Was ist Kryptografie?

Die Quantenkryptografie nutzt die Prinzipien der Quantenmechanik, um Daten auf eine Weise zu sichern, die gegen viele der Schwachstellen herkömmlicher Kryptosysteme immun ist. Im Gegensatz zu anderen Verschlüsselungsarten auf der Basis mathematischer Prinzipien beruht die Quantenkryptographie auf der Physik, um Daten auf eine Weise zu sichern, die theoretisch völlig immun gegen Hacker ist. Die Einsicht eines Quantenzustands ist ohne seine Veränderung unmöglich. Dementsprechend würde jeder Versuch, heimlich auf quantenkodierte Daten zuzugreifen, sofort erkannt werden.

Die 1984 entwickelte Quantenverschlüsselung funktioniert mithilfe von Photonen, die über ein Glasfaserkabel gesendet werden, um einen privaten Schlüssel zwischen dem Sender und dem Empfänger auszutauschen. Dieser Photonenstrom bewegt sich in eine einzige Richtung und jedes Photon repräsentiert ein einzelnes Datenbit, entweder 0 oder 1. Ein Polarisationsfilter auf der Seite des Senders ändert die physikalische Ausrichtung jedes Photons in eine bestimmte Position, und der Empfänger verwendet zwei verfügbare Strahlteiler, um die Position jedes Photons zu lesen. Der Sender und der Empfänger vergleichen die gesendeten Photonenpositionen mit den dekodierten Positionen.

Die Quantenkryptografie bietet viele Vorteile gegenüber der traditionellen Kryptografie, da sie zur Sicherung der verschlüsselten Daten nicht auf potenziell lösbare mathematische Gleichungen angewiesen ist. Außerdem verhindert sie das Abhören von Daten, da Quantendaten nicht gelesen werden können, ohne gleichzeitig verändert zu werden. Außerdem lässt sich die Quantenkryptografie gut mit anderen Arten von Verschlüsselungsprotokollen kombinieren. Diese Art der Kryptografie ermöglicht es den Benutzern, einen privaten Verschlüsselungscode digital zu teilen, der während der Übertragung nicht kopiert werden kann. Sobald dieser Schlüssel ausgetauscht wurde, kann er zum Ver- und Entschlüsseln weiterer Nachrichten verwendet werden, und zwar auf eine Art und Weise, bei der fast kein Risiko einer Kompromittierung besteht.

Die Quantenkryptografie ist jedoch auch mit vielen Herausforderungen und Einschränkungen behaftet, die noch gelöst werden müssen und derzeit deren praktischen Einsatz verhindern. Da die Quanteninformatik noch nicht den Übergang vom Konzept zur praktischen Anwendung vollzogen hat, bleibt die Quantenkryptografie aufgrund unbeabsichtigter Veränderungen der Protonenpolarisation anfällig für Fehler. Außerdem erfordert sie eine spezielle Infrastruktur. Glasfaserleitungen sind für die Übertragung von Protonen notwendig und haben eine begrenzte Reichweite von typischerweise etwa 400 bis 500 Kilometern, an deren Ausweitung die Computerwissenschaftler arbeiten. Außerdem sind die Systeme der Quantenkryptografie durch die Anzahl der Ziele, an die sie Daten senden können, begrenzt. Da diese Art von Systemen von der spezifischen Ausrichtung einzelner Photonen abhängt, sind sie nicht in der Lage, ein Signal an mehr als einen Empfänger zu einem bestimmten Zeitpunkt zu senden.