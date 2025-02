Was ist LLM-Orchestrierung?

LLMOps verwenden Orchestrierung in einer Vielzahl von Anwendungen wie natürliche Sprachgenerierung, maschinelle Übersetzung, Entscheidungsfindung und Chatbots. Da Unternehmen künstliche Intelligenz einsetzen, um diese Art von generativen KI-Anwendungen (Gen AI) zu erstellen, ist eine effiziente LLM-Orchestrierung von entscheidender Bedeutung.

So mächtig das Foundation Model eines LLM auch ist, sind LLM in ihren eigenen Möglichkeiten begrenzt. Zum Beispiel fehlt es LLM an der Fähigkeit, Informationen in Echtzeit zu behalten oder zu erlernen, und sie haben Schwierigkeiten, mehrstufige Probleme zu lösen, weil sie nur begrenzt in der Lage sind, Zusammenhänge zu erfassen.1 Darüber hinaus kann die Koordination zahlreicher LLM schnell komplex werden, wenn man sich mit den verschiedenen Anwendungsprogrammierschnittstellen (APIs) der LLM-Anbieter auseinandersetzt.

LLM-Orchestrierungs-Frameworks gleichen diese Einschränkungen aus, indem sie die komplexen Prozesse der Integration von Prompt Engineering, API-Interaktion, Datenabruf und Zustandsmanagement in Konversationen mit Sprachmodellen vereinfachen.2

Es werden neue LLM-Orchestrierungs-Frameworks entwickelt und werden immer beliebter. Einige LLM-Orchestrationen sind auf Konfigurations- oder Datenbank-Frameworks spezialisiert, während andere KI-Agenten zur Zusammenarbeit bei der Erfüllung von Aufgaben oder Zielen einsetzen.