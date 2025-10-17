Was ist AutoGen?

Oben wurde AutoGen, das Microsoft-Angebot, beschrieben. Doch wie so oft bei Softwareprojekten gab es hier eine Abzweigung. Ein konkurrierendes Framework, AG2, wird von seinen Entwicklern, darunter der bereits erwähnte Chi Wang, als „Open-Source-AgentOS für KI-Agenten“ angepriesen. Chi Wang, der früher bei Microsoft gearbeitet hat, wechselte zu Google DeepMind und scheint sich seitdem entschieden zu haben, eine unabhängige Version von AutoGen weiterzuentwickeln.

„Dies ist kein neues Framework – es ist im Grunde AutoGen 0.2.34, das unter einem neuen Namen fortgeführt wird“, so ein Reddit-Benutzer, der Verwirrungen ausschließen wollte.4 Einer der Hauptunterschiede zwischen AutoGen von Micosoft und AG2 besteht darin, dass letzteres von der Community gesteuert und nicht von einem großen Unternehmen unterstützt wird. Zu den Verantwortlichen für AG2 gehören Wang sowie Forscher von Meta, IBM und verschiedenen Universitäten.5