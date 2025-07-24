Was ist BeeAI?

Autoren

Ivan Belcic

Staff writer

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

BeeAI ist eine Open-Source-Plattform, die einen zentralen Ort bietet, um KI-Agenten über Frameworks hinweg zu finden, auszuführen und zu teilen. BeeAI wurde von IBM entwickelt, basiert auf dem Agent Communication Protocol (ACP) und wird auf der Linux Foundation gehostet. Teams können das BeeAI-Framework nutzen, um Agenten außerhalb ihres jeweiligen isolierten Ökosystems bereitzustellen.

Branchen-Newsletter

Die neuesten KI-Trends, präsentiert von Experten

Erhalten Sie kuratierte Einblicke in die wichtigsten – und faszinierendsten – KI-Neuheiten. Abonnieren Sie unseren wöchentlichen Think-Newsletter. Weitere Informationen in der IBM Datenschutzerklärung.

Vielen Dank! Sie haben ein Abonnement abgeschlossen.

Ihr Abonnement wird auf Englisch geliefert. In jedem Newsletter finden Sie einen Abmeldelink. Hier können Sie Ihre Abonnements verwalten oder sich abmelden. Weitere Informationen finden Sie in unserer IBM Datenschutzerklärung.

Was macht BeeAI?

BeeAI bietet sowohl einzelnen Entwicklern als auch Teams eine frameworkunabhängige Plattform, auf der Agenten für künstliche Intelligenz (KI) gefunden, eingesetzt und gemeinsam genutzt werden können. Die Plattform wurde entwickelt, um die drei größten Herausforderungen bei der Arbeit mit KI-Agenten zu adressieren:

Agent für AufgabenpriorisierungEinzelne Entwickler können Bee nutzen, um den Prozess der Erkundung und Bereitstellung von Agenten für agentische Automatisierung und andere Kontexte zu optimieren. Teams können inzwischen den gleichen BeeAI-Arbeitsbereich über eine zentralisierte Instanz teilen, um gemeinsam in Echtzeit zu arbeiten, während die Verbindungen zu Large Language Models (LLM)und APIs zentral verwaltet werden.

Der Community-Katalog hostet alle auf der Plattform verfügbaren BeeAI-Agenten, von denen aus sie ohne komplizierte Einrichtung bereitgestellt werden können. Standardisierte Benutzeroberflächen sorgen für eine einheitliche Benutzererfahrung, und Standard-Container ermöglichen es Entwicklern, Agenten aus jedem Framework zu paketieren und gleichzeitig Kompatibilitätsprobleme zu umgehen.

KI-Agenten

5 Arten von KI-Agenten: Autonome Funktionen und Anwendungen in der echten Welt

Erfahren Sie, wie sich zielgerichtete und dienstprogrammbasierte KI an Workflows und komplexe Umgebungen anpassen kann.
Erstellen, bereitstellen und überwachen Sie KI-Agenten

Verwenden von Agenten in BeeAI

Das IBM-Forschungsteam hat BeeAI um eine Suite von Kernfunktionen herum entwickelt, die seine Funktionalität als agentischer Arbeitsbereich ermöglichen. Dazu gehören:

Agentenkatalog

Das Repositorium für agentische KI von BeeAI vereint das Team in einem zentralen Arbeitsbereich für reibungslosere Workflows mit mehreren Agenten. Der BeeAI-Agentenkatalog ist eines der Hauptmerkmale: Er ist durchsuchbar und enthält Details zu den Funktionen jedes angebotenen Agenten. Entwickler können Nutzungsmuster identifizieren und entsprechende Agenten auswählen.

Die Agenten werden nach Typ sortiert. BeeAI präsentiert dialogorientierte Chat-Agenten über eine Chatbot-Schnittstelle. Gleichzeitig bilden Hands-Off-Agenten das Rückgrat vieler agentischer Workflows, da sie so konzipiert sind, dass sie nach Erhalt einer einzigen Anweisung autonom arbeiten.

Im Community-Katalog sind von Benutzern erstellte Agenten enthalten. Über die BeeAI-Schnittstelle können Benutzer selbst erstellte Agenten auf GitHub hochladen.

Frameworkunabhängige Umgebungen

BeeAI verwendet ACP, um die Nutzung von Agenten unabhängig von einzelnen Frameworks zu standardisieren. Entwickler verwenden die Tools, die sie bevorzugen, mit den Agenten, die sie benötigen. Der interaktive Einrichtungsassistent vereinfacht die Erstellung der Umgebung, sodass Teams schnell mit gemeinsam genutzten KI-Agent-Arbeitsbereichen starten können.

Einrichtung

Der Einrichtungsprozess umfasst die Eingabe des API-Schlüssels, Empfehlungen für die Modellauswahl, Verbindungstests und anbieterspezifische Optionen, wie das Kontextfenster von Ollama. Zu den verfügbaren LLM-Anbietern gehören Claude von Anthropic,GPT von OpenAI, DeepSeek und watsonx von IBM. Llama3 von Meta ist über eine lokale Ollama-Verbindung verfügbar.

Benutzer können Agenten lokal oder aus GitHub-Repositorys, anderen Frameworks wie LangChain importieren und sogar ihre eigenen Agenten für die Verwendung in BeeAI erstellen.

Laufende Agenten

BeeAI führt jeden Agenten in seinem eigenen Container mit definierten Ressourcenlimits aus, was den Aufbau eines modularen Systems mit mehreren Agenten ermöglicht. Zu den Eingabeoptionen gehören ein interaktiver Modus für die Kommunikation mit dem Agenten und eine mehrzeilige Eingabe für die gemeinsame Nutzung von Ausschnitten von Python-Code und anderen Sprachen. Standardisierte Benutzeroberflächen bedeuten, dass die Interaktionen von Bearbeitern innerhalb von Agenten-Workflows vorhersehbar sind.

Observability ist durch das Streaming von Echtzeitprotokollen von jedem laufenden Agenten in die Plattform integriert. BeeAI sammelt Telemetriedaten mit OpenTelemetry und sendet sie an eine bestimmte Arize Phoenix-Instanz.

Wie funktioniert BeeAI?

BeeAI basiert auf einer lokalzentrierten Erfahrung, wobei Agenten auf einzelnen Geräten oder vor Ort gehostet werden, sodass Benutzer die volle Kontrolle über ihre Daten behalten. Zu den Kernkomponenten gehören:

  • Agenten: Agenten in BeeAI sind containerisiert und kommunizieren über ACP. Eines der entscheidenden Merkmale von KI-Agenten ist die Möglichkeit, Tools nach Bedarf aufzurufen, um ihre Funktionen zu erweitern.

  • BeeAI-Server: Der Server orchestriert zwischen Agenten, verwaltet Lebenszyklen und Konfigurationen, leitet die Kommunikation zwischen Agenten und Kunden weiter und sammelt Telemetriedaten.

  • BeeAI CLI und UI: Benutzer interagieren über zwei Modi mit BeeAI. Die Befehlszeilenschnittstelle (CLI) erleichtert die Skripterstellung und Befehlssteuerung, während die grafische Benutzeroberfläche (UI) intuitivere Interaktionen wie dialogorientierte Chats ermöglicht.

  • Python-Integration: Das ACP SDK (Software Development Kit) ermöglicht Entwicklern die Integration von BeeAI in ihre pythonbasierten Anwendungen. BeeAI kann Agenten-Workflows im Kontext von Python-Anwendungen verarbeiten, z. B. solche, die für die Aufgabenautomatisierung entwickelt wurden.

  • Arise Phoenix für die Überwachung: Phoenix ist ein Open-Source-Tool zum Verfolgen und Überwachen des Agentenverhaltens, das in BeeAI verfügbar ist.

Ressourcen

Steigern Sie die Produktivität mit KI-Agenten, die für Ihr Unternehmen entwickelt wurden

Entdecken Sie das bahnbrechende Potenzial von KI-Agenten, die sich mühelos in Ihre Geschäftsabläufe integrieren lassen.

Einkaufsleitfaden für KI-Agenten 2025

In diesem umfassenden Leitfaden werden wichtige Anwendungsfälle, zentrale Funktionen und schrittweise Empfehlungen aufgeführt, die Ihnen bei der Auswahl der richtigen Lösungen für Ihr Unternehmen helfen.
Mit KI-Agenten und -Assistenten die Produktivität von Unternehmen neu definieren

Erfahren Sie, wie KI-Agenten und KI-Assistenten zusammenwirken können, um neue Produktivitätsniveaus zu erreichen.
Omdia-Bericht über handlungsfähige Intelligenz: Die Auswirkungen von KI-Agenten

Entdecken Sie, wie Sie sich das volle Potenzial von der generativen KI mit KI-Agenten erschließen können.

Das Zeitalter der agentischen Unternehmen: Einsatz von KI in Ihrem gesamten Technologiebestand

Bleiben Sie über die neuen KI-Agenten auf dem Laufenden, die einen grundlegenden Wendepunkt in der KI-Revolution darstellen.
watsonx Orchestrate testen

Erfahren Sie, wie generative KI-Assistenten Ihre Workloads erleichtern und die Produktivität steigern können.
Wie KI-Agenten die Produktivität neu definieren

Lernen Sie, wie Sie mithilfe von KI kreativer und effizienter werden und sich auf eine Zukunft einstellen können, in der Sie eng mit KI-Agenten zusammenarbeiten.
Die Zukunft der Agenten, der Energieverbrauch der KI, die Computernutzung von Anthropic und das Wasserzeichen von Google für KI-generierten Text

Bringen Sie sich in dieser Folge von Mixture of Experts mit unseren KI-Experten auf den neuesten Stand, wenn sie sich eingehend mit der Zukunft von KI-Agenten und mehr befassen.

Wie Comparus einen „Bankassistenten“ einsetzt

Comparus nutzte Lösungen von IBM watsonx.ai und präsentierte eindrucksvoll das Potenzial von dialogorientiertem Banking als neues Interaktionsmodell.
Weiterführende Lösungen
Entwicklung von IBM KI-Agenten 

Ermöglichen Sie Entwicklern die Erstellung, Bereitstellung und Überwachung von KI-Agenten mit dem IBM watsonx.ai Studio.

 

 watsonx.ai erkunden
Lösungen im Bereich künstlicher Intelligenz

Setzen Sie KI in Ihrem Unternehmen ein – mit branchenführendem Fachwissen im Bereich KI und dem Lösungsportfolio von IBM an Ihrer Seite.

 Erkunden Sie KI-Lösungen
KI-Beratung und -Services

Erfinden Sie kritische Workflows und Abläufe neu, indem Sie KI einsetzen, um Erfahrungen, Entscheidungsfindung in Echtzeit und den geschäftlichen Nutzen zu maximieren.

 KI-Services entdecken
Machen Sie den nächsten Schritt

Ganz gleich, ob Sie vorgefertigte Apps und Skills anpassen oder mithilfe eines KI-Studios eigene Agentenservices erstellen und bereitstellen möchten, die IBM watsonx-Plattform bietet Ihnen alles, was Sie brauchen.

 Entdecken Sie watsonx Orchestrate watsonx.ai erkunden