Was ist der Linux-Kernel?

Kerne sind Computerprogramme, die den Kern eines Betriebssystems (OS) bilden und einem Benutzer die vollständige Kontrolle über die Hardware- und Software-Komponenten geben, aus denen das System besteht. Kernel helfen, Konflikte zwischen wichtigen Prozessen zu vermeiden, die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Systems unerlässlich sind. Der Kernel-Code wird im Arbeitsspeicher des Computers aufbewahrt und ermöglicht alle Interaktionen zwischen Software und Hardware; z. B. Eingabe/Ausgabe (E/A), CPU- und Cache-Auslastung, Treiber, Dateisysteme und Netzwerk-Sockets.

Der Linux-Kernel wurde 1991 von Linus Torvalds als kostenlose Alternative zu Unix entwickelt, einem der ersten Betriebssysteme, das Benutzern die direkte Interaktion mit Computern ermöglichte. In den darauffolgenden Jahren sind der Linux-Kernel und nachfolgende Kernel-Versionen und Kernel-Releases für Linux-Distributionen kritisch geworden. Heute werden sie von einigen der größten Technologie-, Software- und Computerunternehmen der Welt genutzt.