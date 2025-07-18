Was ist ein Compiler?

Während Compiler verwendet werden, um Quellcode in ausführbaren Maschinencode umzuwandeln, sind Interpreter eine andere Art von Programm, die ähnliche Funktionen bieten können, jedoch über einen anderen Mechanismus.

Anstatt den Quellcode zu konvertieren, führen Interpreter den Quellcode entweder direkt aus oder verwenden einen Zwischencode, der als Bytecode bekannt ist. Dabei handelt es sich um eine plattformunabhängige Low-Level-Darstellung des Quellcodes. Bytecode dient als Vermittler zwischen menschenlesbarem Quellcode und Maschinencode, konzipiert für die Ausführung durch eine virtuelle Maschine (VM) statt direkt auf der Hardware eines Computers.

Theoretisch kann jede Programmiersprache entweder mit einem Compiler oder einem Interpreter ausgeführt werden. Einzelne Programmiersprachen eignen sich jedoch in der Regel besser für die Kompilierung oder Interpretation.

In der Praxis kann die Unterscheidung zwischen Compiler- und Interpretersprachen manchmal verschwimmen – ebenso wie die Unterscheidung zwischen Compilern und Interpretern selbst – da beide Arten von Programmen überlappende Funktionen aufweisen können. Während einige Sprachen eher kompiliert und andere eher interpretiert werden, ist es möglich, einen Compiler für eine Sprache zu schreiben, die üblicherweise interpretiert wird und umgekehrt.

Höhere Programmiersprachen werden in der Regel mit Blick auf eine bestimmte Art der Konvertierung entwickelt – entweder Kompilierung oder Interpretation –, jedoch handelt es sich hierbei eher um Empfehlungen als um strenge Einschränkungen. Beispielsweise wird BASIC häufig als interpretierte Sprache und C als kompilierte Sprache bezeichnet, jedoch existieren Compiler für BASIC ebenso wie C-Interpreter.

Der Hauptunterschied zwischen Interpretern und Compilern liegt im Timing und in der Optimierung. Beide Programme versuchen, Quellcode in Zielcode umzuwandeln, der zunächst funktionsfähig ist und anschließend optimiert wird.

Je nach Betriebsumgebung kann kompilierter oder interpretierter Code besser geeignet sein, um unter Berücksichtigung der Hardwareleistung, des Arbeitsspeichers und der Speicherkapazität effizient ausgeführt zu werden. Abhängig von den Einschränkungen eines bestimmten Programms, einer Anwendung oder der Hardware kann entweder die Kompilierung, die Interpretation oder eine Kombination aus beidem die besten Ergebnisse erzielen.

Daher kann die Interpretation die Kompilierung nicht vollständig ersetzen, aber sie kann die Kompilierungsaufgaben durch einen schrittweisen Umstellungsprozess in den Hintergrund verlagern. Compiler verwenden eine Ahead-of-Time-Konvertierungsstrategie (AOT), die den Quellcode vollständig in Zielcode umwandelt, bevor eine ausführbare Datei erstellt wird.

Interpreter hingegen führen entweder Code direkt aus, wenn eine Anwendung dies erfordert, oder verwenden Bytecode als Zwischenform, um den ausführbaren Quellcode für die virtuelle Maschine auszugeben. So bieten Interpreter zwar gewisse Geschwindigkeitsvorteile und Flexibilität, jedoch muss gegen Ende des Ausführungsstacks eine Reihe direkt ausführbarer Maschinenbefehle bereitgestellt werden.

In einigen Fällen, in denen eine geringe Effizienz vorrangig ist, können spezielle Interpreter aufgrund ihrer Fähigkeit zur Just-in-Time-Konvertierung (JIT) gegenüber Compilern vorzuziehen sein. JIT ist eine Strategie, bei der Teile des Quellcodes in Zielcode kompiliert und in einem Speicherpuffer für die sofortige Ausführung gespeichert werden. Die JIT-Interpretation kompiliert Code bei Bedarf und kombiniert dabei die Effizienz einer einmaligen Kompilierung durch einen herkömmlichen Compiler mit der Flexibilität, Code wiederholt auszuführen – oft schneller als Standard-Bytecode-Interpreter.

Da jedoch moderne Trends hin zur JIT-Kompilierung zusammen mit situationsabhängiger Bytecode-Interpretation zunehmen, werden viele Compiler so konzipiert, dass sie sowohl Kompilierungs- als auch Interpretierungsfunktionen bieten. Diese Überschneidung lässt die Grenzen zwischen diesen beiden Kategorien weiter verschwimmen.