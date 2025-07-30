Was ist eine integrierte Entwicklungsumgebung (IDE)?

Lokale IDEs werden lokal auf der persönlichen oder beruflichen Hardware eines Entwicklers installiert und ausgeführt. Diese IDEs erfordern zusätzliche Ressourcenbibliotheken, die Entwickler entsprechend den Projektanforderungen und persönlichen Präferenzen herunterladen und lokal installieren müssen.

Lokale IDEs sind besser anpassbar, profitieren dadurch, dass es kaum Probleme mit Latenzen gibt, und können nach Abschluss der Einrichtung auch ohne aktive Internetverbindung vollständig betrieben werden. Die Einrichtung und Konfiguration einer lokalen IDE kann jedoch mühsam sein, und Unterschiede zwischen dem lokalen Rechner und der Produktionsumgebung können zu unbeabsichtigten Softwarefehlern oder Ausfällen führen.

Lokale IDEs sind auch von der lokalen Hardware abhängig. Da lokale Hardware auf die lokalen Speicherressourcen eines Computers angewiesen ist, kann es schwierig sein, eine lokale IDE auszuführen, insbesondere bei der Arbeit mit großen Mengen komplexen Codes.

Beispiele für lokale IDEs:

Microsoft Visual Studio

Eclipse