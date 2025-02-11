„Wir haben klare Vorstellungen davon, wie Multiagency gestaltet werden sollte, sind jedoch auch der Ansicht, dass dies am besten offen geschieht“, erklärt Maximilien. „Es ist vergleichbar mit der Entwicklung der Programmierung von prozeduralen zu objektorientierten Sprachen. Diese neuen Paradigmen waren erfolgreich, weil viele Sprachen, wie beispielsweise Java, auf Offenheit setzten und damit Kreativität und Benutzerfreundlichkeit förderten.“

Zahlreiche Unternehmen untersuchen bereits, wie Multiagenten-Frameworks eingesetzt werden können, um eine größere Skalierbarkeit und Leistungsfähigkeit zu erreichen – insbesondere bei der Ausführung komplexerer oder domainspezifischer Aufgaben.

„Die meisten Unternehmen müssen spezifische Probleme lösen. Um diese Probleme mit KI zu lösen, müssen sie eine agentenbasierte Lösung entwickeln und den Arbeitsablauf mithilfe der LLMs und der Tools kodifizieren“, erklärt Maximilien. „Sie müssen ihre täglichen Workflows lösen, ihre Benutzer befähigen und ihre Abläufe verbessern.“

Unternehmen sehen KI nicht nur als eine Möglichkeit, Workflows zu automatisieren, sondern auch die Mitarbeiter zu stärken, ist er überzeugt. Das ist der eigentliche Wert.

„Wir gehen davon aus, dass dies mit der Hinzufügung weiterer Multiagenten weiter zunehmen wird, da einzelne Nutzer einen größeren Mehrwert in der Lösung komplexerer Probleme sehen werden“, erklärt er und lädt Entwickler dazu ein, BeeAI zu nutzen und in ihre Tools zu integrieren.