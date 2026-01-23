So erstellen Sie einen MCP-Server

Einige Vorteile der Verwendung von MCP im Vergleich zu diesen anderen Lösungen sind:

- Skalierung: MCP-Server können einmal definiert und gehostet und von vielen KI-Systemen verwendet werden. Diese Fähigkeit schränkt die Notwendigkeit ein, den Zugriff auf dieselben Quelldaten, Ressourcen und KI-Tools für mehrere generative KI-Systeme zu definieren.

- Datenabruf: Im Gegensatz zu RAG, bei dem der Datenabruf vor der Abfrage eine Vorverarbeitung und Vektorisierung erfordert, ist MCP dynamisch und ermöglicht Schwankungen und Aktualisierungen von Informationsquellen in Echtzeit.

- Komplexität: MCP lässt sich relativ einfach einrichten und in KI-Anwendungen integrieren, wie wir hier demonstrieren. Mit Konfigurationsdateien können Sie einen MCP-Server ganz einfach in verschiedenen Umgebungen portabel machen.

- Plattformunabhängig: Abgesehen davon, dass Sie MCP-Server mit Python, TypeScript oder anderen Sprachen erstellen können, sind sie auch nicht an eine bestimmte LLM-Lösung gekoppelt.

- Debugging durch ein Client/Server-Modell: Der MCP-Client sendet Anfragen an den MCP-Server, der dann die erforderlichen Daten von verschiedenen externen Systemen und Quellen abruft – seien es APIs, Datenbanken oder lokale Dateien. Dieser strukturierte Ansatz stellt sicher, dass das KI-Modell einen einheitlichen und relevanten Kontext erhält, was zu genaueren und zuverlässigeren Ausgaben führt. MCP verwendet JSON-RPC zum Kodieren von Nachrichten und unterstützt zwei Transportmechanismen, stdio und streambares HTTP. In früheren Versionen des Protokolls unterstützte es auch HTTP mit Server-Sent Events (SSE),

Die Notwendigkeit, sich ständig über die neuesten Informationen zu informieren, die Ihr Unternehmen benötigt, kann entmutigend sein. MCP kann dabei helfen, den Kontext aufzubauen und neue Informationen für Verträge zu integrieren, während diese ausgeführt werden, Altlast, die digitalisiert, aber nicht unbedingt verständlich gemacht wird, und mehr. Diese Informationen können sowohl intern als auch extern sein, aber das Hinzufügen von Kontext umgeht die zeitaufwändige Notwendigkeit, ein LLM neu zu trainieren, um nützlich zu sein.

Es sind viele Remote-MCP-Server sowie viele Referenzimplementierungen von github.com verfügbar