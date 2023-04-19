Unified Endpoint Management vs. Verwaltung des Gerätelebenszyklus: Was haben sie gemeinsam?

Der Tag beginnt für James, ein neuer IT-Administrator. Heute muss er eine Bestellung für eine ganze Reihe von Mobilgeräten für seine Kollegen ausarbeiten, die sich sowohl für iOS- als auch für Android-Smartphones entschieden haben. Er muss das Gerätelebenszyklusprogramm aktivieren und anschließend alle Endpoint Security- und Bereitstellungs Aufgaben erledigen. Höchstwahrscheinlich in einem anderen Tool. Er weiß auch, dass Rich vom Vertrieb und Alyssa aus der Finanzabteilung das Unternehmen am Freitag verlassen werden, weshalb er ihre Geräte löschen muss. Eines läuft im Rahmen des BYOD-Programms, das andere gehört dem Unternehmen, und alles muss so schnell wie möglich erledigt werden. Kann er dafür nicht einfach nur ein Managementtool verwenden?

Unified Endpoint Management (UEM) ist eine Technologie, die eine einzige Plattform bietet, um alle Arten von Geräten wie Smartphones, Tablets, Laptops, Desktops und IoT zu verwalten und zu schützen, wobei mehrere Arten von Betriebssystemen während ihres gesamten Lebenszyklus von einer einzigen Konsole aus ausgeführt werden. UEM-Lösungen umfassen frühere Technologien wie Mobile Device Management (MDM)

MDM (Mobile Device Management), Enterprise Mobility Management (EMM), Mobile Application Management (MAM) und Laptop-Management. Mit Hilfe von UEM-Tools verwaltet James sowohl persönliche Geräte als auch Unternehmensgeräte und muss Content-Management-Funktionen sowie Cybersicherheitsfunktionen wie Sicherheitsrichtlinien, Authentifizierung und Identity und Access Management, Datensicherheit und Datenschutz, Patch-Management, Bedrohungserkennung und -reaktion und vieles mehr mit einbeziehen .

Der Gerätelebenszyklus ist der Prozess der durchgängigen Verwaltung aller Geräte in einem Unternehmen, von dem Moment an, wenn sie den Anbieter verlassen, bis zu dem Moment, wenn sie durch die IT-Teams in einem Unternehmen außer Betrieb genommen werden. Dabei kann es sich um Apple-Geräte, Android-Geräte, IoT-Geräte, macOS, Laptops oder Desktops mit Microsoft Windows, speziell entwickelte Geräte und viele mehr handeln. James und andere IT-Administratoren müssten sicherstellen, dass die Geräteregistrierung und Wartung nach Bedarf durchgeführt werden, sie außer Betrieb genommen und gemäß den Richtlinien des Unternehmens und den Aktionen der Endbenutzer umfunktioniert werden.

Die 5 größten Gemeinsamkeiten:

UEM und das Gerätelebenszyklusmanagement teilen mehrere Gemeinsamkeiten, da sie beide eine wichtige Rolle bei der Verwaltung und Optimierung von Endgeräten innerhalb eines Unternehmens spielen. Hier sind fünf der häufigsten Aspekte, die sie teilen:

  1. Gerätebestand: UEM-Tools und Prozesse zur Verwaltung des Gerätelebenszyklus umfassen Bestände, in denen IT-Administratoren in Echtzeit Zugriff auf detaillierte Informationen über jedes Endgerät haben. Zum Beispiel das Gerätemodell, die Spezifikationen, der Eigentümer und mehr.

  2. Sicherheit und Compliance: Sowohl die UEM-Technologien als auch das Management des Gerätelebenszyklus erfolgen gemäß den Sicherheits- und Compliance-Vorschriften. Mit UEM stellen IT-Teams sicher, dass Geräte geschützt sind, über die benötigten Patches verfügen und mit Compliance-Richtlinien synchronisiert werden. Durch die Verwaltung der Gerätelebenszyklusprozesse stellen IT-Abteilungen sicher, dass die Endgeräte außer Betrieb genommen werden, wodurch der Verlust sensibler Daten vermieden und Sicherheitsrisiken reduziert werden.

  3. Konfigurationsmanagement: IT-Administratoren verwenden UEM, um Endgeräte zu konfigurieren und sie während ihrer Nutzung zu verwalten. Mit dem Gerätelebenszyklus konfigurieren James und seine Kollegen Endgeräte während der Beschaffung und Bereitstellung.

  4. Integrationen und Automatisierung: Sowohl UEM als auch das Device Lifecycle Management lassen sich in andere Apps integrieren und verfügen über viele automatisierte Funktionen, die die Arbeit des IT-Teams rationalisieren können. Die modernen UEM-Tools und Lebenszyklusprozesse bieten IT-Administratoren aufgrund eines hohen Grades an Automatisierung von Aufgaben viele Self-Service-Möglichkeiten.

  5. Berichterstellung und Analysen: Sowohl UEM als auch das Device Lifecycle Management verfügen über umfangreiche Berichts- und Analysefunktionen. UEM bietet Echtzeitdaten zu Endgeräten, Patches und Updates, Benutzer- und Gerätesicherheit, während die Verwaltung des Gerätelebenszyklus Daten über den Lebenszyklus und die Nutzung des Geräts bereitstellt und Entscheidungsträgern hilft, Maßnahmen im Hinblick auf Budgets zu ergreifen. Beide generieren wertvolle Daten, die in Audits verwendet werden.

UEM und Gerätelebenszyklus-Management haben viel gemeinsam. Wenn sie richtig durchgeführt werden, schützen sie Unternehmensdaten, sorgen für eine hervorragende Erfahrung, verbessern die mobile Sicherheit und die Cybersicherheit insgesamt und sorgen für einen großartigen digitalen Arbeitsplatz. Sie unterscheiden sich auch hinsichtlich ihrer Zielsetzung: UEM konzentriert sich auf die Verwaltung von Geräten während ihres gesamten Lebenszyklus, während sich das Gerätelebenszyklusmanagement auf den gesamten Lebenszyklus konzentriert, vom Tag des Kaufs bis zur Außerbetriebnahme.

 
