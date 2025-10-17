In diesem Schritt definieren wir die expert()-Funktion, die als Solver in der ReWOO-Architektur dient. Der Solver fasst die abgerufenen externen Beweise zusammen und generiert unter Verwendung des Sprachmodells eine endgültige Antwort.

def expert(question: str) -> str: Die Funktion expert() nimmt eine Frage (String) und gibt eine Antwort (String) zurück, die vom Granite-Modell generiert wurde. Es funktioniert, indem es das Internet mit Serper.dev durchsucht, relevante Informationen sammelt und diese nutzt, um eine klare, vollständige Antwort zu generieren.

context = query_serper(question): Verwendet das Serper-Websuchtool, um relevante Informationen abzurufen (Mitarbeiter).

Prompt = f"""...""": Erstellt eine Aufforderung, die das Modell anweist, zu antworten, indem es nur den abgerufenen Kontext verwendet.

generator(...): Ruft das Granite-Modell auf, um eine Antwort basierend auf der Eingabeaufforderung zu generieren.

for _ in range(5): Mit dieser Schleife kann das Modell bis zu 5 Mal eine Antwort in Blöcken generieren. Sie hilft, wenn die Antwort lang ist und nicht auf einmal beantwortet werden kann.

generated_text += new_text: Hängt jeden neuen Textblock an, um die vollständige Antwort zu bilden.

Wenn new_text.endswith(...): Wenn die Antwort vollständig erscheint (endet mit einem Punkt, einem Fragezeichen oder einem Ausrufezeichen) und genügend Wörter enthält (mehr als 50), wird die Schleife gestoppt.

return generated_text.strip(): Gibt die endgültige, bereinigte Antwort zurück.

Hinweis: Das Prompt-Format ist wichtig, denn es stellt sicher, dass das Modell nicht „halluziniert“ oder vom Thema abweicht. Es muss sich an das halten, was im Kontext enthalten ist. Wir begrenzen jeden Generationsblock auf 120 Token, um die Ausgabe zu steuern und die Ressourcennutzung effizient zu verwalten, während gleichzeitig eine übermäßige Tokennutzung verhindert wird.