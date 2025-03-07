Was sind Agenten-Workflows?

Eine persönliche Anekdote von Andrew Ng, einem führenden Experten im Bereich KI, unterstreicht die Anpassungsfähigkeit von Agenten-Workflows. Andrew erinnert sich an seine Demonstration der Entwicklung von KI-Agenten, bei der eines der vielen KI-Tools, eine API für die Websuche, versagte. Das KI-System konnte den Abhängigkeitsfehler schnell beheben, indem es stattdessen ein verfügbares Wikipedia-Suchtool verwendete. Das System erledigte die Aufgabe und blieb weiterhin an die sich verändernde Umgebung anpassbar. Der geringere Bedarf an menschlicher Aufsicht könnte es ermöglichen, dass wir unsere Anstrengungen weniger auf banale, sich wiederholende Aufgaben und mehr auf komplizierte Arbeiten konzentrieren, die menschliche Intelligenz erfordern.
Andrew erklärt außerdem, dass Agenten-Workflows nicht nur für die Ausführung von Aufgaben, sondern auch für das Training der nächsten Generation von LLMs sinnvoll sind. Bei traditionellen, nicht-agenten Workflows hat es sich nicht gezeigt, dass die Verwendung der Ausgabe eines LLM zum Trainieren eines anderen LLMs zu effektiven Ergebnissen führt. Die Verwendung eines agentenbasierten Workflows, der qualitativ hochwertige Daten produziert, führt jedoch zu einem nützlichen Training.