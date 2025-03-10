LLM-Agenten-Orchestrierung ist der Prozess der Verwaltung und Koordination der Interaktionen zwischen einem Large Language Model (LLM) und verschiedenen Tools, APIs oder Prozessen zur Ausführung komplexer Aufgaben innerhalb von KI-Systemen. Dabei geht es um die Strukturierung von Workflows, bei denen ein KI-Agent, der von künstlicher Intelligenz unterstützt wird, als zentraler Entscheidungsträger oder Reasoning Engine fungiert und seine Aktionen auf der Grundlage von Eingaben, Kontext und Ausgaben externer Systeme orchestriert. Mithilfe eines Frameworks können LLMs nahtlos in APIs, Datenbanken und andere KI-Anwendungen integriert werden, wodurch Funktionen wie Chatbots und Automatisierung ermöglicht werden. Open-Source-Agenten-Frameworks verbessern die Anpassungsfähigkeit dieser Systeme weiter und machen LLMs in realen Szenarien effektiver.
Viele Menschen missverstehen den Unterschied zwischen LLM-Orchestrierung und LLM-Agenten-Orchestrierung. Die folgende Abbildung verdeutlicht die wichtigsten Unterschiede:
In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie mithilfe von IBM Granite-Modellen und LangChain einen autonomen Agenten erstellen, der auf Large Language Models (LLMs) basiert. Wir werden erkunden, wie Agenten Schlüsselkomponenten wie Gedächtnis, Planung und Maßnahmen nutzen, um intelligente Aufgaben auszuführen. Außerdem implementieren Sie ein praktisches System, das Text aus einem Buch verarbeitet, Abfragen dynamisch beantwortet und seine Leistung anhand von Metriken wie BLEU, Präzision, Rückruf und F1-Score bewertet.
Das in Abbildung 1 dargestellte Framework bietet ein ganzheitliches Design für autonome Agenten, die auf Large Language Models (LLM) basieren, und betont das Zusammenspiel der wichtigsten Komponenten: Profil, Gedächtnis, Planung und Aktion. Jede Komponente steht für eine entscheidende Phase beim Aufbau eines autonomen Agenten, der zu Reasoning, Entscheidungsfindung und zur Interaktion mit dynamischen Umgebungen fähig ist.1
1. Profil: Definition der Identität des Agenten
Das Profil verleiht dem Agenten seine Identität, indem es Informationen wie demografische Daten, Persönlichkeitsmerkmale und sozialen Kontext einbettet. Dieser Prozess gewährleistet, dass der Agent auf personalisierte Weise interagieren kann. Profile können manuell erstellt, mit KI-Modellen wie IBM Granite-Modellen oder dem GPT (Generative Pretrained Transformer) von OpenAI generiert oder mit bestimmten Datensätzen abgeglichen werden, um die Aufgabenanforderungen zu erfüllen. Durch die Nutzung von Prompt Engineering können Profile dynamisch verfeinert werden, um die Antworten zu optimieren. Darüber hinaus hilft das Profil innerhalb der Multiagenten-Orchestrierung bei der Definition von Rollen und Verhaltensweisen und gewährleistet eine nahtlose Koordination zwischen KI-Algorithmen und Systemen zur Entscheidungsfindung.
2. Gedächtnis: Speichern und Verwenden von Kontext
Der Speicher hilft dem Agenten, vergangene Interaktionen zu behalten und abzurufen, und ermöglicht so kontextbezogene Antworten. Er kann einheitlich (alle Daten an einem Ort) oder hybrid (strukturiert und unstrukturiert) sein. Vorgänge wie Lesen, Schreiben und Reflexion ermöglichen es dem Agenten, aus Erfahrung zu lernen und einheitliche, fundierte Ausgaben zu liefern. Ein gut strukturierter Speicher verbessert die Multi-Agenten-Orchestrierung, indem er sicherstellt, dass verschiedene Agenten, einschließlich spezialisierter Agenten, die für eine bestimmte Aufgabe entwickelt wurden, relevante Daten effizient teilen und abrufen können. In Frameworks wie AutoGen und Crew KI spielt dar Speicher eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung der Kontinuität innerhalb des Ökosystems der zusammenarbeitenden Agenten, wodurch eine reibungslose Koordination und eine optimierte Aufgabenausführung gewährleistet werden.
3. Planung: Strategische Maßnahmen
Mit der Planungskomponente kann der Agent Strategien zur Zielerreichung entwickeln. Er kann vordefinierten Schritten folgen oder sich dynamisch an das Feedback der Umgebung, des Menschen oder des LLM selbst anpassen. Durch die Integration von KI-Algorithmen und die Nutzung einer Wissensdatenbank kann die Planung optimiert werden, um die Effizienz des Reasoning und die Genauigkeit der Problemlösung zu verbessern. Bei LLM-Anwendungen spielt die Planung eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, sicherzustellen, dass das natürliche Sprachverständnis und die Entscheidungsfindung mit den Zielen des Agenten in Einklang stehen. Darüber hinaus verbessern Retrieval-Augmented-Techniken die Fähigkeit des Agenten, dynamisch auf relevante Informationen zuzugreifen und so die Antwortgenauigkeit zu verbessern. Diese Flexibilität stellt sicher, dass der Agent auch bei sich ändernden Szenarien effektiv bleibt. Dies gilt insbesondere bei der Multi-Agenten-Orchestrierung, bei der verschiedene Agenten ihre Pläne koordinieren, um komplexe Ziele zu erreichen und gleichzeitig die Skalierbarkeit für die Bewältigung großer und vielfältiger Aufgaben aufrechtzuerhalten.
4. Aktion: Ausführung von Entscheidungen
Der Agent interagiert mit der Welt in Form von Aktionen, sei es durch das Erledigen von Aufgaben, das Sammeln von Informationen oder durch Kommunikation. Er nutzt Gedächtnis und Planung zur Steuerung der Ausführung, setzt bei Bedarf Tools ein und passt seinen internen Zustand auf der Grundlage der Ergebnisse an, um sich kontinuierlich zu verbessern. Die Optimierung des Algorithmus für die Ausführung der Maßnahmen sorgt für Effizienz, insbesondere bei der Integration von GPT-gestützten Reasoning-Modellen und generativen KI-Techniken zur Entscheidungsfindung in Echtzeit.
Durch die Kombination dieser Komponenten verwandelt das Framework LLMs in anpassungsfähige Agenten, die in der Lage sind, autonom zu denken, zu lernen und Aufgaben auszuführen. Durch seinen modularen Aufbau ist es ideal für Anwendungen wie Kundenservice, Forschungsunterstützung und kreative Problemlösung.
In diesem Tutorial wird die Erstellung eines abfragefähigen Wissensagenten gezeigt, der darauf ausgelegt ist, große Textdokumente (wie Bücher) zu verarbeiten und Benutzeranfragen korrekt zu beantworten. Unter Verwendung von IBM Granite-Modellen und LangChain wird der Agent nach den Prinzipien gebaut, die im Framework für LLM-basierte autonome Agenten beschrieben sind. Die Komponenten des Frameworks fügen sich nahtlos in den Workflow des Agenten ein, um Anpassungsfähigkeit und intelligente Antworten zu gewährleisten.
Sehen wir uns an, wie das Framework in unserem Anwendungsfall angewendet wird.
Profil: Der Agent ist mit einem „Wissensassistenten“-Profil konzipiert, das sich auf Zusammenfassungen, die Beantwortung von Fragen und Argumentationsaufgaben konzentriert. Sein Kontext ist personalisiert, um ein bestimmtes Dokument zu verarbeiten (z. B. Die Abenteuer des Sherlock Holmes).
Speicher: Der Agent nutzt einen hybriden Speicher, indem er Teile des Buches in einen FAISS-Vektorspeicher einbettet. Diese Fähigkeit ermöglicht es, relevanten Kontext dynamisch während Abfragen abzurufen. Speicheroperationen wie Lesen (Abrufen) und Schreiben (Aktualisieren von Einbettungen) stellen sicher, dass sich der Agent im Laufe der Zeit an neue Abfragen anpassen kann.
Planung: Die Lösung von Anfragen erfolgt über Single-Path-Reasoning. Der Agent ruft relevante Textabschnitte ab, generiert Antworten mithilfe das LLM Granite von IBM und prüft die Ausgabe auf Korrektheit. Eine Planung ohne Feedback sorgt für Einfachheit, während die Modularität des Systems die Integration von Feedbackschleifen in zukünftige Iterationen ermöglicht.
Aktion: Der Agent führt die Lösung von Anfragen aus, indem er Speicherabruf und LLM-Verarbeitung integriert. Er erledigt Aufgaben wie das Generieren von Antworten, das Berechnen von Metriken (BLEU, Präzision, Rückruf und F1-Score) und das Visualisieren von Ergebnissen für die Interpretation durch den Benutzer. Diese Ausgaben spiegeln die Funktion des Agenten wider, auf der Grundlage von Reasoning und Planung intelligent zu handeln.
Sie benötigen ein IBM Cloud-Konto, um ein watsonx.ai-Projekt zu erstellen.
Sie können zwar aus mehreren Tools wählen, aber dieses Tutorial führt Sie durch die Einrichtung eines IBM Kontos für die Verwendung eines Jupyter Notebook.
Dieser Schritt öffnet eine Notebook-Umgebung, in die Sie den Code aus diesem Tutorial kopieren können. Alternativ können Sie dieses Notebook auf Ihr lokales System herunterladen und als Asset in Ihr watsonx.ai-Projekt hochladen. Weitere Granite-Tutorials finden Sie in der IBM Granite-Community. Dieses Tutorial ist auch auf GitHub verfügbar.
Um mit dem LangChain-Framework zu arbeiten und IBM WatsonxLLM zu integrieren, müssen wir einige wichtige Bibliotheken installieren. Beginnen wir mit der Installation der erforderlichen Pakete:
Hinweis: Wenn Sie eine alte Version von
In der vorhergehenden Codezelle ist
Dieser Schritt stellt sicher, dass Ihre Umgebung für die anstehenden Aufgaben bereit ist.
Nachdem wir nun die erforderlichen Bibliotheken installiert haben, importieren wir die für dieses Tutorial erforderlichen Module:
In der vorhergehenden Codezelle ist
In diesem Schritt werden alle Werkzeuge und Module eingerichtet, die wir benötigen, um Text zu verarbeiten, Einbettungen zu erstellen, sie in einer Vektordatenbank zu speichern und mit WatsonxLLM von IBM zu interagieren.
Dieser Code richtet die Anmeldedaten für den Zugriff auf die IBM Watson Machine Learning (WML) API ein und stellt sicher, dass die Projekt-ID korrekt konfiguriert ist.
Dieser Code initialisiert das IBM watsonxLLM zur Verwendung in der Anwendung:
In diesem Schritt wird WatsonxLLM für die Generierung von Antworten im Workflow vorbereitet.
Um den Text aus einem Dokument zu verarbeiten, benötigen wir eine Funktion, die seinen Inhalt lesen und extrahieren kann. Die folgende Funktion ist für die Verarbeitung von einfachen Textdateien konzipiert:
Diese Funktion,
Der gesamte Inhalt der Datei wird in eine Variable mit dem Namen
Diese Funktion ermöglicht es uns, die Eingabedatei („Die Abenteuer des Sherlock Holmes“) zu verarbeiten und ihren Inhalt für weitere Operationen wie das Chunking und Einbetten von Text zu extrahieren. Sie stellt sicher, dass der Rohtext für die Analyse leicht verfügbar ist.
Um große Textblöcke effizient zu verarbeiten und zu indizieren, müssen wir den Text in kleinere, überschaubare Chunks unterteilen. Die folgende Funktion übernimmt diese Aufgabe:
Der
Diese Funktion stellt die kontextuelle Kontinuität über die Chunks hinweg sicher. Die Funktion nutzt die
Dies ist bei der Arbeit mit großen Dokumenten von entscheidender Bedeutung, da Sprachmodelle oft Token-Beschränkungen aufweisen und längeren Text nicht direkt verarbeiten können.
Für eine effiziente semantische Suche müssen wir Textabschnitte in Einbettungen umwandeln und sie in einem durchsuchbaren Index speichern. In diesem Schritt werden FAISS- und HuggingFace-Einbettungen verwendet, um den Vektorindex zu erstellen, der die Grundlage für das Abrufen relevanter Informationen auf der Grundlage von Abfragen bildet.
Der
Sie initialisiert zunächst das HuggingFaceEmbeddings-Modell
Die Funktion verwendet dann
Der resultierende Vektorspeicher wird zurückgegeben und verwendet, um relevante Chunks auf der Grundlage von Benutzeranfragen zu finden, und bildet so das Rückgrat für den Such- und Abrufprozess des Agenten.
Dieser Schritt beinhaltet die Abfrage des Vektorindex, um relevante Informationen abzurufen, und die Verwendung von IBM Granite LLM, um eine verfeinerte Antwort zu generieren. Durch die Integration von Ähnlichkeitssuche und LLM-Reasoning bietet die Funktion einen dynamischen und intelligenten Prozess zur Lösung von Anfragen.
Der
Zunächst wird eine Ähnlichkeitssuche im Vektorindex durchgeführt, um die relevantesten Textabschnitte zu finden. Diese Chunks,
Die Funktion erstellt dann einen Prompt, indem sie die Abfrage und den abgerufenen Kontext kombiniert. Dieser Prompt wird an das
Während des gesamten Prozesses werden die Zwischenschritte wie die
Schließlich gibt die Funktion ein Wörterbuch zurück, das alle Komponenten enthält, einschließlich des Denkprozesses, der ergriffenen Maßnahme, der abgerufenen Beobachtung und der endgültigen Antwort.
Dieser Schritt ist entscheidend, um die Abfrage von Rohdaten mithilfe der Argumentationsfunktionen des LLM in umsetzbare und aussagekräftige Erkenntnisse umzuwandeln.
Dieser Schritt verarbeitet dynamisch mehrere Abfragen, ruft relevante Informationen ab und speichert die Ergebnisse in einem strukturierten Format zur Analyse. Die Funktion integriert Abfragen, Datenstrukturierung und Exportfunktionen.
Der
Für jede Abfrage verwendet sie die
Sobald alle Abfragen verarbeitet sind, wird die Ergebnisliste in einen pandas DataFrame umgewandelt. Dieses tabellarische Format ermöglicht eine einfache Analyse und Visualisierung der Abfrageergebnisse. Der DataFrame wird zur Überprüfung ausgedruckt und als CSV-Datei für die zukünftige Verwendung gespeichert.
Dieser Schritt ist unerlässlich, um die Ausgabe in einem benutzerfreundlichen Format zu organisieren, das nachgelagerte Aufgaben wie Genauigkeitsbewertung und Visualisierung ermöglicht.
Dieser Schritt fasst alle vorherigen Schritte in einem einzigen Workflow zusammen, um eine Textdatei zu verarbeiten, Benutzeranfragen zu beantworten und die Ergebnisse in einem strukturierten Format zu speichern. Die Funktion
Sehen wir uns an, wie dieser Workflow ausgeführt wird:
Eingabe einer Textdatei: Die Variable
Textextraktion:
Textzerlegung: Der extrahierte Text wird mit Hilfe der
Create a vector index: The text chunks are converted into embeddings and stored in a
Abfragen definieren: Es wird eine Liste von Beispielabfragen bereitgestellt, die jeweils zum Abrufen bestimmter Informationen aus dem Text konzipiert sind. Diese Anfragen werden vom Agenten beantwortet.
Abfragen verarbeiten: Die
Dieser Schritt integriert alle Komponenten des Tutorials in einen zusammenhängenden Workflow. Er automatisiert den Prozess von der Textextraktion bis zur Lösung der Anfrage, sodass Sie die Funktionen des Agenten testen und die Ergebnisse in einem strukturierten Format überprüfen können.
Um den Workflow auszuführen, rufen Sie einfach die Funktion
Ausgabe
> Entering new AgentExecutor chain... Thought: The query 'What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'?' requires context from the book to provide an accurate response. Action: Search FAISS Vector Store Action Input: "What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'?" Observation: I. A SCANDAL IN BOHEMIA I. “I was aware of it,” said Holmes dryly. “The circumstances are of great delicacy, and every precaution has to be taken to quench what might grow to be an immense scandal and seriously compromise one of the reigning families of Europe. To speak plainly, the matter implicates the great House of Ormstein, hereditary kings of Bohemia.” “I was also aware of that,” murmured Holmes, settling himself down in his armchair and closing his eyes. Contents I. A Scandal in Bohemia II. The Red-Headed League III. A Case of Identity IV. The Boscombe Valley Mystery V. The Five Orange Pips VI. The Man with the Twisted Lip VII. The Adventure of the Blue Carbuncle VIII. The Adventure of the Speckled Band IX. The Adventure of the Engineer’s Thumb X. The Adventure of the Noble Bachelor XI. The Adventure of the Beryl Coronet XII. The Adventure of the Copper Beeches Thought: Combining retrieved context with the query to generate a detailed answer. /var/folders/4w/smh16qdx6l98q0534hr9v52r0000gn/T/ipykernel_2648/234523588.py:23: LangChainDeprecationWarning: The method `BaseLLM.__call__` was deprecated in langchain-core 0.1.7 and will be removed in 1.0. Use :meth:`~invoke` instead. final_answer = llm(prompt) Final Answer: Step 1: Identify the main characters and their roles. - Sherlock Holmes: The detective who is approached by a client with a delicate matter. - An unnamed client: A representative of the great House of Ormstein, hereditary kings of Bohemia, who seeks Holmes' help to prevent a potential scandal. Step 2: Understand the main issue or conflict. - The main issue is a delicate matter that, if exposed, could lead to a massive scandal and compromise one of the reigning families of Europe, specifically the House of Ormstein. Step 3: Ident > Finished chain. > Entering new AgentExecutor chain... Thought: The query 'Who is Dr. Watson, and what role does he play in the stories?' requires context from the book to provide an accurate response. Action: Search FAISS Vector Store Action Input: "Who is Dr. Watson, and what role does he play in the stories?" Observation: “Sarasate plays at the St. James’s Hall this afternoon,” he remarked. “What do you think, Watson? Could your patients spare you for a few hours?” “I have nothing to do to-day. My practice is never very absorbing.” “Try the settee,” said Holmes, relapsing into his armchair and putting his fingertips together, as was his custom when in judicial moods. “I know, my dear Watson, that you share my love of all that is bizarre and outside the conventions and humdrum routine of everyday life. You have shown your relish for it by the enthusiasm which has prompted you to chronicle, and, if you will excuse my saying so, somewhat to embellish so many of my own little adventures.” “My God! It’s Watson,” said he. He was in a pitiable state of reaction, with every nerve in a twitter. “I say, Watson, what o’clock is it?” “Nearly eleven.” “Of what day?” “Of Friday, June 19th.” “Good heavens! I thought it was Wednesday. It is Wednesday. What d’you want to frighten a chap for?” He sank his face onto his arms and began to sob in a high treble key. “I tell you that it is Friday, man. Your wife has been waiting this two days for you. You should be ashamed of yourself!” Thought: Combining retrieved context with the query to generate a detailed answer. Final Answer: Dr. Watson is a character in the Sherlock Holmes stories, written by Sir Arthur Conan Doyle. He is a former military surgeon who becomes the narrator and chronicler of Holmes' adventures. Watson is a close friend and confidant of Holmes, often accompanying him on cases and providing a more human perspective to the stories. He is known for his enthusiasm for the bizarre and unconventional, as well as his skill in recording the details of their investigations. Watson's role is crucial in presenting the narrative and offering insights into Holmes' character and methods. > Finished chain. Final DataFrame: Thought \ 0 The query 'What is the plot of 'A Scandal in B... 1 The query 'Who is Dr. Watson, and what role do... 2 The query 'Describe the relationship between S... 3 The query 'What methods does Sherlock Holmes u... Action \ 0 Search FAISS Vector Store 1 Search FAISS Vector Store 2 Search FAISS Vector Store 3 Search FAISS Vector Store Action Input \ 0 What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'? 1 Who is Dr. Watson, and what role does he play ... 2 Describe the relationship between Sherlock Hol... 3 What methods does Sherlock Holmes use to solve... Observation \ 0 I. A SCANDAL IN BOHEMIA\n\n\nI.\n“I was aware ... 1 “Sarasate plays at the St. James’s Hall this a... 2 “You have really got it!” he cried, grasping S... 3 to learn of the case was told me by Sherlock H... Final Answer 0 Step 1: Identify the main characters and their... 1 Dr. Watson is a character in the Sherlock Holm... 2 Sherlock Holmes and Irene Adler have a profess... 3 Sherlock Holmes uses a variety of methods to s... Output saved to output.csv
Nach dem Ausführen der
Zusätzlich wurden die Ergebnisse aller Abfragen in einen DataFrame strukturiert und unter gespeichert
In diesem Prozess haben wir die Textabfrage mit LLM-Schlussfolgerungen kombiniert, um komplexe Abfragen zum Buch zu beantworten. Der Agent rief dynamisch relevante Informationen ab, nutzte den Kontext, um präzise Antworten zu generieren, und organisierte die Ausgabe in einem strukturierten Format für eine einfache Analyse.
Nachdem die Datei output.csv erstellt wurde, werden wir nun die Ergebnisse und die zugehörigen Genauigkeitsmetriken visualisieren, um tiefere Erkenntnisse in die Leistung des Agenten zu erhalten.
In der folgenden Codezelle laden wir die gespeicherten Abfrageergebnisse aus dem
AUSGABE
Thought \ 0 The query 'What is the plot of 'A Scandal in B... 1 The query 'Who is Dr. Watson, and what role do... 2 The query 'Describe the relationship between S... 3 The query 'What methods does Sherlock Holmes u... Action \ 0 Search FAISS Vector Store 1 Search FAISS Vector Store 2 Search FAISS Vector Store 3 Search FAISS Vector Store Action Input \ 0 What is the plot of 'A Scandal in Bohemia'? 1 Who is Dr. Watson, and what role does he play ... 2 Describe the relationship between Sherlock Hol... 3 What methods does Sherlock Holmes use to solve... Observation \ 0 I. A SCANDAL IN BOHEMIA\n\n\nI.\n“I was aware ... 1 “Sarasate plays at the St. James’s Hall this a... 2 “You have really got it!” he cried, grasping S... 3 to learn of the case was told me by Sherlock H... Final Answer 0 Step 1: Identify the main characters and their... 1 Dr. Watson is a character in the Sherlock Holm... 2 Sherlock Holmes and Irene Adler have a profess... 3 Sherlock Holmes uses a variety of methods to s...
In diesem Code enthält der DataFrame wichtige Komponenten wie z. B
Um Visualisierungen der Abfrageergebnisse zu erstellen, importieren wir die erforderlichen Bibliotheken:
Wichtiger Hinweis: Wenn der Fehler
Mit diesem Code wird ein horizontales Balkendiagramm erstellt, um die Länge der Beobachtungen (abgerufener Kontext) und der Antworten (generierte Antworten) für jede Abfrage zu vergleichen. Diese Visualisierung bietet Erkenntnisse darüber, wie viel Kontext der Agent im Vergleich zur Länge der generierten Antworten verwendet.
Diese Funktion,
Sie berechnet die Zeichenlängen der Beobachtungen und Antworten und fügt sie als neue Spalten (
Das Balkendiagramm ist farbcodiert, um zwischen Beobachtungs- und Antwortlängen zu unterscheiden, und enthält zur besseren Übersichtlichkeit Beschriftungen, eine Legende und einen Titel.
Diese Visualisierung hilft bei der Analyse des Gleichgewichts zwischen der Größe des abgerufenen Kontexts und den Details in der generierten Antwort und bietet Einblicke in die Art und Weise, wie der Agent Anfragen verarbeitet und beantwortet.
Dieser Schritt visualisiert, wie viel des gesamten vom Agenten verarbeiteten Textes im Vergleich zum verbleibenden Text für Beobachtungen verwendet wird (abgerufener Kontext). Um eine intuitive Darstellung des Anteils zu ermöglichen, wird ein Kreisdiagramm erstellt.
Der
Diese Daten werden in einem Tortendiagramm mit klaren Beschriftungen für
Diese Visualisierung bietet einen Überblick darüber, wie viel Text der Agent während der Abfrageverarbeitung als Kontext verwendet, sowie Aufschluss über die Effizienz und den Fokus des Abrufprozesses.
Dieser Code erzeugt zwei Wortwolken, um die am häufigsten vorkommenden Wörter in den
Dieser Code erzeugt zwei Wortwolken, um die am häufigsten vorkommenden Wörter in den
Um eine parallele Visualisierung zu erstellen, werden Unterdiagramme verwendet: Das erste Unterdiagramm zeigt die Wortwolke für
In diesem Abschnitt bewerten wir die Leistung des Agenten anhand mehrerer Metriken:
Bevor wir mit den Tests beginnen, importieren wir die erforderlichen Bibliotheken zur Genauigkeitsbewertung.
Diese Bibliotheken enthalten Tools für den Schlüsselwortabgleich, die Berechnung des BLEU-Scores, Präzision und Rückrufbewertung. Stellen Sie sicher, dass Sie diese Bibliotheken in Ihrer Umgebung installiert haben, um Importfehler zu vermeiden.
Mit diesem Test wird bewertet, wie gut die generierten Antworten die Schlüsselwörter aus den Abfragen einbeziehen. Er verwendet
Dieser Test misst, wie gut die generierten Antworten mit den abgerufenen Beobachtungen übereinstimmen.
Präzision und Rückruf werden berechnet, um die Relevanz und Vollständigkeit der Antworten zu bewerten. Die Präzision misst den Anteil der abgerufenen Wörter in der Antwort, die relevant sind, während der Rückruf den Anteil der relevanten Wörter in der Beobachtung misst, die in der Antwort vorkommen.
Diese Metriken werden an den DataFrame unter den Spalten
Der F1-Score kombiniert Präzision und Rückruf in einer einzigen Metrik und bietet so eine ausgewogene Bewertung von Relevanz und Vollständigkeit. Die Formel für den F1-Score lautet:
Die berechneten
Schließlich konsolidiert eine Zusammenfassungsfunktion alle Metriken, um einen Überblick über die Leistung des Agenten zu erhalten. Sie berechnet die Gesamtzahl der Abfragen, die Anzahl und den Prozentsatz der korrekten Antworten sowie die durchschnittlichen BLEU- und F1-Scores.
AUSGABE
Total Entries: 4 Accurate Entries: 4 (100.00%) Average BLEU Score: 0.04 Average F1 Score: 0.24
Diese Genauigkeitstests bieten eine detaillierte Bewertung der Fähigkeit des Agenten, relevante und korrekte Antworten zu generieren. Jeder Test konzentriert sich auf einen bestimmten Aspekt, von der Einbeziehung von Schlüsselwörtern über Textähnlichkeit bis hin zur Vollständigkeit der Antwort. In der Zusammenfassung werden diese Metriken konsolidiert, um eine Momentaufnahme der Gesamtleistung zu erhalten.
Dieses Tutorial führte Sie durch die Erstellung eines autonomen Agenten, der auf Granite LLM von IBM und LangChain basiert. Beginnend mit der Textextraktion über die Vektorisierung bis hin zur Lösung von Abfragen haben wir den gesamten Prozess der Konzeption und Implementierung eines funktionalen LLM-basierten Agenten behandelt. Zu den wichtigsten Schritten gehörten die Speicherverwaltung mit Vektorspeicher, die Verarbeitung von Abfragen und die Generierung von Antworten mit Granite.
Wir haben die Leistung des Agenten anhand von Metriken wie Schlüsselwortübereinstimmung, BLEU-Scores, Präzision, Rückruf und F1-Scores bewertet. Visualisierungen wie Balkendiagramme, Kreisdiagramme und Wortwolken lieferten zusätzliche Erkenntnisse über das Verhalten und die Effektivität des Agenten.
Durch die Absolvierung dieses Tutorials haben Sie gelernt, wie Sie einen LLM-Agenten entwerfen und seine Leistung testen und visualisieren können. Diese Grundlage kann erweitert werden, um komplexere Datensätze zu bearbeiten, die Genauigkeit zu verbessern und erweiterte Funktionen wie Multiagentensysteme zu erkunden.
