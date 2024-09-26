Was ist eine monolithische Architektur?

Eine Möglichkeit, über monolithische Architektur nachzudenken, besteht darin, sich die andere Bedeutung des Begriffs zu veranschaulichen. Wenn wir über die Gestaltung realer Gebäude nachdenken, beziehen wir uns auf monolithische Architektur, um Strukturen zu beschreiben, die in massive Felsformationen geschnitten sind. Eine damit verbundene Bedeutung des Kernwortes „Monolith“ bezieht sich auf die Tatsache, dass seine Substanz aus einem Stück besteht, was seine Zusammensetzung völlig einheitlich macht. Aus einer Formation konnten mehrere miteinander verbundene Gebäude erstellt werden – sie alle teilen sich den gleichen Felssockel.

Diese Analogie lässt sich gut auf unsere Diskussion über Software-Engineering übertragen. In diesem Kontext erfüllt eine monolithische Architektur Geschäftsfunktionen (d. h. die Erstellung verschiedener Gebäude), die variieren, aber eine einzige Codebasis (oder Felsbasis) teilen.

Jahrzehntelang beherrschte die monolithische Architektur die Softwareentwicklung vollständig als traditionelles Softwaremodell. Jetzt muss jedoch jede relevante Diskussion über monolithische Architektur ihre gute Alternative in Betracht ziehen – Microservice –, die in zunehmender Zahl verwendet werden.