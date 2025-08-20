Bei der Entwicklung mobiler Anwendungen handelt es sich um die Erstellung von Software für Smartphones, Tablets und digitale Assistenten, am häufigsten für Android- und iOS-Betriebssysteme. Die Software kann auf dem Gerät vorinstalliert sein, von einem mobilen App-Store heruntergeladen werden oder über einen mobilen Webbrowser aufgerufen werden. Zu den Programmier- und Auszeichnungssprachen, die für diese Art der Softwareentwicklung verwendet werden, gehören Java, Swift, C# und HTML5.

Die Entwicklung mobiler Anwendungen wächst rasant. Von Einzelhandel, Telekommunikation und E-Commerce bis hin zu Versicherungen, Gesundheitswesen und Behörden müssen Unternehmen in allen Branchen die Erwartungen der Benutzer erfüllen, die Transaktionen und den Zugriff auf Informationen in Echtzeit und auf bequeme Art und Weise durchführen möchten. Heutzutage sind mobile Geräte – und die mobilen Anwendungen, die ihren Wert ausmachen – der beliebteste Weg für Menschen und Unternehmen, sich mit dem Internet zu verbinden. Um relevant, reaktionsschnell und erfolgreich zu bleiben, müssen Unternehmen die mobilen Anwendungen entwickeln, die ihre Kunden, Partner und Mitarbeiter verlangen.

Die Entwicklung mobiler Anwendungen mag jedoch abschreckend wirken. Sobald Sie die Betriebssystemplattform- oder Plattformen ausgewählt haben, müssen Sie die Beschränkungen mobiler Geräte überwinden und Ihre App über die potenziellen Hürden der Verteilung hinwegbringen. Glücklicherweise können Sie Ihre Anwendungsentwicklung optimieren, indem Sie einige grundlegende Richtlinien und bewährte Verfahren befolgen.

Wenn Sie mehr über die Besonderheiten der Entwicklung mobiler Anwendungen für eine der beiden Plattformen erfahren möchten, lesen Sie unsere Artikel über die Entwicklung von iOS-Anwendungen und Android-Anwendungen.

Weitere Informationen zur Entwicklung mobiler Anwendungen finden Sie im einfachen Lernprogramm von IBM zur Erstellung eines sprachgesteuerten Android-basierten Chatbots.