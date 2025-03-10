1. Profil: Definition der Identität des Agenten

Das Profil verleiht dem Agenten seine Identität, indem es Informationen wie demografische Daten, Persönlichkeitsmerkmale und sozialen Kontext einbettet. Dieser Prozess gewährleistet, dass der Agent auf personalisierte Weise interagieren kann. Profile können manuell erstellt, mit KI-Modellen wie IBM Granite-Modellen oder dem GPT (Generative Pretrained Transformer) von OpenAI generiert oder mit bestimmten Datensätzen abgeglichen werden, um die Aufgabenanforderungen zu erfüllen. Durch die Nutzung von Prompt Engineering können Profile dynamisch verfeinert werden, um die Antworten zu optimieren. Darüber hinaus hilft das Profil innerhalb der Multiagenten-Orchestrierung bei der Definition von Rollen und Verhaltensweisen und gewährleistet eine nahtlose Koordination zwischen KI-Algorithmen und Systemen zur Entscheidungsfindung.

2. Gedächtnis: Speichern und Verwenden von Kontext

Der Speicher hilft dem Agenten, vergangene Interaktionen zu behalten und abzurufen, und ermöglicht so kontextbezogene Antworten. Er kann einheitlich (alle Daten an einem Ort) oder hybrid (strukturiert und unstrukturiert) sein. Vorgänge wie Lesen, Schreiben und Reflexion ermöglichen es dem Agenten, aus Erfahrung zu lernen und einheitliche, fundierte Ausgaben zu liefern. Ein gut strukturierter Speicher verbessert die Multi-Agenten-Orchestrierung, indem er sicherstellt, dass verschiedene Agenten, einschließlich spezialisierter Agenten, die für eine bestimmte Aufgabe entwickelt wurden, relevante Daten effizient teilen und abrufen können. In Frameworks wie AutoGen und Crew KI spielt dar Speicher eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Kontinuität innerhalb des Ökosystems der zusammenarbeitenden Agenten, wodurch eine reibungslose Koordination und eine optimierte Aufgabenausführung gewährleistet werden.

3. Planung: Strategische Maßnahmen

Mit der Planungskomponente kann der Agent Strategien zur Zielerreichung entwickeln. Er kann vordefinierten Schritten folgen oder sich dynamisch an das Feedback der Umgebung, des Menschen oder des LLM selbst anpassen. Durch die Integration von KI-Algorithmen und die Nutzung einer Wissensdatenbank kann die Planung optimiert werden, um die Effizienz des Reasoning und die Genauigkeit der Problemlösung zu verbessern. Bei LLM-Anwendungen spielt die Planung eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass das natürliche Sprachverständnis und die Entscheidungsfindung mit den Zielen des Agenten in Einklang stehen. Darüber hinaus verbessern Retrieval-Augmented-Techniken die Fähigkeit des Agenten, dynamisch auf relevante Informationen zuzugreifen und so die Antwortgenauigkeit zu verbessern. Diese Flexibilität stellt sicher, dass der Agent auch bei sich ändernden Szenarien effektiv bleibt. Dies gilt insbesondere bei der Multi-Agenten-Orchestrierung, bei der verschiedene Agenten ihre Pläne koordinieren, um komplexe Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Skalierbarkeit für die Bewältigung großer und vielfältiger Aufgaben aufrechtzuerhalten.

4. Aktion: Ausführung von Entscheidungen

Der Agent interagiert mit der Welt in Form von Aktionen, sei es durch das Erledigen von Aufgaben, das Sammeln von Informationen oder durch Kommunikation. Er nutzt Gedächtnis und Planung zur Steuerung der Ausführung, setzt bei Bedarf Tools ein und passt seinen internen Zustand auf der Grundlage der Ergebnisse an, um sich kontinuierlich zu verbessern. Die Optimierung des Algorithmus für die Ausführung der Maßnahmen sorgt für Effizienz, insbesondere bei der Integration von GPT-gestützten Reasoning-Modellen und generativen KI-Techniken zur Entscheidungsfindung in Echtzeit.

Durch die Kombination dieser Komponenten verwandelt das Framework LLMs in anpassungsfähige Agenten, die in der Lage sind, autonom zu denken, zu lernen und Aufgaben auszuführen. Durch seinen modularen Aufbau ist es ideal für Anwendungen wie Kundenservice, Forschungsunterstützung und kreative Problemlösung.