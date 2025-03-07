Was sind Agenten-Workflows?

Agentic Workflows sind KI-gestützte Prozesse, bei denen autonome KI-Agenten Entscheidungen treffen, Maßnahmen ergreifen und Aufgaben mit minimalem menschlichen Eingriff koordinieren. Diese Workflows nutzen die Kernkomponenten intelligenter Agenten wie logisches Denken, Planung und den Einsatz von Werkzeugen, um komplexe Aufgaben effizient auszuführen. Herkömmliche Automatisierungen wie die Robotic Process Automation (RPA) folgen vordefinierten Regeln und Entwurfsmustern. Dieser Ansatz kann für sich wiederholende Aufgaben, die einer Standardstruktur folgen, ausreichend sein. Agenten-Workflows sind dynamisch und bieten mehr Flexibilität, indem sie sich an Echtzeitdaten und unerwartete Bedingungen anpassen. KI-gestützte Agenten-Workflows gehen komplexe Probleme auf mehrstufige, iterative Weise an, so dass KI-Agenten Geschäftsprozesse aufschlüsseln, sich dynamisch anpassen und ihre Aktionen mit der Zeit verfeinern können.

Durch den Einsatz generativer KI zur Bewältigung komplizierter Arbeitsabläufe profitieren Unternehmen von einer verbesserten betrieblichen Effizienz, Skalierbarkeit und fundierter Entscheidungsfindung. Angesichts der Fortschritte im Bereich des maschinellen Lernens und der Verarbeitung natürlicher Sprache (Natural Language Processing, NLP) setzt sich KI-Technologie in Branchen immer mehr durch, die Prozesse automatisieren und optimieren und gleichzeitig die Abhängigkeit von menschlicher Aufsicht verringern möchten. Die Auswirkungen der Weiterentwicklung von KI-Modellen betreffen nicht nur die Softwareentwicklung, sondern auch Branchen wie das Gesundheitswesen, das Finanzwesen, die Ressourcen und viele mehr.