Was sind watsonx-Agenten?

IBM Think

IBM watsonx®-Agenten sind künstliche Intelligenz (KI-Agenten), die in IBM watsonx Orchestrate verfügbar sind und Geschäftsprozesse automatisieren sollen. KI-Agenten basieren auf Large Language Models, (LLMs), die autonom handeln können, ohne dass ein Benutzer sie direkt anweisen muss.

Watsonx-Agenten können viele Geschäftsfunktionen ohne menschliches Zutun ausführen, wie z. B. die Automatisierung von Arbeitsabläufen, die Integration in Tools und die Kommunikation mit Kunden in Echtzeit.

Vorteile von IBM Watsonx-Agenten

Unternehmen profitieren potenziell von mehreren wichtigen Vorteilen, wenn sie IBM watsonx Orchestrate für ihre agentischen KI-Operationen verwenden. Zu diesen Vorteilen gehören:

  • Schnelle Bereitstellung: Integrieren Sie vorgefertigte Agenten mit Fachwissen und Unternehmenslogik, die sofort einsatzbereit sind.

  • Zentralisiertes Management: Optimieren Sie das operative Management von KI-Systemen mit einer einzigen Schnittstelle.

  • Workflow-Integration: Verwandeln Sie bereits vorhandene Workflows in agentische Workflows mit Unterstützung für zahlreiche Apps, Tools und Systeme.

  • Verbesserte Effizienz und Skalierbarkeit: Implementieren Sie agentische KI-Lösungen, um Aufgaben zu automatisieren, ohne Schritt-für-Schritt-Anweisungen zu benötigen.

  • Sicherheit auf Unternehmensniveau: Legen Sie Richtlinien und Leitplanken fest, um das Verhalten der watsonx-Agenten zu steuern.

KI-Agenten

5 Arten von KI-Agenten: Autonome Funktionen und Anwendungen in der echten Welt

Erfahren Sie, wie sich zielgerichtete und dienstprogrammbasierte KI an Workflows und komplexe Umgebungen anpassen kann.
Erstellen, bereitstellen und überwachen Sie KI-Agenten

Arten von Watsonx-Agenten

IBM watsonx bietet vorgefertigte, anpassbare Agenten für Anwendungsfälle der Unternehmensklasse, die zahlreiche Geschäftsabläufe umfassen. Der No-Code Agent Builder und die enthaltene Software Development Kit-(SDK-)Suite ermöglichen Benutzern die Erstellung benutzerdefinierter Agenten und KI-Anwendungen.

Vorgefertigte Domänen-Agenten

Die vorgefertigten Agenten von watsonx Orchestrate decken vier Bereiche ab:

Jeder Bearbeiter verfügt über das Fachwissen, die Unternehmenslogik und die App-Integrationen, die er für seine jeweilige Rolle benötigt.

Beschaffungsagenten

Die KI-Modelle, die als Beschaffungsagenten verfügbar sind, automatisieren den Beschaffungslebenszyklus, sodass sich die Mitarbeiter auf strategischen Einfluss konzentrieren können, der den Geschäftsgewinn optimiert. Beschaffungsagenten können bei der Beschaffung helfen:

  • Lieferantenmanagement: Durch die Integration von Erkenntnissen von Dun & Bradstreet können Agenten im Lieferantenmanagement proaktiv auf potenzielle Compliance- und Risikomanagementprobleme hinweisen. Automatisiertes Lieferanten-Onboarding verbessert die Datengenauigkeit und die Wartung des Profils.

  • Kauf: Die Agenten verkürzen die Beschaffungszyklen und rationalisieren die Helpdesk-Abläufe, indem sie die Mitarbeiter befähigen, Kaufanträge, Bestellungen und Wareneingänge zu prüfen. Die Self-Service-Vorteile für Mitarbeiter umfassen auch die Erstellung und Änderung von Kaufanträgen sowie die Lösung betrieblicher Probleme.

  • Beschaffung und Verträge: Generative KI-(Gen AI-)Agenten können bei der Erstellung von Veranstaltungen, der Erstellung von Angebotsanfragen (RFP), der Empfehlung von Lieferanten und dem Vertragsmanagement helfen. watsonx-Agenten generieren Inhalte, die mit den Vorlagen und Richtlinien des Unternehmens übereinstimmen.

  • Rechnungsverwaltung: Agenten helfen, die Genauigkeit von Rechnungen zu verbessern, indem sie auf Fehler und Unstimmigkeiten prüfen, gesperrte Rechnungen löschen und die Zusammenarbeit zwischen Stakeholdern bei der Rechnungsverarbeitung vereinfachen.

Verkaufsagenten

Die Vertriebsagenten im watsonx Orchestrate Agent Catalog sollen Vertriebsteams dabei helfen, Routineaufgaben zu automatisieren und Erkenntnisse zu generieren, mit denen sie ihr Wachstum maximieren können. Vertriebsagenten helfen bei:

  • Kundenansprache: Generative KI-Agenten entwerfen und senden personalisierte E-Mails an verifizierte Kunden, um eine skalierbare und schnellere Kontaktaufnahme zu ermöglichen.[CS1] 

  • Clientensuche: Die Integration von Dun & Bradstreet liefert aufbereitete Unternehmens- und Kontaktdaten für den gezielten Interessenten.

  • Client Relationship Management (CRM): Bearbeiter stellen eine Verbindung zu Salesforce her, um Konten, Verkaufschancen, Leads und Kontaktdatensätze einzusehen und zu verwalten, damit die Vertriebsteams immer über aktuelle Daten verfügen.

  • Produktaktivierung: Die kuratierten Inhalte der Seismic-Plattform zur Verkaufsförderung helfen den Agenten, die Fragen der Verkäufer mit den richtigen Botschaften, Alleinstellungsmerkmalen (USPs) und Verkaufsunterlagen zu beantworten.

  • Interessentenakquise und -konvertierung: Agentische KI verschiebt Leads im Frühstadium durch den Trichter, indem sie Fragen beantwortet und Vertriebsteams bei der Kontaktaufnahme unterstützt.

  • Verkaufsforschung: Agenten stellen Daten aus verschiedenen Quellen zusammen, um das Vertriebspersonal mit den Daten auszustatten, die es benötigt, um effektiv zu werben und aus Leads Kunden zu machen.

HR-Agenten

Die vorgefertigten HR-Agenten von watsonx Orchestrate automatisieren komplexe Aufgaben, um Mitarbeitern und Personalverantwortlichen die Services und Funktionen zur Verfügung zu stellen, die sie benötigen. HR-Agenten helfen mit:

  • Mitarbeiterunterstützung: HR-Agenten erledigen alltägliche Aufgaben wie Urlaubsanträge, das Abrufen von Gehaltsabrechnungen, die Nutzen-Schulung und das Onboarding, sodass HR-Mitarbeiter sich auf anspruchsvollere Aufgaben konzentrieren können.

  • Talentakquise: Die Rekrutierung ist ein Wettrüsten im Bereich der künstlichen Intelligenz auf beiden Seiten. Agenten helfen bei der Automatisierung von Stellenausschreibungen, Bewerbersuche, Lebenslauf-Screening, Planung von Vorstellungsgesprächen und Angebotserstellung.

  • Lernen und Entwicklung: Agenten können sich weiterbilden und weiterentwickeln, indem sie Qualifikationslücken erkennen, personalisierte Schulungsempfehlungen ausgeben und Workflows automatisieren.

  • Leistungsmanagement: Manager können mithilfe von Agenten personalisierte Ziele für einzelne Mitarbeiter festlegen, kontinuierliches Leistungsfeedback geben und Leistungsbeurteilungen optimieren.

Kundenbetreuungsagenten

Die Kundenbetreuungs-Agenten in watsonx Orchestrate helfen Kunden, Anfragen zu lösen, ohne dass sie Supportmitarbeiter einbeziehen müssen. Sie nutzen First-Party-Geschäftsdaten und eskalieren nur bei Bedarf an die Supportmitarbeiter. Kundenbetreuungs-Agenten können Folgendes bieten:

  • Omnichannel-Self-Service für Kunden: Agenten können Kunden über alle Support-Touchpoints hinweg unterstützen, einschließlich Web-Chat, Telefon, SMS und Social-Media-Apps. Die Foundation Models die diese Agenten antreiben, nutzen die Verarbeitung natürlicher Sprache (NLP) für kontextuelles Bewusstsein und Argumentation, um mehrstufige Aufgaben selbständig zu lösen.

  • Modernisierung von Call-Centern: Sprachbasierte KI-Agenten nutzen Natural Language Understanding (NLU), um die Spracherkennung zu unterstützen und mit Kunden am Telefon zu chatten.

  • Virtueller Assistent: KI-Agenten unterstützen menschliche Mitarbeiter mit relevanten Antworten und Vorschlägen für die nächsten Aktionen, um die Entscheidungsfindung zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern.

Benutzerdefinierte Agenten

Zusätzlich zu der Suite vorgefertigter Agenten bietet watsonx Orchestrate zwei Lösungen für Unternehmen, die benutzerdefinierte Agenten benötigen. Der No-Code Agent Builder bietet ein intuitives Agenten-Framework für die KI-Entwicklung. Benutzer mit Entwicklungserfahrung können das Agent Development Kit (ADK) verwenden, um Agenten mit Python, YAML und JSON zu entwerfen und zu erstellen.

Agent Builder

Der Agent Builder ist eine No-Code-Schnittstelle zum Erstellen, Testen und Bereitstellen von KI-Agenten. Maßgeschneiderte Agenten lassen sich über API-Schlüssel in die Systeme und Tools integrieren, die Unternehmen bereits verwenden. Benutzer können Agenten von Drittanbietern, wie beispielsweise solche, die mit dem Open Source-Frameworks LangChain und LangGraph erstellt wurden, mit Orchestrate-Agenten für einen einheitlichen Workflow kombinieren.

Agent Development Kit (ADK)

Durch die Unterstützung von direkter Codierung stellt das ADK Entwicklern den Platz und die Tools zur Verfügung, die sie für die Erstellung und Bereitstellung von Agenten benötigen. Mit den Befehlszeilenschnittstellen-(CLI-)Dienstprogrammen und Python-Modulen können Agenten und Tools für watsonX Orchestrate AWS, IBM Cloud und andere Implementierungen erstellt werden.

Agentenorchestrierung in watsonx Orchestrate

watsonx Orchestrate vereinfacht die Gestaltung von Multi-Agent-Workflows. DieAgentenorchestrierung verbindet die Agenten, sodass sie zusammenarbeiten, Kontext teilen und Abhängigkeiten verwalten können. Jeder Agent arbeitet modular, kann mit anderen Systemen integriert werden oder Aufgaben an andere Agenten delegieren.

Die Orchestrierung in watsonx basiert auf den folgenden Funktionen:

  • Verschachtelte Agentenaufrufe: Agenten auf hoher Ebene zerlegen Aufgaben in Teilaufgaben und delegieren sie an andere Agenten.

  • Sequenzierung und Kontrollfluss: Mehrstufige Agenten können Aufgaben in der richtigen Reihenfolge ausführen, wobei sie die Ausgabe eines Agenten als Eingabe für den nächsten verwenden oder entlang adaptiver Pfade vorgehen.

  • Kontext-Propagierung: Orchestrierte Agenten teilen den Arbeitsbereichskontext für eine reibungslose Zusammenarbeit.

  • Wiederverwendbarer Agentenkatalog: Vorgefertigte watsonx-Agenten können in Workflows integriert oder als Vorlagen für weitere Anpassungen verwendet werden.

