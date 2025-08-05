In dieser agentischen KI-Architektur arbeiten die Agenten nacheinander zusammen, um das Ziel zu erreichen. So ist das generative KI-System organisiert:

Planer-Agent: Erstellt den ersten übergeordneten Plan, einmal zu Beginn des Workflows. Wenn ein Benutzer beispielsweise fragt: „Was sind vergleichbare Open-Source-Projekte mit denen, die mein Team verwendet?“ Dann stellt der Agent einen Schritt-für-Schritt-Plan zusammen, der in etwa so aussehen könnte: „1. Durchsuchen Sie Teamdokumente nach Open-Source-Technologien. 2. Durchsuchen Sie das Internet nach ähnlichen Open-Source-Projekten wie die in Schritt 1 gefundenen.“ Wenn einer dieser Schritte fehlschlägt oder unzureichende Ergebnisse liefert, können die Schritte später vom Reflektions-Agenten angepasst werden.

Forschungsassistent: Der Forschungsassistent ist das Arbeitstier des Systems. Er nimmt Anweisungen wie „Teamdokumente nach Open-Source-Technologien durchsuchen“ auf und führt sie aus. Für Schritt 1 des Plans wird die erste Anweisung des Planeragenten verwendet. Für die nachfolgenden Schritte erhält er auch einen kuratierten Kontext aus den Ergebnissen der vorherigen Schritte.

Wenn Sie beispielsweise gefragt werden: „Durchsuchen Sie das Web nach ähnlichen Open-Source-Projekten“, erhält es auch die Ausgabe des vorherigen Schritts für die Dokumentensuche. Je nach Anweisung kann der Forschungsassistent Tools wie Websuche oder Dokumentensuche oder beides verwenden, um seine Aufgabe zu erfüllen.

Schrittkritiker: Der Schrittkritiker ist dafür verantwortlich, zu entscheiden, ob die Ausgabe des vorherigen Schritts die ihm erteilte Anweisung zufriedenstellend erfüllt hat. Er empfängt zwei Informationen: die einstufige Anweisung, die gerade ausgeführt wurde, und die Ausgabe dieser Anweisung. Die Meinung eines Schrittkritikers zu dem Gespräch verschafft Ihnen Klarheit darüber, ob das Ziel erreicht wurde, was für die Planung der nächsten Schritte erforderlich ist.

Zielrichter: Der Zielrichter bestimmt, ob das Endziel erreicht wurde. Er stützt sich dabei auf alle Anforderungen des vorgegebenen Ziels, die Pläne, die zur Erreichung des Ziels erstellt wurden, und die bisher gesammelten Informationen. Die Ausgabe des Urteils ist entweder „JA“ oder „NOCH NICHT“, gefolgt von einer kurzen Erklärung, die nicht länger als ein oder zwei Sätze ist.

Reflexionsagent: Der Reflexionsagent ist unser ausführender Entscheidungsträger. Er entscheidet, welcher Schritt als nächstes unternommen werden soll, ob es darum geht, in den nächsten geplanten Schritt einzudringen, den Kurs zu ändern, um Missgeschicke auszugleichen, oder die Bestätigung, dass das Ziel erreicht wurde. Wie ein echter CEO trifft er die beste Entscheidungsfindung, wenn er ein klares Ziel vor Augen hat und ihm prägnante Ergebnisse über die Fortschritte bei der Erreichung dieses Ziels vorgelegt werden. Die Ausgabe des Reflexionsagenten ist entweder der nächste Schritt, der ausgeführt werden soll, oder die Anweisung zum Beenden, wenn das Ziel erreicht wurde. Wir präsentieren den Reflexionsagenten mit den folgenden Elementen:

Das Ziel

Der ursprüngliche Plan

Der letzte ausgeführte Schritt

Das Ergebnis des letzten Schritts, das Erfolg oder Misserfolg angibt

Eine prägnante Folge zuvor ausgeführter Anweisungen (nur die Anweisungen, nicht ihre Ausgabe)

Die strukturierte Darstellung dieser Punkte verdeutlicht dem Entscheidungsträger, was bereits getan wurde, sodass er entscheiden kann, wie es weitergehen soll.

Report Generator: Sobald das Ziel erreicht ist, fasst der Report Generator alle Ergebnisse zu einer zusammenhängenden Ausgabe zusammen, die die ursprüngliche Abfrage direkt beantwortet. Während jeder Schritt im Prozess gezielte Ergebnisse generiert, verknüpft der Report Generator alles zu einem Abschlussbericht.