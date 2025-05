Was ist Whaling?

Whale-Phishing zielt auf Führungskräfte der C-Ebene (CEOs, CFOs, COOs), andere leitende Angestellte, politische Amtsträger und Führungskräfte in Organisationen ab, die ohne die Zustimmung anderer Personen große Zahlungen, Überweisungen oder die Freigabe sensibler Informationen genehmigen können. Diese Zielpersonen werden im Englischen als Whales (zu Deutsch: Wale) bezeichnet – in Anlehnung an die umgangssprachliche Nutzung des Begriffs für Kunden (oder Glücksspieler), die überdurchschnittlich viel Geld besitzen.