Bei der Entwicklung mobiler Anwendungen handelt es sich um die Erstellung von Software für Smartphones, Tablets und digitale Assistenten, am häufigsten für Android- und iOS-Betriebssysteme. Die Software kann auf dem Gerät vorinstalliert sein, von einem mobilen App-Store heruntergeladen werden oder über einen mobilen Webbrowser aufgerufen werden. Zu den Programmier- und Auszeichnungssprachen, die für diese Art der Softwareentwicklung verwendet werden, gehören Java, Swift, C# und HTML5.
Die Entwicklung mobiler Anwendungen wächst rasant. Von Einzelhandel, Telekommunikation und E-Commerce bis hin zu Versicherungen, Gesundheitswesen und Behörden müssen Unternehmen in allen Branchen die Erwartungen der Benutzer erfüllen, die Transaktionen und den Zugriff auf Informationen in Echtzeit und auf bequeme Art und Weise durchführen möchten. Heutzutage sind mobile Geräte – und die mobilen Anwendungen, die ihren Wert ausmachen – der beliebteste Weg für Menschen und Unternehmen, sich mit dem Internet zu verbinden. Um relevant, reaktionsschnell und erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen die mobilen Anwendungen entwickeln, die ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter verlangen.
Die Entwicklung mobiler Anwendungen mag jedoch abschreckend wirken. Sobald Sie die Betriebssystemplattform- oder Plattformen ausgewählt haben, müssen Sie die Beschränkungen mobiler Geräte überwinden und Ihre App über die potenziellen Hürden der Verteilung hinwegbringen. Glücklicherweise können Sie Ihre Anwendungsentwicklung optimieren, indem Sie einige grundlegende Richtlinien und bewährte Verfahren befolgen.
Wenn Sie mehr über die Besonderheiten der Entwicklung mobiler Anwendungen für eine der beiden Plattformen erfahren möchten, lesen Sie unsere Artikel über die Entwicklung von iOS-Anwendungen und Android-Anwendungen.
Weitere Informationen zur Entwicklung mobiler Anwendungen finden Sie im einfachen Lernprogramm von IBM zur Erstellung eines sprachgesteuerten Android-basierten Chatbots.
Viele unabhängige Anwendungsentwicklungsteams entscheiden sich dafür, ihre Anwendungen zunächst für Android zu entwickeln. Aus welchem Grund? Die überwiegende Mehrheit – etwa 70 Prozent – der Smartphones läuft mit Android, und der Google Play Store hat weniger Einschränkungen als der Apple App Store. Andererseits gibt es bei mobilen Anwendungen, die für iOS entwickelt wurden, viel weniger Geräte, die unterstützt werden müssen, was die Optimierung vereinfacht. Und die Benutzerbindung ist bei iOS-Anwendungen in der Regel höher.
Je nach dem beabsichtigten Anwendungsfall und der Zielgruppe der von Ihnen entwickelten mobilen Anwendung müssen Sie möglicherweise andere Überlegungen anstellen. Wenn Sie beispielsweise eine App für die Mitarbeiter Ihres Unternehmens entwickeln, müssen Sie die von ihnen verwendeten Plattformen unterstützen, was bedeuten kann, dass Sie plattformübergreifende Apps entwickeln, die sowohl für Android als auch für iOS funktionieren. Oder wenn Sie eine mobile Anwendung für Ihre Kunden entwickeln und wissen, dass die meisten von ihnen iPhones benutzen, dann sollte die Entwicklung von iOS-Anwendungen oberste Priorität haben. Weitere Überlegungen bei der Entwicklung Ihrer mobilen Anwendungen betreffen Monetarisierungsstrategien und das erwartete Nutzerverhalten, das durch geografische und kulturelle Faktoren beeinflusst werden kann.
Nehmen wir an, Sie müssen mobile Anwendungen sowohl für das Android-Betriebssystem als auch für iOS entwickeln. Was ist der beste Ansatz für die Softwareentwicklung?
Sie könnten zwei native Anwendungen entwickeln. Wenn Sie die Vorteile nativer APIs und betriebssystemspezifischer Programmiersprachen nutzen, können Sie eine leistungsstarke Anwendung entwickeln. Die meisten Unternehmensanwendungen, insbesondere solche, die einen hohen API-Verkehr erfordern, profitieren von der nativen Entwicklung.
Wenn Sie sich dafür entscheiden, eine native Anwendung nach der anderen zu entwickeln, werden Sie wahrscheinlich mit Android beginnen wollen – aus einigen der gleichen Gründe, aus denen sich unabhängige App-Entwickler oft auf Android konzentrieren. Wahrscheinlich haben Sie mehr Glück, wenn Sie die vollständige Anwendung als MVP für Android entwickeln und sie dann nach der Veröffentlichung für iOS konvertieren und optimieren.
Sie müssen dennoch den Code für die Muttersprache debuggen und neu schreiben und die Benutzeroberfläche neu gestalten, da die beiden Betriebssysteme sehr unterschiedlich funktionieren, was einen plattformübergreifenden Betrieb unmöglich macht.
Warum also nicht ganz von vorne anfangen? Zwar kann man den Code nicht einfach in eine neue Programmiersprache übersetzen, aber ein Großteil des Back-Ends kann plattformübergreifend repliziert werden. Frameworks, Bibliotheken und Erweiterungen von Drittanbietern funktionieren oft in beiden Umgebungen identisch, sodass Sie kostspielige Nacharbeiten vermeiden können. Sie können auch einen vorgefertigten mobilen Cloud-Service wie IBM Mobile Foundation verwenden, um das Web-Back-End zu verwalten.
Eine andere Möglichkeit ist ein hybrider Ansatz, bei dem einmaliges Schreiben und Ausführen an jedem Ort möglich ist. Hybride Anwendungen verwenden eine einzige Codebasis, die auf beiden Plattformen funktionieren kann. Sie sind in der Regel in einer allgemein anerkannten Programmiersprache wie Java, JavaScript, HTML oder CSS kodiert. Da Ihnen der Zugriff auf die nativen APIs des Betriebssystems verwehrt ist, eignet sich die Entwicklung hybrider mobiler Anwendungen am besten für einfache Webanwendungen – drei- oder vierseitige mobile Anwendungen mit begrenzter Funktionalität.
Unabhängig davon, ob Sie sich für die Entwicklung nativer oder hybrider mobiler Anwendungen entscheiden, eine der ersten Hürden, die Sie überwinden müssen, sind die relativ begrenzten Ressourcen auf mobilen Geräten. Ihr mobiles Zielgerät verfügt über viel weniger Rechenleistung und Speicher als Desktop-Computer oder Unternehmensserver. Diese Einschränkungen mögen wie eine große Herausforderung erscheinen, vor allem wenn Sie mit den vergleichsweise unbegrenzten Ressourcen für die konventionelle Softwareentwicklung für Webanwendungen vertraut sind.
Begrenzte Ressourcen der mobilen Plattform bedeuten, dass Sie Ihre Ziele für Ihr App-Design anpassen müssen.
Während des gesamten Entwicklungsprozesses einer mobilen Anwendung müssen die Entwickler darauf achten, dass ihre mobile Anwendung weniger ressourcenintensiv ist als eine typische Desktop-Anwendung.
Die Bereitstellung einer großartigen Funktionalität für den Benutzer ist unerlässlich. Das fängt damit an, dass Sie verstehen, dass Ihre Benutzeroberfläche für eine mobile Anwendung einfacher sein sollte als die für eine Desktop-Anwendungsschnittstelle. Durch ein einfaches UX-Design, das sich auf wichtige Funktionen konzentriert, können Sie eine bessere Benutzererfahrung bieten und gleichzeitig weniger Ressourcen verbrauchen.
Die Benutzeroberfläche Ihrer mobilen Anwendung sollte für Touch-Steuerung ausgelegt sein. Mobile Nutzer müssen in der Lage sein, einfach durch Ihre App zu navigieren und Eingaben zu machen, ohne viel zu tippen.
Glücklicherweise entsprechen diese Anforderungen an effiziente, einfache touchbasierte Anwendungen den Erwartungen der Nutzer. Mobile Nutzer wollen in der Regel Aufgaben einfach und mit wenigen Fingertipps erledigen. Sie wollen Apps, die vor allem schnell, bequem und einfach auf ihren mobilen Geräten zu nutzen sind.
Was ist, wenn Ihre mobile Anwendung mehr Verarbeitung erfordert, als eine typische mobile Plattform unterstützen kann? Erwägen Sie, die Verarbeitung in die Cloud auszulagern.
Durch den sinnvollen Einsatz von APIs können Sie Ihre Anwendung mit cloudbasierten Diensten und Datenbanken verbinden, um erweiterte Funktionen bereitzustellen, ohne Ihre Anwendung zu verlangsamen oder das Gerät zu belasten, auf dem sie ausgeführt wird. Sie können sogar die Datenspeicherung und die Zwischenspeicherung auf einen cloudbasierten Server verlagern, sodass nur sehr wenige Daten auf dem Gerät verbleiben.
Die Cloud kann über die Leistungssteigerung hinaus weitere Vorteile bieten. Verbinden Sie Ihre mobile Anwendung mit leistungsstarken Cloud-Services, um Funktionen hinzuzufügen und die Benutzerfreundlichkeit zu verbessern. Nutzen Sie APIs, um neue Funktionen zu integrieren, z. B. erweiterte cloudbasierte Dienste, mit denen Sie Ihre mobilen Anwendungen verbessern können. Dazu gehören Push-Benachrichtigungen, IBM Watson-gestützte KI-Analysen, die Integration intelligenter mobiler Endgeräte aus dem Internet der Dinge und vieles mehr.
Weder Android noch iOS ist eine komplett offene Umgebung. Bevor Ihre Anwendung offiziell verbreitet werden kann, müssen Sie dem entsprechenden Entwicklerprogramm beitreten.
Mit dem Programm zur Entwicklung mobiler Android-Anwendungen können Sie Ihr bestehendes Google-Konto verwenden, um ein Entwicklerkonto zu erstellen, die Gebühr von 25 USD zu entrichten und Ihre Anwendung einzureichen. Google Play, der offizielle Android-Store, hat zwar Qualitätsstandards, die vor der Veröffentlichung erfüllt werden müssen; es handelt sich aber eher um Richtlinien als um wirkliche Regeln. Als Teil Ihres App-Entwicklungsprozesses können Sie Ihre Anwendungen auch außerhalb des Google Play Stores vertreiben und den Nutzern ermöglichen, sie direkt herunterzuladen und zu installieren.
Im Gegensatz dazu setzt das Apple-Programm zur Entwicklung mobiler Anwendungen eine hohe Einstiegshürde. Sie müssen eine Programmgebühr von 99 USD pro Jahr zahlen und sich an hohe Standards halten. Wenn Sie Mitglied des Programms sind, erhalten Sie frühzeitigen Zugang zu Beta-Versionen der Betriebssysteme und proprietären Frameworks oder APIs. Die Erfüllung der hohen Standards für den App Store zeigt der Welt, dass Sie eine hochwertige App entwickelt haben.
