Was sind watsonx-Agenten?

Die KI-Modelle, die als Beschaffungsagenten verfügbar sind, automatisieren den Beschaffungslebenszyklus, sodass sich die Mitarbeiter auf strategischen Einfluss konzentrieren können, der den Geschäftsgewinn optimiert. Beschaffungsagenten können bei der Beschaffung helfen:
Lieferantenmanagement: Durch die Integration von Erkenntnissen von Dun & Bradstreet können Agenten im Lieferantenmanagement proaktiv auf potenzielle Compliance- und Risikomanagementprobleme hinweisen. Automatisiertes Lieferanten-Onboarding verbessert die Datengenauigkeit und die Wartung des Profils.
Kauf: Die Agenten verkürzen die Beschaffungszyklen und rationalisieren die Helpdesk-Abläufe, indem sie die Mitarbeiter befähigen, Kaufanträge, Bestellungen und Wareneingänge zu prüfen. Die Self-Service-Vorteile für Mitarbeiter umfassen auch die Erstellung und Änderung von Kaufanträgen sowie die Lösung betrieblicher Probleme.
Beschaffung und Verträge: Generative KI-(Gen AI-)Agenten können bei der Erstellung von Veranstaltungen, der Erstellung von Angebotsanfragen (RFP), der Empfehlung von Lieferanten und dem Vertragsmanagement helfen. watsonx-Agenten generieren Inhalte, die mit den Vorlagen und Richtlinien des Unternehmens übereinstimmen.
Rechnungsverwaltung: Agenten helfen, die Genauigkeit von Rechnungen zu verbessern, indem sie auf Fehler und Unstimmigkeiten prüfen, gesperrte Rechnungen löschen und die Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern bei der Rechnungsverarbeitung vereinfachen.