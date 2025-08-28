Was sind watsonx-Agenten?

watsonx Orchestrate vereinfacht die Gestaltung von Multi-Agent-Workflows. DieAgentenorchestrierung verbindet die Agenten, sodass sie zusammenarbeiten, Kontext teilen und Abhängigkeiten verwalten können. Jeder Agent arbeitet modular, kann mit anderen Systemen integriert werden oder Aufgaben an andere Agenten delegieren.

Die Orchestrierung in watsonx basiert auf den folgenden Funktionen: