Was ist eine monolithische Architektur?

Die monolithische Architektur ist ein traditionelles Softwareentwicklungsmodell, bei dem eine einzige Codebasis mehrere Geschäftsfunktionen ausführt. In einem monolithischen Betriebssystem steuert der Kernel die gesamte Funktionalität. Die monolithische Architektur wird oft mit Microservices verglichen, die ähnliche Dienste ausführen, aber eine andere Architektur verwenden.
Eine Möglichkeit, über monolithische Architektur nachzudenken, besteht darin, sich die andere Bedeutung des Begriffs zu veranschaulichen. Wenn wir über die Gestaltung realer Gebäude nachdenken, beziehen wir uns auf monolithische Architektur, um Strukturen zu beschreiben, die in massive Felsformationen geschnitten sind. Eine damit verbundene Bedeutung des Kernwortes „Monolith“ bezieht sich auf die Tatsache, dass seine Substanz aus einem Stück besteht, was seine Zusammensetzung völlig einheitlich macht. Aus einer Formation konnten mehrere miteinander verbundene Gebäude erstellt werden – sie alle teilen sich den gleichen Felssockel.
Diese Analogie lässt sich gut auf unsere Diskussion über Software-Engineering übertragen. In diesem Kontext erfüllt eine monolithische Architektur Geschäftsfunktionen (d. h. die Erstellung verschiedener Gebäude), die variieren, aber eine einzige Codebasis (oder Felsbasis) teilen.
Jahrzehntelang beherrschte die monolithische Architektur die Softwareentwicklung vollständig als traditionelles Softwaremodell. Jetzt muss jedoch jede relevante Diskussion über monolithische Architektur ihre gute Alternative in Betracht ziehen – Microservice –, die in zunehmender Zahl verwendet werden.
Bei monolithischer Software wird der gesamte für eine Anwendung erforderliche Code an einem zentralen Ort aufbewahrt. Dies bietet einen zusätzlichen Nutzen für die Entwickler, da das System darauf ausgerichtet ist, nur Kommunikation in einem Format zu akzeptieren. Das System wird nicht mit der Last belastet, Mitteilungen von verschiedenen Diensten zu übersetzen. Dies erleichtert die Ausführung von Entwicklungsprozessen wie DevOps.
Monolithische Anwendungen enthalten in der Regel die folgenden Komponenten:
Wenn wir uns die monolithische Architektur genauer ansehen, können wir feststellen, dass sie mehrere wesentliche Vorteile bietet:
Bei der Verwendung monolithischer Architekturen sehen wir, dass das, was eine Stärke zu sein scheint (ihre Steifigkeit), auch als Schwäche angesehen werden kann:
Die Microservices-Architektur ist ein cloudnativer Architekturstil, bei dem eine Anwendung aus zahlreichen, lose gekoppelten kleineren Komponenten oder Diensten besteht. Microservice-Anwendungen verfügen über einen eigenen Technologie-Stack (eine Sammlung von Technologien, die sich zusammentun, um eine bestimmte Aufgabe zu erfüllen).
Einer der wichtigsten Geschäftsvorteile von Microservices ist die Art und Weise, wie das System einfach aktualisiert werden kann, um neue Teile der Anwendung zu berücksichtigen, ohne dass sich dies auf die gesamte Anwendung auswirkt. Dies kann zu einer enormen Zeitersparnis und Arbeitsersparnis führen.
Eine engere Alternative zur Microservices-Architektur ist die ereignisgesteuerte Architektur (EDA), die manchmal zusammen mit Microservices verwendet wird. In EDA werden Zustandsänderungen als Ereignisse dargestellt und im System geplant. EDA bietet eine lose Kopplung und Echtzeitverarbeitung, was es zu einer attraktiven Option macht.
Microservices sind auf konstantes Wachstum vorbereitet und akzeptieren technologische Veränderungen. Hier sind die wichtigsten Vorteile, die sie bieten:
Obwohl Microservices zahlreiche Vorteile bieten, untermauert ihre Gesamtkomplexität einige der Probleme, die ihre Verwendung mit sich bringt:
Das Aufkommen von Microservices hat die Softwareentwicklung zu einem Wettlauf zwischen der aufstrebenden Microservices-Architektur und dem traditionellen monolithischen Ansatz für die Softwarearchitektur gemacht.
Ein kurzer Blick auf dieses Rennen könnte darauf hindeuten, dass Microservices die überlegene Architektur sind, da sie die spätere Entwicklung waren. Diese Annahme würde sich jedoch als kurzsichtig erweisen. Es gibt immer noch zahlreiche Computersituationen, die einen Vorteil von der Einfachheit des monolithischen Architekturmodells haben.
Darüber hinaus haben beide Softwarearchitekturen ihre Vor- und Nachteile, und Unternehmen tun gut daran, beide Arten unter die Lupe zu nehmen und den voraussichtlichen Bedarf an Anwendungsentwicklung zu berücksichtigen, bevor sie das eine oder das andere einführen.
In Bezug auf direkte Vergleichsbereiche unterscheiden sich monolithische Architekturen und Microservices in zahlreichen wesentlichen Punkten:
Das Wissen, wann man einen architektonischen Stil verwendet, ist ebenso wichtig wie das Wissen, welches System für Ihre Bedürfnisse am besten geeignet ist. Dies sind die besten Anwendungen eines monolithischen Systems:
Microservices eignen sich für viele Projekte, auch für die komplexesten Anwendungen:
