten entwickelt, die hauptsächlich von International Business Machines (IBM) durchgeführt wurden.

Mithilfe der Virtualisierungstechnologie kann virtuelle Software die Funktionalität physischer Hardware – wie Server, Speicher und Netzwerke – erfolgreich nachahmen. Die virtuellen Darstellungen können auf einem einzigen physischen Computer ausgeführt werden, was das Dienstprogramm, das ein Unternehmen von einem einzigen Computersystem ziehen kann, erheblich vervielfacht.

Das Hauptziel von IBM in dieser Zeit war es, Wege zu finden, die Leistung seiner historisch prägenden Mainframe-Computer zu verbessern. Zu diesen Bemühungen gehörte auch die Entwicklung von Time-Sharing-Lösungen. IBM zeigte erstmals, dass Virtualisierung funktionieren kann, indem es 1967 sein Forschungssystem CP-40 vorstellte. Zu seinen Funktionen gehörten benutzerfreundliche Befehle, Dateisystembefehle, die Abbildung von Datensätzen auf einheitlich große Blöcke und Dateien, die einfach durch Schreiben in diese Dateien erstellt werden konnten.

Weitere Verbesserungen wurden in den folgenden fünf Jahren vorgenommen, die schließlich 1972 in der bahnbrechenden Einführung dessen gipfelten, was heute als die weltweit erste virtuelle Maschine gilt. Die VM/370 markierte den Beginn der IBM System/370-Mainframe und war die erste, die die Nutzung von virtuellem Speicher unterstützte. Das Zeitalter der virtuellen Maschinen, die die volle Funktionalität eines Computers innerhalb einer virtuellen Umgebung bieten konnten, hatte begonnen.