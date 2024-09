Stellen Sie sich ein Szenario vor, in dem uns Informationen in spanischer Sprache vorliegen. Wir müssen die Informationen daraus extrahieren, verstehen aber kein Spanisch. Also müssen wir den Text zunächst vom Spanischen ins Deutsche übersetzen. Dann müssen wir eine Frage stellen, um die Informationen zu extrahieren, und anschließend die extrahierten Informationen erneut vom Deutschen ins Spanische übersetzen. Dies ist eine komplexe Aufgabe. Und wenn wir versuchen, diese Schritte in nur einem Prompt zusammenzufassen, wird es zu komplex und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern in der Antwort steigt. Daher ist es am besten, einen komplexen Prompt in eine Folge von einfachen Prompts umzuwandeln. Nachfolgend einige Schritte, die dies ermöglichen:

Identifizieren Sie das Hauptziel des Prompts. Teilen Sie das Hauptziel in Teilaufgaben auf, also in spezifischere Aktionen oder Aufgaben. Erstellen Sie einen Prompt für jede bestimmte Aktion oder Aufgabe. Stellen Sie sicher, dass jeder Prompt klar, präzise und unmissverständlich ist. Testen Sie die Prompts, um sicherzustellen, dass sie leicht verständlich und umfassend sind.

Hier lautet unsere komplexe Aufforderung: „Betrachte den gegebenen Text auf Spanisch. Übersetze ihn ins Deutsche. Finde alle Statistiken und Fakten, die in diesem Text verwendet werden, und führe sie als Aufzählungspunkte auf. Übersetze sie erneut ins Spanische.“

Um diesen komplexe Prompt in einfache Aufforderungen umzuwandeln, können wir das Hauptziel in kleinere Aktionen oder Aufgaben aufteilen und eine Kette von Prompts wie unten dargestellt erstellen: